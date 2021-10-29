يخنة اللحم بالصوص البني واللوز مع الأرز الأبيض

يخنة اللحم بالصوص البني من أطعم وألذ أكلات اللحوم المفضلة لدي العديد، وعادة ما تقدم ضمن الأطباق الرئيسية على مائدة الطعام في وجبة الغداء، مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء، وهي شكل مختلف عن الطرق الاعتيادية المستخدمة في طهي اللحم، مما يتيح أمامك تقديم أصناف متنوعة وجديدة على سفرتك، خاصة وأن هناك العديد من الأطفال والأبناء الصغار عادة ما يرفضون تناول اللحوم، لذلك يمكنك تقديمها لهم في شكل وطعم ومذاق مختلف. مكونات ومقادير يخنة اللحم بالصوص البني نصف كيلو من اللحم مقطع إلى مكعبات صغيرة من اللحم البقري الصغير المخلي من العظم، ويفضل أن يكون من لحم الضأن.

ثمرة بصل متوسطة الحجم مفرومة فرم ناعم.

أربع فصوص من الثوم المفروم كبيرة الحجم.

كوب ونصف من الماء المغلي.

نصف كوب من حبات اللوز دون أن تكون محمصة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من صوص الصويا.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل.

وملعقتان كبيرتان من السمن.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة المعروفة بالسبع بهارات.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة عمل يخنة اللحم بالصوص البني نقوم بوضع ملعقتي السمن في طنجرة على النار حتى تذوب وتسخن، ونضيف لها مكعبات اللحم مع البصل المفروم. نقوم بتقليب اللحمة في السمن لمدة خمس دقائق، حتى يتغير لون اللحم ويأخذ صدمة. بعد أن يحمر اللحم قليلا مع البصل والسمن نضيف ملعقة الطحين على اللحم، ونقلبهم على النار لمدة دقيقة حتى نقوم بتحمير الطحين قليلا. ونقوم بإضافة الماء الساخن لهم بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب، وإضافة كلا من الملح والفلف الأسود إليهم. ومن ثم نضيف البهارات والقرفة والخل وصوص الصويا إلى اللحم، ونقلبهم جيدا معا حتى تتجانس جميع المكونات. تغطى طنجرة اللحم بعد ذلك ونتركها على النار لمدة ربع ساعة، حتى ينضج اللحم جيدا، ويتكون لدينا الصوص البني، وتقليبها من وقت لآخر. بعد ذلك نضيف لهم اللوز ونقلبهم جيدا، ونتركهم لمدة دقيقتان على النار. من ثم تصبح اليخنة جاهزة على التقديم، ويقدم بجانبها طبق الأرز الأبيض العادي. مكونات ومقادير يخنة اللحم بالصوص البنيطريقة عمل يخنة اللحم بالصوص البني الوسوم

يخنة اللحم بالصوص البني من أطعم وألذ أكلات اللحوم المفضلة لدي العديد، وعادة ما تقدم ضمن الأطباق الرئيسية على مائدة الطعام في وجبة الغداء، مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء، وهي شكل مختلف عن الطرق الاعتيادية المستخدمة في طهي اللحم، مما يتيح أمامك تقديم أصناف متنوعة وجديدة على سفرتك، خاصة وأن هناك العديد من الأطفال والأبناء الصغار عادة ما يرفضون تناول اللحوم، لذلك يمكنك تقديمها لهم في شكل وطعم ومذاق مختلف. مكونات ومقادير يخنة اللحم بالصوص البني نصف كيلو من اللحم مقطع إلى مكعبات صغيرة من اللحم البقري الصغير المخلي من العظم، ويفضل أن يكون من لحم الضأن.

ثمرة بصل متوسطة الحجم مفرومة فرم ناعم.

أربع فصوص من الثوم المفروم كبيرة الحجم.

كوب ونصف من الماء المغلي.

نصف كوب من حبات اللوز دون أن تكون محمصة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من صوص الصويا.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل.

وملعقتان كبيرتان من السمن.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة المعروفة بالسبع بهارات.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة عمل يخنة اللحم بالصوص البني نقوم بوضع ملعقتي السمن في طنجرة على النار حتى تذوب وتسخن، ونضيف لها مكعبات اللحم مع البصل المفروم. نقوم بتقليب اللحمة في السمن لمدة خمس دقائق، حتى يتغير لون اللحم ويأخذ صدمة. بعد أن يحمر اللحم قليلا مع البصل والسمن نضيف ملعقة الطحين على اللحم، ونقلبهم على النار لمدة دقيقة حتى نقوم بتحمير الطحين قليلا. ونقوم بإضافة الماء الساخن لهم بشكل تدريجي مع الاستمرار في التقليب، وإضافة كلا من الملح والفلف الأسود إليهم. ومن ثم نضيف البهارات والقرفة والخل وصوص الصويا إلى اللحم، ونقلبهم جيدا معا حتى تتجانس جميع المكونات. تغطى طنجرة اللحم بعد ذلك ونتركها على النار لمدة ربع ساعة، حتى ينضج اللحم جيدا، ويتكون لدينا الصوص البني، وتقليبها من وقت لآخر. بعد ذلك نضيف لهم اللوز ونقلبهم جيدا، ونتركهم لمدة دقيقتان على النار. من ثم تصبح اليخنة جاهزة على التقديم، ويقدم بجانبها طبق الأرز الأبيض العادي. مكونات ومقادير يخنة اللحم بالصوص البنيطريقة عمل يخنة اللحم بالصوص البني

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