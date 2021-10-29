ألذ كيكة شوكولاته بأسهل طريقة هشة وخفيفة في قالب البان كيك بمكونات من المنزل

ألذ كيكة شوكولاته بأسهل طريقة هشة وخفيفة في قالب البان كيك خلال دقائق بمكونات من المنزل، الكثير منا يقوم بعمل كيك شوكولاته في المنزل ولكن بالنهاية نلاحظ أن هناك فارق كبير بينها وبين كيك الشوكولاته التي تُقدم في المطاعم، نقدم لكم اليوم الذ وصفة كيك شوكولاته هشة و سهلة بمكونات من المنزل بنفس طعم المطاعم، ألذ كيكة شوكولاته بأسهل طريقة هشة وخفيفة في قالب البان كيك خلال دقائق بمكونات من المنزل.

ألذ كيكة شوكولاته بأسهل طريقة

تتكون وصفة كيك الشوكولاته من العناصر التالية :

2 كوب دقيق = 300 جرام.

2 كوب سكر = 430 جرام.

كوب بودرة الكاكاو الخام بدون سكر = 90 جرام.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة بيكاربونات الصودا.

كوب ماء دافئ = 225 جرام.

2/3 كوب من الحليب المذاب به الخل = 150 جرام.

1/3 كوب زيت = 75 جرام.

1/3 كوب زبادي = 85 جرام.

2 بيضة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

يتم وضع الدقيق في وعاء عميق ثم إضافة السكر والكاكاو الخام إليه، ثم إضافة الملح والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا، ثم يتم الدمج بين المكونات وإضافة الحليب الرائب أو الحليب مضاف إليه ملعقة من الخل ويُترك لمدة 10 دقائق ثم يتم إضافته، يتم إضافة الزيت والزبادي بالإضافة إلى البيض والماء والفانيليا، ثم يتم الخلط بواسطة المضرب الكهربائي مع مراعاة دمج المكونات بواسطة السباتولا في وسط الخلط، ثم يتم الضرب مرة أُخرى بواسطة المضرب الكهربائي.

ثم يتم اضافة الخليط في قالب حجم 24 سنتيمتر به القليل من الزبدة، وفي حال إذا كانت في قالب البان كيك كثير التعرجات يتم إضافة القليل من بودرة الكاكاو قبل إضافة الخليط، ثم توضع داخل الفرن على درجة حرارة 175 وتُترك لمدة 45 دقيقة إلى 50 دقيقة و يمكنك اختبارها بواسطة خشبة صغيرة، تُترك لمدة 5 دقائق قبل قلبها ويُترك القالب عليها لمدة نصف دقيقة قبل نزعه.

تحضير جناش الشوكولاته

170 جرام من الشوكولاته.

2/3 كوب كريمة ساخنة = 156 جرام.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

طريقة التحضير

يتم وضع الشوكولاته داخل وعاء عميق ثم إضافة الكريمة الساخنة ثم تُترك لمدة 5 دقائق قبل الدمج، ثم يتم الدمج بإنتظام حتى تتحول إلى صوص شوكولاته متجانس ثم يتم إضافة عسل النحل أو الكورن سيرب، ثم يتم إضافة جناش الشوكولاتة على الكيك بعد أن تبرد الكيك، ثم توضع في الثلاجة لمدة 20 دقيقة قبل التقديم، ألذ كيكة شوكولاته بأسهل طريقة هشة وخفيفة في قالب البان كيك خلال دقائق بمكونات من المنزل.