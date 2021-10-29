طريقة عمل البسبوسة بالسمن البلدي و بالمكسرات في أسرع وقت وأفضل من شرائها من المحلات

تعتبر البسبوسة بالسمن البلدي من أحلي أنواع الحلويات الشرقية المعروفة في محلات الحلويات، والتي يتم تناولها في أي وقت وخاصتا في فصل الشتاء وهي محبوبة ومرغوبة لجميع الناس، وخاصتا الأطفال يعشقونها والكبار، وللبسوسة الكثير من الفؤائد الصحية حيث تمد الجسم بالطاقة والنشاط، أيضا يحبونها معظم السيدات يسارعون في البحث عن طريقة عمل بسبوسة السمن البلدي وهي تعتبر من الحلويات الشرقية والتي يتم عملها في المنزل بأقل تكلفة ومكوناتها موجودة غالبا بالمنزل وهي سهلة وبسيطة وأفضل من شرائها من محلات الحلويات لان عملها بالمنزل يعطينا طعم رائع ولذيذ .

طريقة عمل بسبوسة بالسمن البلدي وبالمكسرات

تعتبر بسبوسة السمن البلدي من أشهر الحلويات الشرقية والتي تتميز بسهولة التحضير وبأقل تكلفة ممكنة وتتميز طريقتنا بالمذاق ألذيذ وسرعة في طريقة عملها وتحتوي علي مكونات بسيطة والتي تتوفر في أغلب بيوتنا .

كوبان من مسحوق البسبوسة

ربع كوب من السكر

ربع كوب من جوز الهند الناعم

علبتين من الزبادي

نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر

مكسرات حسب الرغبة

كوبان من السكر

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

قبل البدء في طريقة عمل بسبوسة بالسمن يجب علينا أن تحضري الشربات أولا لكي يبرد تماما .

يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا .

نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به كوبان من مسحوق البسبوسة وريع كوب من السكر وربع كوب من جوز الهند الناعم ونضيف إليه نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي ثم نضيف إليه علبتين من الزبادي وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونقوم بعجنهم جيدا حتي تتماسك البسبوسة .

نقوم بإحضار صينية علي أي شكل من الأشكال ويجب دهنها من جميع الجوانب ونقوم بوضع عجينة البسبوسة التي تم عجنيها جيدا ونقوم بفرد البسبوسة بالسمن في الصينية حتي تصيح متساوية ونضع من فوقها الفول السوداني أو الفستق، أو البندق .

نقوم بإدخال هذه الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا .

وبعد ذلك نقوم بإخراج هذه الصينية من الفرن بعد أن تعطينا اللون الذهبي ثم نقوم بإضافة الشربات أو العسل حسب الرغبة المطلوبة وبعد ذلك نقوم بتغطيتها بورق الالمونيوم ونتركها حتي تبرد تماما .

وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مربعات ونضعها في طبق التقديم ونقدمها لأسرتك .

المكوناتمكونات عمل الشرباتطريقة التحضير