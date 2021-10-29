بسكويت الكاكاو الروسي اللذيذ بطريقة سهلة فى المنزل

يعد بسكويت الكاكاو الروسي من أنواع البسكوت الخفيفة واللذيذة، واشتهر فى روسيا باسم بسكوت السجق بالشوكولاتة، وهو من الوصفات السهلة والبساطة فى طريقة تحضيرها وقريبة من بسكوت العشر دقائق، وهو من الحلويات التى يجب أن تزيني يديها سفرتك، ويمكنك تناوله مع كوب من القهوة الفرنسية أو اللبن لما يتميز به من طعم الكاكاو الجميل، ويمكنك تقديمه فى الأعياد والمناسبات السعيدة لأن شكله جميل ومميز، ومكونات هذا البسكوت بسيطة جداً وموجودة بالمنزل ويمكنك تحضيره فى اى وقت لأنه سهل وسريع والأطفال يحبونه كثيراً، ومكوناته مفيدة ومغذية ويحتوي على قيمة غذائية عالية، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت الكاكاو الروسي بالتفصيل. مكونات بسكويت الكاكاو الروسي مكونات بسكويت الكاكاو الروسي يحتوي بسكويت الكاكاو الروسي على مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من الدقيق. كوب من السكر. حبة من البيض. ١/٢ كوب من الكاكاو. ١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. ١/٤ كوب من الزيت. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. كوب من اللبن السائل. للتزيين كوب من السكر البودرة.

٢ ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت الكاكاو الروسي سهلة جداً وسريعة ويمكنك تجهيزها فى اى وقت وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به السكر واللبن نخلطهم مع بعض جيداً. ثم نضيف عليهم البيضة والزيت وشوية فانيليا ونخفقهم جيداً ونضيف الكاكاو ونقلب. بعد ذلك نخلط المكونات الجافة مع بعض من الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا ورشة من الملح. ثم نضيفهم على الخليط السائل السابق ونعجنهم حتى تتكون لدينا عجينة. نفرد العجينة ونقطعها بقطاعة دائرية الشكل أو أى شكل نريده. نحضر صينية مفروشة بورق الزبدة ونرص البسكوت عليها. ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ حتى ينضج. بعد ذلك نجهز خليط التزيين فى طبق عميق نضع السكر البودرة وعليه عصير الليمون وبياض بيضة ونخفقهم مع بعض جيداً. نغمس قطع البسكوت بعد خروجها من الفرن فى هذا الخليط وندخلها الفرن مرة أخرى لمدة قصيرة حتى ينشف. نقوم باخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ويقدم وبالف هنا وشفا. بسكويت الكاكاو الروسي بالمكسرات يمكنك عمل هذا البسكوت بالمكسرات وسنقدم إليكم هذه الطريقة لعمله فى المنزل وهى كالتالي: نقوم بإحضار وعاء ونضع به نصف كمية الدقيق كوب واحد ونضيف عليه ملعقة كبيرة من البيكنج بودر و١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا ورشة من الملح. ثم ننخل باقى كمية الدقيق ونضيف عليها كوب من السكر ثم نضيف إليهم كوب من اللبن بالتدريج. يوضع الخليط على النار قليلاً حتى يغلي قم يترك حتى يبرد. بعد ذلك نضيف عليه ١/٤ كوب من الزيت أو الزبدة السائلة مع التقليب حتى تصبح المكونات متجانسة. نضيف صفار بيضة عليهم و١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا. ثم نضع الكاكاو ٥٠ جرام ونقلبهم مع بعض جيداً ونضيف المكسرات المطحونة حسب الرغبة. بعد ذلك نضيف نصف كمية الدقيق المتبقية السابقة ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة. نفردها على سطح مرشوش بالدقيق ونشكلها حسب الرغبة. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٠ دقائق. ثم نجهز خليط التزيين من بياض البيض والسكر البودرة وعصير الليمون ونغلفه به البسكوت بعد خروجها من الفرن. ونرصه مرة أخرى فى الصينية وندخلها الفرن مرة أخرى حتى يجف وتلتصق به الطبقة. نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ويزين بالقليل من المكسرات المطحونة. الوسوم

يعد بسكويت الكاكاو الروسي من أنواع البسكوت الخفيفة واللذيذة، واشتهر فى روسيا باسم بسكوت السجق بالشوكولاتة، وهو من الوصفات السهلة والبساطة فى طريقة تحضيرها وقريبة من بسكوت العشر دقائق، وهو من الحلويات التى يجب أن تزيني يديها سفرتك، ويمكنك تناوله مع كوب من القهوة الفرنسية أو اللبن لما يتميز به من طعم الكاكاو الجميل، ويمكنك تقديمه فى الأعياد والمناسبات السعيدة لأن شكله جميل ومميز، ومكونات هذا البسكوت بسيطة جداً وموجودة بالمنزل ويمكنك تحضيره فى اى وقت لأنه سهل وسريع والأطفال يحبونه كثيراً، ومكوناته مفيدة ومغذية ويحتوي على قيمة غذائية عالية، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت الكاكاو الروسي بالتفصيل. مكونات بسكويت الكاكاو الروسي مكونات بسكويت الكاكاو الروسي يحتوي بسكويت الكاكاو الروسي على مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من الدقيق. كوب من السكر. حبة من البيض. ١/٢ كوب من الكاكاو. ١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. ١/٤ كوب من الزيت. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. كوب من اللبن السائل. للتزيين كوب من السكر البودرة.

٢ ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت الكاكاو الروسي سهلة جداً وسريعة ويمكنك تجهيزها فى اى وقت وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به السكر واللبن نخلطهم مع بعض جيداً. ثم نضيف عليهم البيضة والزيت وشوية فانيليا ونخفقهم جيداً ونضيف الكاكاو ونقلب. بعد ذلك نخلط المكونات الجافة مع بعض من الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا ورشة من الملح. ثم نضيفهم على الخليط السائل السابق ونعجنهم حتى تتكون لدينا عجينة. نفرد العجينة ونقطعها بقطاعة دائرية الشكل أو أى شكل نريده. نحضر صينية مفروشة بورق الزبدة ونرص البسكوت عليها. ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ حتى ينضج. بعد ذلك نجهز خليط التزيين فى طبق عميق نضع السكر البودرة وعليه عصير الليمون وبياض بيضة ونخفقهم مع بعض جيداً. نغمس قطع البسكوت بعد خروجها من الفرن فى هذا الخليط وندخلها الفرن مرة أخرى لمدة قصيرة حتى ينشف. نقوم باخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ويقدم وبالف هنا وشفا. بسكويت الكاكاو الروسي بالمكسرات يمكنك عمل هذا البسكوت بالمكسرات وسنقدم إليكم هذه الطريقة لعمله فى المنزل وهى كالتالي: نقوم بإحضار وعاء ونضع به نصف كمية الدقيق كوب واحد ونضيف عليه ملعقة كبيرة من البيكنج بودر و١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا ورشة من الملح. ثم ننخل باقى كمية الدقيق ونضيف عليها كوب من السكر ثم نضيف إليهم كوب من اللبن بالتدريج. يوضع الخليط على النار قليلاً حتى يغلي قم يترك حتى يبرد. بعد ذلك نضيف عليه ١/٤ كوب من الزيت أو الزبدة السائلة مع التقليب حتى تصبح المكونات متجانسة. نضيف صفار بيضة عليهم و١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا. ثم نضع الكاكاو ٥٠ جرام ونقلبهم مع بعض جيداً ونضيف المكسرات المطحونة حسب الرغبة. بعد ذلك نضيف نصف كمية الدقيق المتبقية السابقة ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة ومتماسكة. نفردها على سطح مرشوش بالدقيق ونشكلها حسب الرغبة. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٠ دقائق. ثم نجهز خليط التزيين من بياض البيض والسكر البودرة وعصير الليمون ونغلفه به البسكوت بعد خروجها من الفرن. ونرصه مرة أخرى فى الصينية وندخلها الفرن مرة أخرى حتى يجف وتلتصق به الطبقة. نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ويزين بالقليل من المكسرات المطحونة.

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