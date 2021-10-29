طريقة تحضير كيكة النايتي الشهيرة في المنزل ألذ كيك مع القهوة أو الشاي، نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لعمل النايتي كيك الذي يعد أكثر أنواع الكيكات المحببة لدى الأطفال، ويتم بيع القطعة الواحدة منها بأسعار عالية رغم إمكانية تحضيرها بكميات كبيرة ودون تكلفة تُذكر. تتكون كيكة النايتي الهشة من طبقتين من الكيك يفصل بينهم طبقة بسيطة جداً من المربى، ويتم تحضيرها في 5 دقائق فقط بدون صوصات أو تزيين.

طريقة تحضير كيكة النايتي في المنزل

يتكون النايتي كيك من المقادير التالية:

2 ونصف كوب دقيق فاخر أو متعدد الاستعمال.

3 حبات بيض + نصف كوب حليب (كل منهما بدرجة حرارة الغرفة).

كوب زبدة غير مملحة.

ملعقة صغيرة فانيليا بودرة + ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

4 ملاعق كبيرة من المربى.

كوب سكر بمقدار 100 جرام.

في البداية يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 170 مئوية ونحضر قالب مفرغ من الداخل مقاس 23 أو 24 أو 26، أو يمكنك إستخدام صينية عادية مقاس 22 أو 24 ثم ندهنه بزبدة أو سمن مع رشة من الدقيق. في الخطوة التالية وفي وعاء مناسب نضيف الزبدة والسكر بالإضافة إلى البيض والفانيليا ثم يتم الخفق بإستخدام المضرب الكهربائي، يتم الخفق على سرعة عالية لمدة دقيقتين تقريباً أو حتى نحصل على قوام كريمي.

النايتي كيك بمكونات بسيطة

بعد ذلك نضيف الحليب ويكون بدرجة حرارة الغرفة أو يمكنك إستخدامه دافئاً، بالإضافة إلى عصير الليمون ويتم الخفق مرة أخرى قليلاً، ثم يتم غربلة الدقيق مع البيكنج بودر ونضيفهم على الخليط، ثم يتم الخفق مجدداً على سرعة هادئة جداً حتى تندمج المكونات مع بعضها ونحصل على خليط كريمي ثقيل، ثم يتم التقليب بإستخدام ملعقة من السيليكون للتأكد مع عدم وجود أي رواسب تماماً.

نحضر القالب الذي تم تحضيره مسبقاً ونضع نصف كمية الكيك ونوزعها، ثم نضيف مقدار المربى ويجب أن توضع في المنتصف حتى لا تحترق، ثم نضع باقي كمية الكيك ويوزع بالتساوي ثم نضع القالب بعد ذلك في الفرن رف أوسط، ونترك القالب لمدة 40 دقيقة ثم نختبر مدى نضج الكيك بعود خشبي، ثم نضع القالب على شبكة ويترك حتى يبرد تماماً ثم نقلبه في طبق التقديم، يتم تقطيعه بعد ذلك ويقدم مع كوب الشاي أو القهوة.