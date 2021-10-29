أسرار تحضير الحلاوة الطحينية بالمكسرات مثل المصانع في المنزل

يحتاج الجسم قدر معين من السكريات مثل حاجة الجسم إلي الفيتامينات والبروتينات وغيرهم من الوجبات التي تتمثل فيها تلك العناصر، ومن أكثر أصناف الطعام التي تحتوي على سكريات مثل الحلاوة الطحينية التي كانت ولا زالت طبق أساسي ضمن أصناف وجبة الإفطار وتتميز بالسعرات الحرارية العالية ولكنها لا تؤثر سلبياً ولكن لا يعتبر الإكثار من تناول الحلاوة الطحينية مرغوب لأصحاب السمنة، وتقوم مختلف البيوت بشرائها جاهزة بإعتبار أنها تحتاج إلي طرق متعددة أثناء التحضير ولكن في الواقع تعتبر ذات طريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلي بذل كثير من الجهد حيث يمكن تحضيرها أثناء القيام بتحضير الوجبات الأساسية وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل مكونات التحضير: كأس من السمسم.

كأس من الزيت النقي.

كأس من مسحوق لبن البودرة.

كأس من الدقيق.

نصف كأس من الفول السوداني.

نصف ملعقة من الملح.

نصف كأس من مسحوق السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

كيس من الفانيليا. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتحميص السمسم حتى تفوح رائحة السمسم، بعد ذلك يتم تحضير مطحنة الطعام ووضع فيها السمسم ونقوم بتشغيل المطحنة حتى يتم طحن السمسم جيداً ويصبح مثل البودرة. بعد ذلك يتم إضافة باقي المكونات إلي المطحنة من الدقيق والملح وتشغيل المطحنة مرة أخرى حتى تندمج جميع المكونات معاً. إضافة المكونات السائلة مثل الزيت ولكن بشكل بطيء للحصول على قوام ناعم وثقيل نوعاً ما. تحضير الخلاط الكهربائي ووضع كل من مسحوق اللبن البودرة والنشا والفانيليا وباقي المكونات والخليط السابق ونقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي مدة خمس دقائق على الأقل حتى يصبح قوام الحلاوة الطحينية ثقيل. نحضر عبوة من البلاستيك محكمة الغلق ونضع فيها خليط الحلاوة الطحينية وتزيين الحلاوة بالمكسرات المتوفرة وإدخالها الثلاجة والأخذ منها أثناء الحاجة. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: يجب ترك الحلاوة الطحينية في الثلاجة قرابة الخمس ساعات قبل الأخذ منها حتى تصبح متماسكة وليست سائلة لذلك يفضل إعدادها قبل وقت كبير من الاستخدام والتناول، ويمكن تحضير كميات كبيرة حيث يمكن الاحتفاظ بها لوقت كبير. الوسوم

يحتاج الجسم قدر معين من السكريات مثل حاجة الجسم إلي الفيتامينات والبروتينات وغيرهم من الوجبات التي تتمثل فيها تلك العناصر، ومن أكثر أصناف الطعام التي تحتوي على سكريات مثل الحلاوة الطحينية التي كانت ولا زالت طبق أساسي ضمن أصناف وجبة الإفطار وتتميز بالسعرات الحرارية العالية ولكنها لا تؤثر سلبياً ولكن لا يعتبر الإكثار من تناول الحلاوة الطحينية مرغوب لأصحاب السمنة، وتقوم مختلف البيوت بشرائها جاهزة بإعتبار أنها تحتاج إلي طرق متعددة أثناء التحضير ولكن في الواقع تعتبر ذات طريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلي بذل كثير من الجهد حيث يمكن تحضيرها أثناء القيام بتحضير الوجبات الأساسية وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل مكونات التحضير: كأس من السمسم.

كأس من الزيت النقي.

كأس من مسحوق لبن البودرة.

كأس من الدقيق.

نصف كأس من الفول السوداني.

نصف ملعقة من الملح.

نصف كأس من مسحوق السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

كيس من الفانيليا. طريقة التحضير: في البداية نقوم بتحميص السمسم حتى تفوح رائحة السمسم، بعد ذلك يتم تحضير مطحنة الطعام ووضع فيها السمسم ونقوم بتشغيل المطحنة حتى يتم طحن السمسم جيداً ويصبح مثل البودرة. بعد ذلك يتم إضافة باقي المكونات إلي المطحنة من الدقيق والملح وتشغيل المطحنة مرة أخرى حتى تندمج جميع المكونات معاً. إضافة المكونات السائلة مثل الزيت ولكن بشكل بطيء للحصول على قوام ناعم وثقيل نوعاً ما. تحضير الخلاط الكهربائي ووضع كل من مسحوق اللبن البودرة والنشا والفانيليا وباقي المكونات والخليط السابق ونقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي مدة خمس دقائق على الأقل حتى يصبح قوام الحلاوة الطحينية ثقيل. نحضر عبوة من البلاستيك محكمة الغلق ونضع فيها خليط الحلاوة الطحينية وتزيين الحلاوة بالمكسرات المتوفرة وإدخالها الثلاجة والأخذ منها أثناء الحاجة. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: يجب ترك الحلاوة الطحينية في الثلاجة قرابة الخمس ساعات قبل الأخذ منها حتى تصبح متماسكة وليست سائلة لذلك يفضل إعدادها قبل وقت كبير من الاستخدام والتناول، ويمكن تحضير كميات كبيرة حيث يمكن الاحتفاظ بها لوقت كبير.

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