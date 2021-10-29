اصابع الجلاش بالفراخ والجبنة وأصابع الجلاش بالكنافة بالمكسرات مقرمشة من برة وطرية من جوة ومورقة روعة

الجلاش بالفراخ والجبنة، أصابع الجلاش من أشهر الأطباق والوصفات التي يُمكن صنعها بالعديد من الطرق حيث يمكن إعداد أصابع الجلاش الحادق بعدة وصفات مثل اصابع الجلاش باللحمة المفرومة أو اصابع الجلاش بالجبنة أو بالسلامة والفراخ ، كذلك يمكن إعداده صنف من أصناف الحلوي مثل أصابع الجلاش بالمكسرات او اصابع الجلاش بالكنافة وسوف نبين عدة طرق لعمل اصابع الجلاش. الجلاش بالفراخ والجبنة الجلاش بالفراخ والجبنة طريقة عمل أصابع الجلاش بالدجاج والجبن طريقة عمل أصابع الجلاش بالدجاج والجبن مكونات أصابع الجلاش بالدجاج والجبن ½ كيلو جلاش.

¼ كيلو دجاج مكعبات.

بصلة مبشورة ناعم.

1 فلفل أخضر مفروم.

½ ملعقة معجون طماطم.

ملح وبهارات فراخ.

زبدة.

¼ كوب لبن.

رشه بيكنج بودر.

كوب جبن رومي و موزاريلا مبشورة. خطوات أصابع الجلاش بالدجاج والجبن نُحضر وعاء مناسب ونضع به قليل من الزبدة على النار ويتم إضافة الفراخ والبصل إليه مع التقليب.

إضافة ملح وبهارات مناسبة ومعجون الطماطم والتقليب حتي تنضج الفراخ.

في إناء جانبي نضع الزبدة السائلة ونضع معها اللبن والبيكنج بودر وقليل من الملح والبهارات ونخلطهم.

نفرد الجلاش على سطح ونقطع كل ورقة إلى ثلاث أجزاء نأخذ كل جزء ويُدهن بخليط الزبدة واللبن ثم نضع عليه كمية دجاج معها مقدار جبن مبشور ونلف الورقة رول أو إصبع ونضعه في صينية فرن مدهونة بالزيت وهكذا حتى نرص الصينية بالكامل وندهن سطح اصابع الجلاش بالزبدة.

إدخاله الفرن مدة 20 دقيقة للوصول للون الذهبي والنضج ثم نُخرجه من الفرن ويُصبح جاهز للتقديم.

طريقة عمل أصابع الجلاش بالكنافة والمكسرات خطوات أصابع الجلاش بالدجاج والجبن طريقة عمل اصابع الجلاش بالمكسرات المقادير اصابع الجلاش بالمكسرات ½ كيلو ورق جلاش.

½ كوب سمن أو اكثر.

ملعقة سكر.

مكسرات مختلفة حسب الرغبة.

معلقة قرفة.

شربات أو قطر. خطوات اصابع الجلاش بالمكسرات نحضر وعاء مناسب ونضع به المكسرات والسكر والقرفة ونخلطهم.

إحضار صينية فرن مدهونة بالزيت.

نقوم بوضع ورق الجلاش على مكان مسطح ونقطع الورق بشكل طولي علي حسب الطول المرغوب فيه لأصابع الجلاش.

نأخذ ورقة من ورق الجلاش المقطع وندهنها بالسمن ثم نضع عليها المكسرات المخلوطة ونلفها بشكل رول أو إصبع رفيع ونضعه في صينية الفرن.

ننهي الكمية وتدخلها الفرن على درجة 180 مدة 15 دقيقة ثم نُخرجها ويوضع عليها الشربات البارد ثم تُقدم. خطوات اصابع الجلاش بالمكسرات مكونات أصابع الجلاش بالكنافة والمكسرات ½ كيلو جلاش.

¼ كيلو كنافة.

كوب زبدة.

كوب مكسرات مختلفة حسب الذوق. تحضير الشربات 2 كوب سكر.

1 كوب ماء.

¼ ملعقة عصير ليمون.

ذرة فانيليا.

خطوات تحضير الشربات

نضع الماء والسكر في وعاء مناسب على النار.

إضافة عصير الليمون والفانيليا ونتركه حتى يغلي ثم يرفع عن النار ويترك حتى يبرد. خطوات تحضير الجلاش نضع ملعقة زبدة في وعاء على النار ويضاف إليها الكنافة ويتم التقليب حتى تتحمر الكنافة ثم نرفعها عن النار.

نفرد الجلاش على سطح مناسب ونأخذ أول ورقة وندهنها بالزبدة ثم نضع عليها مقدار مكسرات ونلفها بشكل رول ونضعها في صينية مدهونة بالزبدة.

ثم نكرر العملية حتى الانتهاء من رص صفوف الجلاش في الصينية.

ندهن سطح الجلاش بالزبدة ثم نقطعها اصابع متساوية وندخلها الفرن على درجة متوسطة لمدة 20 دقيقة ونخرجها بعد الوصول إلى اللون الذهبي.

نصب عليها الشربات البارد فور خروجها من الفرن.

نرص الأصابع في طبق تقديم مناسب. تحضير الشرباتخطوات تحضير الجلاش الوسوم

الجلاش بالفراخ والجبنة، أصابع الجلاش من أشهر الأطباق والوصفات التي يُمكن صنعها بالعديد من الطرق حيث يمكن إعداد أصابع الجلاش الحادق بعدة وصفات مثل اصابع الجلاش باللحمة المفرومة أو اصابع الجلاش بالجبنة أو بالسلامة والفراخ ، كذلك يمكن إعداده صنف من أصناف الحلوي مثل أصابع الجلاش بالمكسرات او اصابع الجلاش بالكنافة وسوف نبين عدة طرق لعمل اصابع الجلاش. الجلاش بالفراخ والجبنة الجلاش بالفراخ والجبنة طريقة عمل أصابع الجلاش بالدجاج والجبن طريقة عمل أصابع الجلاش بالدجاج والجبن مكونات أصابع الجلاش بالدجاج والجبن ½ كيلو جلاش.

¼ كيلو دجاج مكعبات.

بصلة مبشورة ناعم.

1 فلفل أخضر مفروم.

½ ملعقة معجون طماطم.

ملح وبهارات فراخ.

زبدة.

¼ كوب لبن.

رشه بيكنج بودر.

كوب جبن رومي و موزاريلا مبشورة. خطوات أصابع الجلاش بالدجاج والجبن نُحضر وعاء مناسب ونضع به قليل من الزبدة على النار ويتم إضافة الفراخ والبصل إليه مع التقليب.

إضافة ملح وبهارات مناسبة ومعجون الطماطم والتقليب حتي تنضج الفراخ.

في إناء جانبي نضع الزبدة السائلة ونضع معها اللبن والبيكنج بودر وقليل من الملح والبهارات ونخلطهم.

نفرد الجلاش على سطح ونقطع كل ورقة إلى ثلاث أجزاء نأخذ كل جزء ويُدهن بخليط الزبدة واللبن ثم نضع عليه كمية دجاج معها مقدار جبن مبشور ونلف الورقة رول أو إصبع ونضعه في صينية فرن مدهونة بالزيت وهكذا حتى نرص الصينية بالكامل وندهن سطح اصابع الجلاش بالزبدة.

إدخاله الفرن مدة 20 دقيقة للوصول للون الذهبي والنضج ثم نُخرجه من الفرن ويُصبح جاهز للتقديم.

طريقة عمل أصابع الجلاش بالكنافة والمكسرات خطوات أصابع الجلاش بالدجاج والجبن طريقة عمل اصابع الجلاش بالمكسرات المقادير اصابع الجلاش بالمكسرات ½ كيلو ورق جلاش.

½ كوب سمن أو اكثر.

ملعقة سكر.

مكسرات مختلفة حسب الرغبة.

معلقة قرفة.

شربات أو قطر. خطوات اصابع الجلاش بالمكسرات نحضر وعاء مناسب ونضع به المكسرات والسكر والقرفة ونخلطهم.

إحضار صينية فرن مدهونة بالزيت.

نقوم بوضع ورق الجلاش على مكان مسطح ونقطع الورق بشكل طولي علي حسب الطول المرغوب فيه لأصابع الجلاش.

نأخذ ورقة من ورق الجلاش المقطع وندهنها بالسمن ثم نضع عليها المكسرات المخلوطة ونلفها بشكل رول أو إصبع رفيع ونضعه في صينية الفرن.

ننهي الكمية وتدخلها الفرن على درجة 180 مدة 15 دقيقة ثم نُخرجها ويوضع عليها الشربات البارد ثم تُقدم. خطوات اصابع الجلاش بالمكسرات مكونات أصابع الجلاش بالكنافة والمكسرات ½ كيلو جلاش.

¼ كيلو كنافة.

كوب زبدة.

كوب مكسرات مختلفة حسب الذوق. تحضير الشربات 2 كوب سكر.

1 كوب ماء.

¼ ملعقة عصير ليمون.

ذرة فانيليا.

خطوات تحضير الشربات

نضع الماء والسكر في وعاء مناسب على النار.

إضافة عصير الليمون والفانيليا ونتركه حتى يغلي ثم يرفع عن النار ويترك حتى يبرد. خطوات تحضير الجلاش نضع ملعقة زبدة في وعاء على النار ويضاف إليها الكنافة ويتم التقليب حتى تتحمر الكنافة ثم نرفعها عن النار.

نفرد الجلاش على سطح مناسب ونأخذ أول ورقة وندهنها بالزبدة ثم نضع عليها مقدار مكسرات ونلفها بشكل رول ونضعها في صينية مدهونة بالزبدة.

ثم نكرر العملية حتى الانتهاء من رص صفوف الجلاش في الصينية.

ندهن سطح الجلاش بالزبدة ثم نقطعها اصابع متساوية وندخلها الفرن على درجة متوسطة لمدة 20 دقيقة ونخرجها بعد الوصول إلى اللون الذهبي.

نصب عليها الشربات البارد فور خروجها من الفرن.

نرص الأصابع في طبق تقديم مناسب. تحضير الشرباتخطوات تحضير الجلاش

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