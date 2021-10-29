طريقة إزالة الحبر من الملابس البيضاء ، كثير من الناس يبحثون عنها ، لأن الملابس البيضاء تتأثر بسرعة بتساقط الحبر عليها مما يسبب تلفها ، وقد يكون من الصعب على البعض التخلص من هذه البقع الصعبة وبالتالي لا يمكنهم ارتداء الملابس مرة أخرى ، ولكن هناك العديد من الطرق الفعالة لذلك. إزالة بقع الحبر عن الملابس البيضاء دون إتلافها سنتعرف عليها في السطور التالية.

طريقة إزالة الحبر من الملابس البيضاء

بالرغم من صعوبة بقع الحبر ولا يمكن إزالتها بسهولة من الأقمشة وخاصة الملابس البيضاء ، إلا أن هناك عدة طرق بسيطة لكنها فعالة للغاية لإزالة البقع واستعادة بريق الملابس مرة أخرى ، ومن أهم هذه الطرق:

معجون الأسنان : يوصى باستخدام هذه الطريقة لإزالة بقع الحبر الجاف من الملابس البيضاء ، ويمكن استخدامها بالطريقة التالية: ضع كمية من معجون الأسنان على بقعة الحبر لمدة نصف ساعة. اغسل الملابس كالمعتاد للتخلص من البقعة ومعجون الأسنان. للحفاظ على الملابس يفضل استخدام معجون أسنان أبيض ولا يحتوي على حبيبات ملونة.

مثبتات الشعر تستخدم مثبتات الشعر لإزالة بقع الحبر الحديثة من الأقمشة فوق بالطريقة التالية: رش كمية وفيرة من مثبت الشعر على قطعة من القطن. امسح بقعة الحبر باستخدام قطعة قطن مملوءة برذاذ الشعر. كرر الخطوات السابقة حتى تزول البقعة تمامًا. بعد ذلك ينصح بغسل الملابس بالطريقة المناسبة لنوع القماش. يوصى باستخدام بخاخ مثبت للشعر شفافًا ، وذلك للحفاظ على الملابس البيضاء وعدم إحداث بقع على القماش.

الكحول الإيثيلي : يعتبر الكحول مادة فعالة في إزالة بقع الحبر من جميع أنواع الأقمشة ، وذلك من خلال الخطوات التالية: ضع قطعة من القطن تحت بقعة الحبر. امسح بقعة الحبر بمسحة كحول من الخارج وحتى من داخل البقعة ، حتى لا تنتشر في الأنسجة حول البقعة. جفف البقعة بقطعة قماش بيضاء. كرر الخطوات السابقة حتى تزول البقعة تمامًا. اغسل الملابس بشكل مناسب لنوع القماش.

إزالة الحبر السائل من الملابس

بقع الحبر السائل هي بقع صعبة على الأقمشة ، لكن يسهل تنظيفها وإزالتها من الملابس باتباع الخطوات التالية: ضع قطعة قماش نظيفة تحت البقعة حتى لا ينتشر الحبر في المناطق المحيطة بالبقعة. ضعي القليل من الماء على البقعة ثم أزيليها بقطعة قماش. صب كمية صغيرة من منظف الغسيل السائل واتركه لمدة خمس دقائق. افرك البقعة ثم اغسلها للتخلص من الحبر وسائل الغسيل. اغسل الملابس بطريقة تناسب جودة القماش واتركها حتى تجف.