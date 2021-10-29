اصنعي بنفسك كريم شعر منزلي لتنعيم وفرد الشعر الخشن والجاف وتحويله لخيوط حرير

تسعى كل فتاة إلى تحقيق الكمال في الجمال وتكون حريصة أن لا ينقصها شئ ولكم للاسف لا يوجد كمال كامل بل ينقصه أهم شئ وهو الشعر، ومشكلات الشعر كبيرة جدا ومتعددة مثل تقصف الشعر وهيشانه وظهور تجاعيد الشعر وجفافه، فتلجأ إلى استخدام مستحضرات التجميل المتنوعة منها الكريمات والسيرم التي من خلالها يصبح الشعر لامع ولكن بدون أي فائدة بالعكس يعمل على وجود آثار جانبية مثل سقوط الشعر والعديد من المشاكل التي تواجهها.

طريقة عمل كريم شعر في المنزل

فيمكن لكل فتاة هو البحث عن افضل الخلطات والوصفات الطبيعية التي من خلالها تصل الى النتيجه التي تتمناها أي فتاة بدلا من مستحضرات التجميل التي تكون غير آمنة ومكلفة جدا، ويمكننا أن نقوم بتحضير كريم للشعر في المنزل بأقل مجهود وبأقل تكلفة وفيما يلي نستعرض الطريقة:

المقادير

استخدام ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا.

150 جرام من زيت جوز الهند.

100 جرام من زيت الزيتون.

250 جرام من زيت الجوجوبا.

250 جرام من زيت اللوز الحلو.

مقدار من جل الصبار النقي بما يعادل نصف ملعقة.

قطرتين من زيت فيتامين إي.

20 قطرة من الزيوت العطرية.

كوب زجاجي فارغ.

طريقة التحضير

الشعر الخشن مشكلة كبيرة خاصتًا للأطفال أو المقبلين على الزواج، وقد تضطر الكثير من الأمهات لشراء منتجات جاهزة بتكاليف عالية للحصول على الشعر الناعم اللين، وسوف نعرض حل سريع وفعال وبدون تكاليف عالية وسوف تحصلين على كريم للشعر يساعد على نعومة الشعر وسهولة تصفيفة ويتم تحضيره في المنزل بكل سهولة.