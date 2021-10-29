طريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند الهشة الخفيفة بمقادير اقتصادية وطعم لذيذ

تعتبر كيك الرواني واحدة من أشهر الحلويات التي حازت على إعجاب الكثير من الأشخاص، ولاسيما أن تتمتع بقوام يشبه إلى حد كبير بالكيك، وأهم ما يميز كيك الرواني هو جوز الهند المضاف إليها، حيث أنه يمنحها مذاق جيد، وكثير من الأطفال يرغبون في تناولها، نظراً لأن مذاقها يشبه إلى حد كبير بالبسبوسة. طريقة عمل كيكة الرواني طريقة عمل كيكة الرواني المقادير: كمية قليلة من الملح.

٣ بيضات.

كمية قليلة من الفانيليا.

كأس من الدقيق.

كأس إلا ربع من السكر.

٢ كأس من السميد الناعم.

كأس من اللبن.

جوز هند على حسب الرغبة.

١/٢ كأس من الزيت.

ملعقة من البيكينج باودر.

نصف ليمونة معصورة. طريقة تحضير الشربات نصف ثمرة ليمون.

كأسين من السكر.

كأس من الماء. طريقة تحضير الرواني هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم تحضير الرواني، وإليكم الخطوات، كالتالي: وضع الماء والسكر على النار، حتى يتم تحضير الشربات.

عصر نصف الليمونة بعدما تغلي الشربات.

ترك الشربات حتى ١٢٠ ثانية بعدما يتم وضع الليمونة عليها.

إزالتها بعد ذلك من على النار وإضافة الفانيليا إليها.

إضافة الليمون المبشور في إناء، مع البيكنج باودر والملح والسميد، ومزجهم جيداً مع بعضهم البعض جيداً.

وضع البيض في إناء، بالإضافة إلى السكر والفانيليا مع مزجهم جيداً.

وضع المزيج داخل الخلاط، ليصبح ذو قوام متماسك وناعم.

إضافة الزيت واللبن على المزيج الموجود داخل الخلاط بشكل تدريجي، ليصبح الخليط ناعم.

وضع السميد على المكونات مع مزجهم مجدداً.

دهن قالب الكيك بكمية قليلة من الزيت مع إضافة المزيج إليه.

وضعه داخل الفرن على درجة الحرارة لتصل إلى ٢٠٠ درجة حتى ٢٥ دقيقة.

إزالة القالب من الفرن مع إضافة الشربات له.

وضع كمية قليلة من جوز الهند وبعد ذلك يتم تقديمه، حتى يتم تناوله. طريقة عمل كيك الرواني طريقة عمل كيك الرواني المقادير: كأس من السمد.

جوز هند.

كأس من السكر.

كس من الدقيق.

كمية قليلة من الفانيليا.

كيس من البيكنج باودر.

٥ بيضات. كيفية التحضير: وضع السكر والدقيق والبيكنج باودر مع ضرورة تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض.

وضع الفانيليا والبيض إلى المكونات مع تقليبهم جيداً.

وضع الرواني داخل الفرن، حتى ينضج. الوسوم

تعتبر كيك الرواني واحدة من أشهر الحلويات التي حازت على إعجاب الكثير من الأشخاص، ولاسيما أن تتمتع بقوام يشبه إلى حد كبير بالكيك، وأهم ما يميز كيك الرواني هو جوز الهند المضاف إليها، حيث أنه يمنحها مذاق جيد، وكثير من الأطفال يرغبون في تناولها، نظراً لأن مذاقها يشبه إلى حد كبير بالبسبوسة. طريقة عمل كيكة الرواني طريقة عمل كيكة الرواني المقادير: كمية قليلة من الملح.

٣ بيضات.

كمية قليلة من الفانيليا.

كأس من الدقيق.

كأس إلا ربع من السكر.

٢ كأس من السميد الناعم.

كأس من اللبن.

جوز هند على حسب الرغبة.

١/٢ كأس من الزيت.

ملعقة من البيكينج باودر.

نصف ليمونة معصورة. طريقة تحضير الشربات نصف ثمرة ليمون.

كأسين من السكر.

كأس من الماء. طريقة تحضير الرواني هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم تحضير الرواني، وإليكم الخطوات، كالتالي: وضع الماء والسكر على النار، حتى يتم تحضير الشربات.

عصر نصف الليمونة بعدما تغلي الشربات.

ترك الشربات حتى ١٢٠ ثانية بعدما يتم وضع الليمونة عليها.

إزالتها بعد ذلك من على النار وإضافة الفانيليا إليها.

إضافة الليمون المبشور في إناء، مع البيكنج باودر والملح والسميد، ومزجهم جيداً مع بعضهم البعض جيداً.

وضع البيض في إناء، بالإضافة إلى السكر والفانيليا مع مزجهم جيداً.

وضع المزيج داخل الخلاط، ليصبح ذو قوام متماسك وناعم.

إضافة الزيت واللبن على المزيج الموجود داخل الخلاط بشكل تدريجي، ليصبح الخليط ناعم.

وضع السميد على المكونات مع مزجهم مجدداً.

دهن قالب الكيك بكمية قليلة من الزيت مع إضافة المزيج إليه.

وضعه داخل الفرن على درجة الحرارة لتصل إلى ٢٠٠ درجة حتى ٢٥ دقيقة.

إزالة القالب من الفرن مع إضافة الشربات له.

وضع كمية قليلة من جوز الهند وبعد ذلك يتم تقديمه، حتى يتم تناوله. طريقة عمل كيك الرواني طريقة عمل كيك الرواني المقادير: كأس من السمد.

جوز هند.

كأس من السكر.

كس من الدقيق.

كمية قليلة من الفانيليا.

كيس من البيكنج باودر.

٥ بيضات. كيفية التحضير: وضع السكر والدقيق والبيكنج باودر مع ضرورة تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض.

وضع الفانيليا والبيض إلى المكونات مع تقليبهم جيداً.

وضع الرواني داخل الفرن، حتى ينضج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند الهشة الخفيفة بمقادير اقتصادية وطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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