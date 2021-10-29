في 3 دقائق فقط .. سر خلطة دجاج كنتاكي المقرمشة اللذيذة

خلطة دجاج كنتاكي، أصبح الفرايد تشيكن هو أحد اهم واشهر الأطعمة والذي يحبه الكثير سواء الكبار او الصغار ولذلك تبحث كل أم عن طريقة عمل الخلطة السرية لدجاج كنتاكي والتي تجعل منه دجاج لذيذ ومقرمش حيث تميز كنتاكي بتتبيلته السرية الرائعة والتي فشل الكثيرين في معرفتها وعلى الرغم أنه ظهر أكثر من مطعم فرايد تشيكن الا انه لم يستطيع أحد أن يأخذ مكان كنتاكي ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل الخلطة السرية لدجاج كنتاكي. الخلطة السرية لدجاج كنتاكي: المكونات فرحة 8 قطع

2 كوب لبن رايب زبادي

ملح حسب الرغبة

فلفل

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة سكر مكونات الغطاء أو الطبقة الخارجية: ملعقة صغيرة بيكينج بودر

كوب دقيق

كوب نشا

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل طريقة التحضير: نقوم بغسل الفراخ جيداً ثم نقوم بتقطيعها الى ثماني قطع ثم نقوم بتصفيتها جيدا من الماء ثم نقوم بعمل فتحات أو شقوق بها حتى تدخل التتبيلة بداخلها.

ثم نحضر وعاء ونضع بها اللبن الرايب أو الزبادي والملح والفلفل والبصل البودر والثوم البودر والزعتر والبابريكا والسكر ثم نقوم بتقليبهم جيدا ثم نضع بها قطع الفراخ وتقليبها جيدا وادخال الخلطة داخل الفتحات وبين الجلد حتى تتشربها الفراخ ثم نقوم بتغطيتها ونضعها بالثلاجة ونتركها لمدة ليلة كاملة.

ثم نقوم بتصفية التتبيلة من على الفراخ، ثم نقوم بعمل حمام بخار ونضع حلة على النار وبها بعض الماء ونضع فوقها مصفاة ثم نقوم بوضع قطع الفراخ فوقها ثم نقوم بتغطيتها لمدة عشر دقائق.

ثم نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج باودر والنسا والبصل والثوم الباودر والبابريكا والزعتر والملح والفلفل الاسود ثم نقوم بخلطهم جيداً ثم نقوم بوضع قطع الفراخ في التتبيلة السائلة التي تم تتبيل الفراخ بها ثم نقوم بتتبيلها في خلطة الدقيق ونتركها جانبا حتى ننتهي من جميع الكمية الموجودة لدينا.

ثم نقوم بوضع مقلاة الزيت على النار وبها زيت غزير وننتظر حتى يسخن جيداً ثم نقوم بوضع قطع الدجاج بها ونقوم بتقليبها على الجانبين حتى تنضج الدجاج وتأخذ اللون الذهبي الجميل. الخلطة السرية لدجاج كنتاكي: المكوناتمكونات الغطاء أو الطبقة الخارجية:طريقة التحضير: الوسوم

خلطة دجاج كنتاكي، أصبح الفرايد تشيكن هو أحد اهم واشهر الأطعمة والذي يحبه الكثير سواء الكبار او الصغار ولذلك تبحث كل أم عن طريقة عمل الخلطة السرية لدجاج كنتاكي والتي تجعل منه دجاج لذيذ ومقرمش حيث تميز كنتاكي بتتبيلته السرية الرائعة والتي فشل الكثيرين في معرفتها وعلى الرغم أنه ظهر أكثر من مطعم فرايد تشيكن الا انه لم يستطيع أحد أن يأخذ مكان كنتاكي ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل الخلطة السرية لدجاج كنتاكي. الخلطة السرية لدجاج كنتاكي: المكونات فرحة 8 قطع

2 كوب لبن رايب زبادي

ملح حسب الرغبة

فلفل

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة سكر مكونات الغطاء أو الطبقة الخارجية: ملعقة صغيرة بيكينج بودر

كوب دقيق

كوب نشا

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل طريقة التحضير: نقوم بغسل الفراخ جيداً ثم نقوم بتقطيعها الى ثماني قطع ثم نقوم بتصفيتها جيدا من الماء ثم نقوم بعمل فتحات أو شقوق بها حتى تدخل التتبيلة بداخلها.

ثم نحضر وعاء ونضع بها اللبن الرايب أو الزبادي والملح والفلفل والبصل البودر والثوم البودر والزعتر والبابريكا والسكر ثم نقوم بتقليبهم جيدا ثم نضع بها قطع الفراخ وتقليبها جيدا وادخال الخلطة داخل الفتحات وبين الجلد حتى تتشربها الفراخ ثم نقوم بتغطيتها ونضعها بالثلاجة ونتركها لمدة ليلة كاملة.

ثم نقوم بتصفية التتبيلة من على الفراخ، ثم نقوم بعمل حمام بخار ونضع حلة على النار وبها بعض الماء ونضع فوقها مصفاة ثم نقوم بوضع قطع الفراخ فوقها ثم نقوم بتغطيتها لمدة عشر دقائق.

ثم نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج باودر والنسا والبصل والثوم الباودر والبابريكا والزعتر والملح والفلفل الاسود ثم نقوم بخلطهم جيداً ثم نقوم بوضع قطع الفراخ في التتبيلة السائلة التي تم تتبيل الفراخ بها ثم نقوم بتتبيلها في خلطة الدقيق ونتركها جانبا حتى ننتهي من جميع الكمية الموجودة لدينا.

ثم نقوم بوضع مقلاة الزيت على النار وبها زيت غزير وننتظر حتى يسخن جيداً ثم نقوم بوضع قطع الدجاج بها ونقوم بتقليبها على الجانبين حتى تنضج الدجاج وتأخذ اللون الذهبي الجميل. الخلطة السرية لدجاج كنتاكي: المكوناتمكونات الغطاء أو الطبقة الخارجية:طريقة التحضير:

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