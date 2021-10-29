تحضير الكيكه البرتغاليه البارده بوم بوم بدون بيض بدون فرن بأسهل الطرق

تحضير الكيكه البرتغاليه البارده بوم بوم، من أسهل وألذ وأشهى أنواع الكيك، المنقولة من المطبخ البرتغالي، وأكثر ما يميز هذا النوع من الكيك، هو عدم استخدام الفرن كذلك لا تحتوي على بيض، وتعتمد في المقام الأول على الحليب، لذا فهي من الكيكات المغذية جدًا للأطفال، كذلك تقدم في العزومات والمناسبات، وأيام الصيف الحارة، لأنها من التحليات البادرة، إضافة لما سبق فمكوناتها بسيطة ومتاحة في مطبخك، وطريقة الشيف ناديه السيد في تحضير كيك بوم بوم البرتغالي الباردة، سهلة وسريعة جدًا، بإمكان ربة المنزل إنجازها وفق الخطوات التالية.

تحضير الكيكه البرتغاليه البارده

والجدير بالذكر أن الكيكه البرتغاليه البارده تختلف في الطعم والمكونات عن كيكة المج ، كما تختلف أيضًا في طريقة تحضيرها عن كيك القهوة بالشيكولاتة ، فكيكة البوم بوم تقدم بادرة كما سبق وذكرنا إضافة إلى أنها تعتبر بمكونين فقط، ولا تحتوي على البيض، لذا فهي لا تحتاج إلى فرن وسهلة التحضير.

2 ونصف كوب شوكولاته أى نوع خام أو حليب أو دارك، ما يعادل 450 جرام.

عدد 2 كوب حليب بودرة مجفف، ما يعادل 190جرام.

كوب من الزبادي، 270 جرام.

2 ونصف حليب محلى مكثف منزلى، أو علبتين جاهزين، مايعادل 780 جرام.