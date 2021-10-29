سر تحضير كفتة الحاتي وتتبيلة الكفتة مثل مطاعم المشويات

كفتة الحاتي هي نوع من أنواع الكفتة المميزة في المطاعم والمحلات وتعتبر مختلفة نوعاً ما عن أصناف الكفتة الأخري بسبب الإضافات الخاصه بالمكونات كما أنها تحتوي على بهارات تجعلها رائعة من حيث الرائحة والمذاق حيث تجعلها أكثر شهية، وعادةً ما يزداد الإقبال على وجبات المطاعم الجاهزة فهي أكثر سهولة من حيث التحضير والتناول دون عناء وخسارة الوقت لذلك مؤخراً أصبحت الأمهات تختصر وتقوم بشراء الوجبات بشكل جاهز ولكن تحتاج الوجبات الجاهزة إلي ميزانية ضخمة خاصةً في حالة التعود عليها بإستمرار مما جعل الكثير من الفتيات والأمهات تقوم بالبحث عن طرق مختلفة لتحضير أكل المطاعم والإبداع في تحضيره في المنزل وتعتبر كفتة الحاتي من الأنواع التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص لذلك نسهل لكن الأمر ونقدم طريقة التحضير عبر السطور التالية. طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل مكونات التحضير: مقدار 500 جرام من اللحمة المفرومة.

بقدونس وشبت مفروم.

ملعقة من بهارات الكفتة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وأخرى من الشطة حسب الرغبة.

ثلاث وحدات من البصل.

ملعقة من بهارات الكزبرة. طريقة التحضير: اولاً تحضير مفرمة الطعام ونقوم بوضع اللحم المفروم بها ثم باقى المكونات التي سبق ذكرها من البهارات بالإضافة إلي الخضراوات من البقدونس والطماطم والفلفل الأسود وتشغيل المفرمة حتى تندمج المكونات. ثانياً بعد الانتهاء نقوم بوضع اللحمة المفرومة في طبق مناسب ثم تغليفها بكيس من النايلون ووضعها في الثلاجة لمده ربع ساعه حتى تتماسك نسبياً. ثالثاً تحضير الاسياخ الخاصه بالكفتة الحاتي ثم وضع كمية من الكفتة عليها وتشكيلها على هيئة أصابع طويلة على الاسياخ حتى الانتهاء من كمية اللحم المفروم. رابعاً تحضير شوايه اللحم ورص أسياخ اللحم عليها وتشغيلها على نار هادئة حتى تنضج جيداً وبعد الإنتهاء يتم تقديم الكفتة في أطباق التحضير بجانب السلطات والطحينة والأرز والاطباق الجانبية حسب الرغبة وسوف تحظي بمذاق رائع مثل المحلات. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: لإكتساب مذاق رائع بنفس نكهات المطاعم نقوم بوضع قطع صغيرة من الفحم بجانب الكفتة على الشواية ونلاحظ كيفية تغيير النكهات الخاصه بها. الوسوم

كفتة الحاتي هي نوع من أنواع الكفتة المميزة في المطاعم والمحلات وتعتبر مختلفة نوعاً ما عن أصناف الكفتة الأخري بسبب الإضافات الخاصه بالمكونات كما أنها تحتوي على بهارات تجعلها رائعة من حيث الرائحة والمذاق حيث تجعلها أكثر شهية، وعادةً ما يزداد الإقبال على وجبات المطاعم الجاهزة فهي أكثر سهولة من حيث التحضير والتناول دون عناء وخسارة الوقت لذلك مؤخراً أصبحت الأمهات تختصر وتقوم بشراء الوجبات بشكل جاهز ولكن تحتاج الوجبات الجاهزة إلي ميزانية ضخمة خاصةً في حالة التعود عليها بإستمرار مما جعل الكثير من الفتيات والأمهات تقوم بالبحث عن طرق مختلفة لتحضير أكل المطاعم والإبداع في تحضيره في المنزل وتعتبر كفتة الحاتي من الأنواع التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص لذلك نسهل لكن الأمر ونقدم طريقة التحضير عبر السطور التالية. طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل مكونات التحضير: مقدار 500 جرام من اللحمة المفرومة.

بقدونس وشبت مفروم.

ملعقة من بهارات الكفتة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وأخرى من الشطة حسب الرغبة.

ثلاث وحدات من البصل.

ملعقة من بهارات الكزبرة. طريقة التحضير: اولاً تحضير مفرمة الطعام ونقوم بوضع اللحم المفروم بها ثم باقى المكونات التي سبق ذكرها من البهارات بالإضافة إلي الخضراوات من البقدونس والطماطم والفلفل الأسود وتشغيل المفرمة حتى تندمج المكونات. ثانياً بعد الانتهاء نقوم بوضع اللحمة المفرومة في طبق مناسب ثم تغليفها بكيس من النايلون ووضعها في الثلاجة لمده ربع ساعه حتى تتماسك نسبياً. ثالثاً تحضير الاسياخ الخاصه بالكفتة الحاتي ثم وضع كمية من الكفتة عليها وتشكيلها على هيئة أصابع طويلة على الاسياخ حتى الانتهاء من كمية اللحم المفروم. رابعاً تحضير شوايه اللحم ورص أسياخ اللحم عليها وتشغيلها على نار هادئة حتى تنضج جيداً وبعد الإنتهاء يتم تقديم الكفتة في أطباق التحضير بجانب السلطات والطحينة والأرز والاطباق الجانبية حسب الرغبة وسوف تحظي بمذاق رائع مثل المحلات. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: لإكتساب مذاق رائع بنفس نكهات المطاعم نقوم بوضع قطع صغيرة من الفحم بجانب الكفتة على الشواية ونلاحظ كيفية تغيير النكهات الخاصه بها.

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