اصنعي بنفسك كريم اللافندر لتعطير الجسم وتمتعي برائحة جميلة تدوم 24 ساعة

كريم اللافندر ، من أروع الكريمات العطرية الجميلة التي تعطي الشعور بالراحة النفسية، فهو يتغلغل داخل المسام فيساعد على تهدئة الأعصاب ومنح الجسم الانتعاش والنعومة، وهو من مستحضرات التجميل التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما يعمل على تبييض الجسم بشكل رائع، ويزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة في دقائق، ويمنح الجسم رائحة عطرية جميلة تدوم لفترة طويلة، كما يتميز بخصائصه الفعالة في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف وعوامل الطبيعية الضارة، ويمتلك قدرة كبيرة على إزالة رائحة العرق الكريهة التي تسبب الكثير من المشاكل عند أغلب السيدات وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم اللافندر الرهيب في تعطير الجسم. مكونات كريم اللافندر العطري مكونات كريم اللافندر العطري سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:- ملعقتين من زيت اللافندر المركز.

ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت جاجوبا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم اللافندر العطري لتعطير وترطيب البشرة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به زبدة الشيا، وزيت جوز الهند ونقوم بتذويبهم على حمام ماء من البخار ونقلب حتى يذوب الخليط تماماً. نضيف باقي الزيوت للخليط، ثم نقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نحضر علبة فارغة ونصب الخليط بها، ثم نغطي العلبة ونتركها داخل الثلاجة حتى تبرد وتتماسك جيداً. نخرج الكريم من الثلاجة ونضعه في المضرب الكهربائي، ثم نقوم بخفق الكريم جيداً حتى يصبح القوام كريمي. نعيد الكريم للعلبة مرة ثانية ونقوم باستخدامه يومياً على الجسم بعد الاستحمام مباشرةً، حتى نتمتع برائحة جميلة ومنعشة تدوم طول اليوم. فوائد كريم اللافندر لجسم سوف نتعرف على فوائد الكريم الرهيب وهى كما يلي:- يساعد على الاسترخاء ويقلل من الشعور بالأرق.

يمنح الجسم رائحة عطرية جميلة ومنعشة.

يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

يعمل على إزالة رائحة العرق النفاذة.

يجعل البشرة أكثر نعومة ولمعان.

يساعد على تفتيح البشرة ويزيل الاسمرار.

يساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

يعمل بشكل رائع على محاربة الشيخوخة المبكرة. طريقة عمل معطر الجسم برائحة الخوخ طريقة عمل معطر الجسم برائحة الخوخ سوف نكم لكم طريقة تحضير معطر الجسم برائحة الخوخ في المنزل وهى كما يأتي:- نحضر بخاخ فارغ ونضع نصف كوب من الماء العادي، ونصف كوب من ماء الورد، ثم نقوم بتقليبهم مع بعض جيداً. نقوم بوضع ملعقة من الجلسرين، وملعقة من زيت الخوخ العطري، ثم نغلق البخاخ ونرجه جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض. نقوم باستخدام المعطر بعد الاستحمام مباشرةً حتى نحصل على رائحة جميلة ومنعشة تدوم طول اليوم. الوسوم

كريم اللافندر ، من أروع الكريمات العطرية الجميلة التي تعطي الشعور بالراحة النفسية، فهو يتغلغل داخل المسام فيساعد على تهدئة الأعصاب ومنح الجسم الانتعاش والنعومة، وهو من مستحضرات التجميل التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما يعمل على تبييض الجسم بشكل رائع، ويزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة في دقائق، ويمنح الجسم رائحة عطرية جميلة تدوم لفترة طويلة، كما يتميز بخصائصه الفعالة في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف وعوامل الطبيعية الضارة، ويمتلك قدرة كبيرة على إزالة رائحة العرق الكريهة التي تسبب الكثير من المشاكل عند أغلب السيدات وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم اللافندر الرهيب في تعطير الجسم. مكونات كريم اللافندر العطري مكونات كريم اللافندر العطري سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:- ملعقتين من زيت اللافندر المركز.

ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت جاجوبا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم اللافندر العطري لتعطير وترطيب البشرة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به زبدة الشيا، وزيت جوز الهند ونقوم بتذويبهم على حمام ماء من البخار ونقلب حتى يذوب الخليط تماماً. نضيف باقي الزيوت للخليط، ثم نقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نحضر علبة فارغة ونصب الخليط بها، ثم نغطي العلبة ونتركها داخل الثلاجة حتى تبرد وتتماسك جيداً. نخرج الكريم من الثلاجة ونضعه في المضرب الكهربائي، ثم نقوم بخفق الكريم جيداً حتى يصبح القوام كريمي. نعيد الكريم للعلبة مرة ثانية ونقوم باستخدامه يومياً على الجسم بعد الاستحمام مباشرةً، حتى نتمتع برائحة جميلة ومنعشة تدوم طول اليوم. فوائد كريم اللافندر لجسم سوف نتعرف على فوائد الكريم الرهيب وهى كما يلي:- يساعد على الاسترخاء ويقلل من الشعور بالأرق.

يمنح الجسم رائحة عطرية جميلة ومنعشة.

يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

يعمل على إزالة رائحة العرق النفاذة.

يجعل البشرة أكثر نعومة ولمعان.

يساعد على تفتيح البشرة ويزيل الاسمرار.

يساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

يعمل بشكل رائع على محاربة الشيخوخة المبكرة. طريقة عمل معطر الجسم برائحة الخوخ طريقة عمل معطر الجسم برائحة الخوخ سوف نكم لكم طريقة تحضير معطر الجسم برائحة الخوخ في المنزل وهى كما يأتي:- نحضر بخاخ فارغ ونضع نصف كوب من الماء العادي، ونصف كوب من ماء الورد، ثم نقوم بتقليبهم مع بعض جيداً. نقوم بوضع ملعقة من الجلسرين، وملعقة من زيت الخوخ العطري، ثم نغلق البخاخ ونرجه جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض. نقوم باستخدام المعطر بعد الاستحمام مباشرةً حتى نحصل على رائحة جميلة ومنعشة تدوم طول اليوم.

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