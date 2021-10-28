طريقة عمل الكبة الشامية المقرمشة على أصولها بدون ما تفك

طريقة عمل الكبة المقلية الشهية، تعد الكبة من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وأصبحت من الوصفات التي يمكن الكثير صناعتها في البيت بسهولة، ويتم إعدادها أكثر من طريقة، هناك من يفضلها مقلية والآخر على الفحم، والبعض الآخر في الفرن، لذلك تتنوع الطرق لتنال إعجاب الجميع، ويمكن حفظها في الفريزر لوقت الحاجة لتسويتها عند الرغبة، بذلك يمكن معرفة طريقة عمل الكبة المقلية من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الكبة المقلية

تعد طريقة عمل الكبة المقلية من الطرق التي تحتاج إلى معرفة الخطوات بدقة لنجاحها والاستمتاع بطعمها الشهي، المقادير كما يلي:

المقادير

3 أكواب ونصف من البرغل الناعم.

كيلو من اللحم

ثلاث ملاعق من الماء.

بصلة مقطعة إلى أربع قطع.

نصف ليمونة.

ملح وفلفل.

القليل من النعناع.

مكونات التي تحتاجها حشوة الكبة

بصلة مفرومة جيداً.

500 جرام من اللحم خالي من الدهون.

1/8 ملعقة من الملح.

1/8ملعقة من الفلفل الاسود.

1/8 ملعقة من الفلفل الأبيض.

1/8 ملعقة من الزنجبيل.

أربع معالق من دبس الرمان.

زيت للقلي.

نضع البرغل في وعاء به ماء لمدة نصف ساعة.

نضيف البصل إلى الفلفل والملح والنعناع وقشر الليمون.

تصفي البرغل ونضيفة إلى هذه المكونات، ويتم وضعهم في الخلاط، ويبدأ في التشغيل حتى يصبح الخليط ناعم.

يضاف إلى هذا الخليط اللحم المفروم، ويستمر في الخلط حتى يكون شبة عجينة.

وضعها في وعاء ليتم البدء في عجنها باستخدام اليد.

يوضع الزيت في مقلاة كبير، ويترك حتى يسخن.

يتم وضع البصل والاستمرار في التقليب حتى يحمر قليلا.

يضاف إليها بعد ذلك اللحمة، من ثم الملح والفلفل الأسود والأبيض والزنجبيل.

يترك هذا الخليط حتى يتم تسويته.

تقسم العجينة التي تم تحضيرها، وتشكيلها على شكل كور صغيرة.

يتم عمل حفرة صغيرة ويوضع بها الحشوة، والتأكد من غلقها جيداً.

يسخن الزيت جيداً ويتم وضع الكبة فيها.

يستمر في التقليب حتى يتم تحميرها.

تخرج على مناديل المطبخ، وتقدم في الأطباق ساخنة.

طريقة تحضير الكبةطريقة تحضير حشوة الكبة المقلية

وبذلك ذكرنا في هذا المقال طريقة عمل الكبة المقلية التي يطلبها الكثير باستمرار.