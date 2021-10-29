وصفات طبخ الدجاج .. أشهى وصفات الدجاج في المنزل ، تهتم الأمهات كثيرًا بالبحث عن وصفات طبخ الدجاج لأن الأطفال يحبون وجبات الدجاج اللذيذة التي يسهل مضغها وابتلاعها وهضمها. تحاول كل أم ابتكار طرق جديدة لطهي الدجاج للحصول على مذاق لذيذ ومميز ، وتقديم أطباق جديدة للأطفال تحتوي على قيمة غذائية عالية ويتم تقديمها بطريقة جديدة ومميزة. تتميز وجبات الدجاج بوجود نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والبروتين الحيواني ، وكلها مكونات مهمة لبناء الجسم ، وخاصة للأطفال في مرحلة النمو والبناء.

وصفات طبخ الدجاج

عند البحث عن وصفات طبخ الدجاج تفضل السيدات وصفات الدجاج السهلة والسريعة حتى تتمكني من الحصول على وجبة لذيذة دون إضاعة المزيد من الوقت والجهد وخاصة المرأة العاملة ، ومن أهم هذه الوجبات “وجبة فيليه دجاج بالليمون” والتي تحتاج مجموعة من التحضيرات وهي كالتالي:

نضع شرائح الفيليه في وعاء كبير وتتبل بالبهارات والملح والفلفل والزنجبيل والبهارات والسمن وتقلب جيداً حتى يتم امتصاص جميع المكونات ، ثم يتم تقطيعها قليلاً وتقطيعها إلى حجم متوسط ​​أو حسب الرغبة.

نضع شرائح الفيليه في الدقيق ثم نقليها بزيت غزير حتى تتحول إلى اللون الذهبي ، ثم نضع العصير والبشر وشرائح الليمون مع شوربة الدجاج في وعاء عميق ، ثم نضيف الثوم والبصل والقليل من الزنجبيل والزبدة ونترك القدر على نار خفيفة حتى تصبح شوربة خفيفة.

توضع الشرائح المحمصة في الحساء المحضر وتترك قليلاً حتى تمتص المكونات وتكتسب النكهة المميزة.

يقدم فيليه مع أرز أبيض

وصفة الدجاج بالخضروات

تُمزج قطع الطماطم مع البقدونس في الخلاط الكهربائي ، ثم يُضاف المزيج إلى قطع الدجاج ويُحرّك جيداً. نضع الدجاج والزيت في قدر على النار ونقلب جيداً حتى تمتص كل السوائل. ثم ضعي قطع الدجاج في وعاء الفرن مع شرائح الطماطم والبطاطس والجزر والبصل والبازلاء. نضيف البهارات والملح والفلفل والكاري والقليل من زيت الذرة. غطي الوعاء بورق قصدير وضعيه في الفرن لمدة ساعة حتى تنضج الخضار والدجاج. توضع قطع الدجاج والخضروات في طبق التقديم وتقدم مع البطاطس المقلية والأرز الأبيض.