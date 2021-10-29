تحضير الكيكه البرتغاليه البارده بوم بوم بدون بيض بدون فرن بأسهل الطرق

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تحضير الكيكه البرتغاليه البارده بوم بوم، من أسهل وألذ وأشهى أنواع الكيك، المنقولة من المطبخ البرتغالي، وأكثر ما يميز هذا النوع من الكيك، هو عدم استخدام الفرن كذلك لا تحتوي على بيض، وتعتمد في المقام الأول على الحليب، لذا فهي من الكيكات المغذية جدًا للأطفال، كذلك تقدم في العزومات والمناسبات، وأيام الصيف الحارة، لأنها من التحليات البادرة، إضافة لما سبق فمكوناتها بسيطة ومتاحة في مطبخك، وطريقة الشيف ناديه السيد في تحضير كيك بوم بوم البرتغالي الباردة، سهلة وسريعة جدًا، بإمكان ربة المنزل إنجازها وفق الخطوات التالية.تحضير الكيكه البرتغاليه البارده
والجدير بالذكر أن الكيكه البرتغاليه البارده تختلف في الطعم والمكونات عن كيكة المج ، كما تختلف أيضًا في طريقة تحضيرها عن كيك القهوة بالشيكولاتة ، فكيكة البوم بوم تقدم بادرة كما سبق وذكرنا إضافة إلى أنها تعتبر بمكونين فقط، ولا تحتوي على البيض، لذا فهي لا تحتاج إلى فرن وسهلة التحضير.مكونات كيك بوم بوم البرتغالي على طريقة الشيف / ناديه السيد
- 2 ونصف كوب شوكولاته أى نوع خام أو حليب أو دارك، ما يعادل 450 جرام.
- عدد 2 كوب حليب بودرة مجفف، ما يعادل 190جرام.
- كوب من الزبادي، 270 جرام.
- 2 ونصف حليب محلى مكثف منزلى، أو علبتين جاهزين، مايعادل 780 جرام.
- أحضري وعاء وارفعيه على نار متوسطة لتسييح مقدار الشيكولاتة، بحمام بخار الماء، وقومي بوضع مقدار الشيكولانه وقلبيها حتى تحصلي على القوام المطلوب.
- أحضري قالب سليكون، وأدهنيه بالشيكولاته من جيمع الاتجاهات، مع مراعاة سمك الطبقة، ونضعها في الثلاجة تجمد وتتماسك، ثم نضيف عليها طبقة أخرى، حتى نضمن أن لايكون هناك أي ثقوب وأن الطبقة سميكة بشكل كافي.
- كذلك بإمكانك استخدام 200: 250 جرام من الشيكولاته، لتغليف قالب السليكون، كمعيار.
- في هذه الأثناء قومي بتجهيز الكريمة، أحضري طاسة ثم ضعي بها الحليب المحلى المكثف، علبتين وزن اواحدة 390جرام، أو ما يعادل حليب مكثف محلة منزلي مقدار 2 كوب ونصف، ثم ضعي عليها 2 كوب من الحليب المجفف، وكوب من الزبادي، وقومي بتقليب كل المكونات جيدًا.
- ضعي الطاسة على نارمتوسطة، واستمري في تقليب المكونات دون توقف، حتى تحصلي على قوام ثقيل متماسك ولون مغمق قليلًا، ارفعيه من على النار.
- ضعي الكريمة في طبق، وغلفيها بشفاف منعًا لتكون الوش، ثم اتركيه يبرد تمامًا وبإمكانك وضعه في الثلاجه.
- أخرجي القالب السليكون من الثلاجة، وكذلك الكريمه وقومي بحشو قالب السيليكون بالكريمه، وفي أثناء تعبئة القالب قومي بالضغط قليلًا باستخدام الاسبتيولا، لضمان كبس الكريمة جيدًا.
- قومي بتغطية الوجه بطبقة أخرى من الشيكولاتة، كما بإمكانك وضع قطع صغيرة من الفواكه داخل الكريمة أثناء الحشو حسب الرغبة.
- قومي بإدخال القالب الثلاجة مرة أخرى لمدة نصف ساعة، ثم أخرجيها بعد التأكد من تجميدها.
- الآن أخرجي كيك بوم بوم من القالب، وأحضري سكين وضعيه في ماء مغلي ثم جففيه واقطعي به الكيك ، وقدميه وبالهناء والشفاء.
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تحضير الكيكه البرتغاليه البارده بوم بوم، من أسهل وألذ وأشهى أنواع الكيك، المنقولة من المطبخ البرتغالي، وأكثر ما يميز هذا النوع من الكيك، هو عدم استخدام الفرن كذلك لا تحتوي على بيض، وتعتمد في المقام الأول على الحليب، لذا فهي من الكيكات المغذية جدًا للأطفال، كذلك تقدم في العزومات والمناسبات، وأيام الصيف الحارة، لأنها من التحليات البادرة، إضافة لما سبق فمكوناتها بسيطة ومتاحة في مطبخك، وطريقة الشيف ناديه السيد في تحضير كيك بوم بوم البرتغالي الباردة، سهلة وسريعة جدًا، بإمكان ربة المنزل إنجازها وفق الخطوات التالية.تحضير الكيكه البرتغاليه البارده
والجدير بالذكر أن الكيكه البرتغاليه البارده تختلف في الطعم والمكونات عن كيكة المج ، كما تختلف أيضًا في طريقة تحضيرها عن كيك القهوة بالشيكولاتة ، فكيكة البوم بوم تقدم بادرة كما سبق وذكرنا إضافة إلى أنها تعتبر بمكونين فقط، ولا تحتوي على البيض، لذا فهي لا تحتاج إلى فرن وسهلة التحضير.مكونات كيك بوم بوم البرتغالي على طريقة الشيف / ناديه السيد
- 2 ونصف كوب شوكولاته أى نوع خام أو حليب أو دارك، ما يعادل 450 جرام.
- عدد 2 كوب حليب بودرة مجفف، ما يعادل 190جرام.
- كوب من الزبادي، 270 جرام.
- 2 ونصف حليب محلى مكثف منزلى، أو علبتين جاهزين، مايعادل 780 جرام.
- أحضري وعاء وارفعيه على نار متوسطة لتسييح مقدار الشيكولاتة، بحمام بخار الماء، وقومي بوضع مقدار الشيكولانه وقلبيها حتى تحصلي على القوام المطلوب.
- أحضري قالب سليكون، وأدهنيه بالشيكولاته من جيمع الاتجاهات، مع مراعاة سمك الطبقة، ونضعها في الثلاجة تجمد وتتماسك، ثم نضيف عليها طبقة أخرى، حتى نضمن أن لايكون هناك أي ثقوب وأن الطبقة سميكة بشكل كافي.
- كذلك بإمكانك استخدام 200: 250 جرام من الشيكولاته، لتغليف قالب السليكون، كمعيار.
- في هذه الأثناء قومي بتجهيز الكريمة، أحضري طاسة ثم ضعي بها الحليب المحلى المكثف، علبتين وزن اواحدة 390جرام، أو ما يعادل حليب مكثف محلة منزلي مقدار 2 كوب ونصف، ثم ضعي عليها 2 كوب من الحليب المجفف، وكوب من الزبادي، وقومي بتقليب كل المكونات جيدًا.
- ضعي الطاسة على نارمتوسطة، واستمري في تقليب المكونات دون توقف، حتى تحصلي على قوام ثقيل متماسك ولون مغمق قليلًا، ارفعيه من على النار.
- ضعي الكريمة في طبق، وغلفيها بشفاف منعًا لتكون الوش، ثم اتركيه يبرد تمامًا وبإمكانك وضعه في الثلاجه.
- أخرجي القالب السليكون من الثلاجة، وكذلك الكريمه وقومي بحشو قالب السيليكون بالكريمه، وفي أثناء تعبئة القالب قومي بالضغط قليلًا باستخدام الاسبتيولا، لضمان كبس الكريمة جيدًا.
- قومي بتغطية الوجه بطبقة أخرى من الشيكولاتة، كما بإمكانك وضع قطع صغيرة من الفواكه داخل الكريمة أثناء الحشو حسب الرغبة.
- قومي بإدخال القالب الثلاجة مرة أخرى لمدة نصف ساعة، ثم أخرجيها بعد التأكد من تجميدها.
- الآن أخرجي كيك بوم بوم من القالب، وأحضري سكين وضعيه في ماء مغلي ثم جففيه واقطعي به الكيك ، وقدميه وبالهناء والشفاء.
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