خلال ساعتين بملعقة نشا حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير بكيراتين طبيعي منزلي غير مكلف

الكرياتين من المواد التي تعمل على فرد الشعر المجعد، ولكن الكرياتين الصناعي يحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر بشكل كبير وتسبب تساقطه وتقصفه والعديد من الاضرار الأخرى، وهذا ما دفع الكثير من السيدات الذين يعانون من الشعر المجعد الي البحث عن طريقة طبيعية يمكن من خلالها تحضير الكرياتين الطبيعي في المنزل واستخدامه بحيث يعطي نتيجة فعالة في فرد الشعر، ولكن دون ان يسبب أي ضرر للشعر وخلال السطور القادمة سنتناول طريقة تجهيز الكرياتين الطبيعي بالنشا في المنزل بسهولة.

كيفية استخدام النشا لعمل كرياتين طبيعي

النشا من أفضل المواد الطبيعية التي يتم استخدامها للشعر في العديد من الوصفات الطبيعية، فالنشا تعمل على تنعيم الشعر وتساعد في التخلص من القشرة في الشعر ولها العديد من الفوائد الأخرى للشعر، ويمكن استخدام النشا في عمل الكرياتين في البيت باتباع الاتي: –

يتم خلط معلقة من النشا مع معلقتين من العسل الأبيض حت يتجانس المكونان.

تضاف الي الخليط معلقتان من زيت الزيتون وبيضة، ويتم التقليب حتى يصبح قوام الوصفة مثل الكريم وثقيل.

يتم تقسيم الشعر أجزاء صغيرة وتوضع الوصفة على الشعر مع تمشيط الشعر بفرشاة ناعمة، ولف الشعر وتغطيته لمدة ثلاث ساعات.

يتم غسل الشعر من الوصفة جيدًا، ويوضع على الشعر كريم مرطب للحفاظ عليه ويمكن استخدام هذه الوصفة أكثر من مرة في الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة.

أفضل طريقة لاستخدام النشا في عمل الكرياتين

يتم وضع معلقتان من النشا على كوب من الماء ويرفع على النار حتى يصبح القوام ثقيل، ويضاف الي هذا الخليط ربع كوب زيت زيتون وثلاث ملاعق زيت جوز هند ومعلقة فازلين، ويوضع الخليط على الشعر ساعة مرة واحدة كل أسبوع ومع الاستخدام المستمر سيلاحظ التخلص من التجعد، ولهذه الوصفة العديد من الفوائد وهي: –