وصفات لتطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه في وقت قصير

وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه تزداد الفترة الماضية ولكن توجد الكثير من وصفات لتطويل الشعر والتي أثبتت تحقيق نتائج إيجابية على شعر الفتيات بشكل كبير كما أنها ساهمت بشكل كبير في تغيير الشعر وأضفت عليه المزيد من الطول والنعومة في الشعر بشكل كبير.

وصفات لتطويل الشعر عن طريق زيت جوز الهند

زيت جوز الهند واحدا من أهم وصفات لتطويل الشعر والمساهمة في الحصول على شعر ناعم ولامع بشكل كبير، خاصة وأنه يسهم في تزويد الشعر بالزيوت اللازمة كما يساهم في زيادة رطوبة الشعر والحفاظ على نعومة الشعر وحمايته بشكل كبير.

وتوجد مجموعة من خطوات لإستخدام زيت جوز الهند في تطويل الشعر:

وضع زيت جوز الهند على الشعر وحتى الأطراف.

القيام بتدليك الشعر لمدة لا تقل عن خمس دقائق والقيام بوضع فوطة على الشعر وذلك لمدة ثلاثون دقيقة.

القيام بغسل الشعر بالماء واستخدام المزيد من الشامبو والبلسم بشكل كبير.

يمكن استبدال زيت جوز الهند بزيت الزيتون أو زيت اللوز.

يمكن استعادة الشعر التالف والقيام بإصلاح الضرر من خلال وضع ملعقتان كبيرتين زبادي كامل الدسم والقيام بوضع ربع كوب مايونيز ووضع ملعقتان كبيرتين من جوز الهند.

ماسك مثالي لإستعادة الصحة والترطيب للشعر الملون

يمكن الحصول على استفادة قوية من الماسك من أجل الحصول على شعر ناعم ووضع الماسك بشكل متساوي على الشعر والحفاظ على أطراف الأصابع من منتصف الطول إلى الأطراف والعمل على تجنب الجذور.

ماسك لمعان الشعر الجاف والباهت

يمكن وضع واحدة من صفار البيض ووضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ويمكن وضع وعاء وتخفيفيها بصفار البيض والقيام بصب زيت الزيتون البكر والممتاز، والقيام بخلط المكونات والقيام بتقسيم الشعر إلى خمسة أجزاء عندما يجف، والقيام بوضع الشعر على الشامبو.

وصفة خل التفاح لتنعيم الشعر

يعد خل التفاح واحدا من أهم وصفات تطويل الشعر وكذلك الإسهام في تنعيم الشعر والحفاظ على درجة الحموضة الخاصة بالشعر، ويبدو خل التفاح واحدا من الأسرار الخاصة بتنعيم الشعر خاصة وأن خل التفاح يعد هاما للشعر من أجل الحفاظ على المنظر الصحفي الخاص بالشعر ووضع زيوت مختلفة على الشعر.