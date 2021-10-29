أفردي شعرك الخشن والمجعد بكريم النشا أقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين فقط

من المشكلات التي تواجه معظم النساء هي الشعر الخشن، والتي لا تستطيع بعض النساء مظهر شعرها هكذا، فتقوم بتجربة كل شيء يعمل على فرد الشعر الخشن، ومن ضمن هذه الطرق استخدام مكواة الشعر أو منتجات فرد الشعر أو استخدام البروتين والكيراتين، ولكن كل تلك الطرق تسبب تلف الشعر وتساقطه.

تتوافر طرق طبيعية كثيرة تعمل على فرد الشعر بكل سهولة ومن ضمن هذه الطرق هي استخدام النشا.

من الطبيعي أن النشا تستخدم في صناعة بعض أنواع العجين أو في صناعة بعض الحلويات، ولك ن اليوم سوف نقوم بفرد الشعر الخشن والمجعد باستخدام النشا، الطريقة بكل تفاصيلها كما يلي:

المكونات

يمكن زيادة كمية المكونات التالية على حسب طول الشعر، فإذا كان الشعر طويل جدًا يتم مضاعفة كل كمية المكونات.

2 ملعقة كبيرة مملوءة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من عسل لنحل.

5 ملاعق كبيرة ممتلئة من زيت الجرجير الخام.

برطمان صغير نظيف.

كيس بلاستيك جديد.

فوطة نظيفة.

طريقة التحضير والاستعمال

في البداية يتم مزج جميع المكونات في البرطمان النظيف، ثم رجها جيدًا حتى تختلط مع بعضها. بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدًا وتخليصه من أي دهون أو أوساخ متراكمة عليه، يتم مراعاة تنشف الشعر نص تنشيف. بعدها يتم فرد الخليط على الشعر بواسطة أصابع اليد بداية من الجذور حتى الأطراف، ثم تمشيطه بمشط نظيف مصنوع من الخشب، وذلك لضمان توزيع الخليط. يتم لم الشعر وتغطيته بكيس بلاستيك جيدًا، ثم وضع فوطة مبللة بالماء الساخن فوق الكيس. يتم ترك الخليط على الشعر لمدة3 ساعات على الأقل. بعد مرور الوقت المحدد يتم إزالة الفوطة والكيس م نفوق الشعر ثم تمشيط الشعر وتركه مفرود على الظهر. يتم تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع وفي غضون شهرين سوف يصبح الشعر مفرود وناعم مثل الحرير كما ترغبين.

توجد الكثير من الفوائد التي تمنحها النشا للشعر، ومن ضمنها ما يلي:

إزالة التموجات التي توجد في الشعر.

تهدئة التهابات فروة الرأس التي تنتج عن قشرة الرأس.

إزالة الزيوت المتراكمة في الشعر.

يعد كريم النشا من المواد الطبيعية المتوفرة في كل منزل والذي يعمل على فرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد، حيث يعاني الكثير من الفتيات والسيدات من خشونة الشعر ولا يفضلون استخدام الكيراتين والبروتين، لذا يفضلون المكونات الطبيعية الفعالة في فرد الشعر، فقط قومي بتطبيق الوصفة المرفقة للحصول على شعر مفرود وناعم زي الحرير.