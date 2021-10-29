بدون ما تمتص نقطة زيت طريقة صحية لقلي البطاطس المحمرة والمقرمشة زي المطاعم

طريقة عمل البطاطس المقرمشة الصحية في المنزل بدلًا من الاضطرار لشرائها من الخارج، فالكثيرين يريدون طريقة مُجربة للبطاطس لكي تصبح مقرمشة وناضجة من الداخل، واليوم سنقدم لكم بعض الطرق التي ينصح بها الأطباء لكن يجب مراعاة عدم غمر البطاطس في زيت عميق أو غزير ولا نضيف إليها كمية كبيرة من الملح لأنه مضر جدًا عندما نُكثر منه.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة الصحية

طريقة عمل البطاطس المقرمشة الصحية وقبل ذكرها نوضح لكم أن المضر أحيانًا في البطاطس هو غمرها في زيت كثير جدًا لكن يمكن قليها في القليل من الزيت أو وضع قطرات قليلة من الزيت على البطاطس ووضعها في الفرن وستكون كالمقلية لكن ليست مملوءة بالزيت المضر، تابعوا معنا كيف يمكن إعداد هذه الطريقة الصحية.

المكونات:

حبتين من البطاطس الكبيرة.

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل الجاف.

3 أكواب ونصف من الماء البارد.

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر.

ملعقة صغيرة من الملح “يمكن أن تزيد حسب الرغبة”.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

نقوم بغسل البطاطس وبعدها نقوم بعملية التقشير والتقطيع إلى أصابع طويلة متساوية الحجم.

في وعاء فارغ نضيف الماء البارد وبعدها نضع به أصابع البطاطس، ونتركها فيه لمدة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة في الثلاجة أو خارجها.

بعد مرور الوقت نصفي البطاطس من الماء تمامًا وتجفيفها.

نضع المقلاة على درجة حرارة 150 درجة وبعد أن يسخن نُنزل البطاطس فيه، ونتركها حتى تنضج من دون أن تأخذ لون من الخارج.

بعد الإنتهاء من قلي كمية البطاطس كلها نتركها حتى تبرد على مناشف ورقية.

نجهز المقلاة مرة أخرى ولكن تكون درجة الحرارة هذه المرة 180 درجة.

نقوم بإنازال البطاطس مرة أخرى بعد أن تبرد تمامًا في الزيت الساخن.

نترك البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة وبعدها نرفعها على مناديل ورقية حتى تصفي الزيت.

نرش على أصابع البطاطس وهي ساخنة الملح والفلفل الأحمر وأي توابل ترغبين بها.

طريقة عمل بطاطس صحية بزيت الزيتون

تعتبر البطاطس المقلية المقرمشة من ألذ أنواع الأكلات التي يعشقها الأطفال والكبار، ولكن ما يزعج في تناوله هو طريقة تحضيره وأمتصاصه للزيت، لذا سنوضح في السطور التالية طريقة صحية لقلي البطاطس المقرمشة والمحمرة بدون ما تمتص الزيوت بخطوات سهلة وبسيطة فقط قومي بتحضير المكونات واتبعي الخطوات وستحصلين على بطاطس مقرمشة زي المطاعم.

المكونات:

3 حبات من البطاطس.

3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

¼ كوب من جبنة البارميزان.

طريقة التحضير: