طريقة عمل بسكويت العشر دقائق اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة لست البيت الشاطرة

يعد بسكويت العشر دقائق من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع، ويمكن تحضيرها للأطفال حيث أنه يحتوي على مكونات صحية ومليئة بالعناصر الغذائية، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره في المنزل، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وكثير من الأمهات يردن تحضير مخبوزات شهية لأطفالها، بطعم رائع وشكل مميز، وهو يتكون من البيض والدقيق والبيكنج بودر ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق بسهولة في المنزل.

مقادير عمل بسكويت العشر دقائق

يحتوي بسكويت العشر دقائق من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

حبة من البيض.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخفق حبة البيض مع السكر والفانيليا ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والملح مع الاستمرار بالخلط ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة طرية. نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين متساويين ونقوم بإضافة الكاكاو والحليب إلى قسم منها. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة مع غمسها بالسكر الناعم. ثم نرصها على صينية بها ورق زبدة وندخلها فرن ساخن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى بسكويت سريع لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

سر نجاح بسكويت العشر دقائق

هناك عدة أسرار لنجاح بسكويت العشر دقائق يجب مراعاتها وهي فيما يلي:-