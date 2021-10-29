طريقة تحضير كيكة السميد بالشوكولاتة مع الصوص وصفة سهلة ولذيذة لمحبي الشوكولاتة، في وصفة سنقوم معاً بتجهيز وصفة كيك شوكولاتة لذيذة وسريعة وغير مكلفة على الإطلاق وهي السميد كيك بصوص الشوكولاتة. تتميز كيكة السميد بمكوناتها الاقتصادية البسيطة التي لا يخلو منها أي مطبخ؛ لذا فبإمكانك تجهيزها وقتما تشائين. فإذا قابلتك زيارة عائلية مفاجئة يمكنك صنع كيكة السميد في الحال لأنها ستكون الخيار الأول أمامك.

طريقة تحضير كيكة السميد بالشوكولاتة

تتكون مقادير السميد كيك من العناصر التالية:

3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر + كوب إلا ربع لبن زبادي.

2 ملعقة صغيرة فانيليا + ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب زيت نباتي + كوب ونصف سميد متوسط.

نصف كوب دقيق + نصف كوب كاكاو خام غير محلى.

لتسقية الكيك سنستخدم نصف كوب سكر، 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلى، 3 كوب حليب.

للصوص سنستخدم باكيت بودينج بمقدار 190 جرام + 3 كوب حليب.

نبدأ تحضير كيكة السميد بتجهيز وعاء عميق مناسب ونضيف إليه البيض، السكر والفانيليا ثم يتم الخلط جيداً بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر، وبعد ذلك نضيف الزيت والزبادي ونخلط مرة أخرى جيداً، بالإضافة إلى السميد ونخلط جيداً حتى يختفي تماماً ثم نضيف الدقيق بعد غربلته مع البيكنج بودر والكاكاو، ويتم التقليب جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها بشكل جيد، ثم نحضر صينية بايركس مقاس 25*40 وندهنها بالقليل من الزبدة، ثم نسكب خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي مع التخلص من فقاعات الهواء بعود خشبي، بعد ذلك ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على حرارة 180 درجة مدة 30 دقيقة، يتم تشغيل النار من أسفل ثم من أعلى.

كيك السميد البارد بصوص الشوكولاته

لتسقية الكيك نحضر وعاء مناسب ونضيف إليه السكر والكاكاو مع تقليبهم معا، ثم نضيف الحليب بالتدريج مع الخلط بشكل جيد وبعد خروج الكيك وتركه قليلاً ليهدأ، نسقي الكيك بالكامل بهذا المزيج ويترك جانباً، وفي إناء مناسب نضيف البودينج مع الحليب ونخلط أولا ثم نضع الإناء على النار حتى يغلي، مع التقليب المستمر وبعد ذلك مباشرة نوزعها على الكيك البارد بشكل متساوي، ثم نتركها تبرد بحرارة الغرفة وللتزيين نضع صفوف جوز هند مع كاكاو، وبينهم صفوف من جوز هند أبيض، وفي المنتصف فستق مطحون ثم ندخل الصينية للثلاجة حتى تبرد جيداً مدة 4 ساعات، بعد ذلك تقطع وتقدم.