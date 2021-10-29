طريقة عمل مخلل الليمون في البيت بالخلطة السحرية وأسرار محلات الطرشي

طريقة عمل مخلل الليمون، يعد تخليل الخضروات هي من أهم الطرق التي من خلالها نحفظ الخضروات لمدة طويلة ويكون لها مذاق خاص، وتستخدم المخللات بشكل دائم على المائدة بجوار أي طعام فهو من المكملات الأساسية، وتختلف أشكال وأنواع المخللات ومنه الليمون المخلل والخيار المخلل واللفات، وسوف نذكر اليكم طريقة عمل مخلل الليمون بالتفصيل وبطريقة سهلة.

طريقة عمل مخلل الليمون

يعتبر مخلل الليمون هو من افضل انواع المخللات التي تقدم بجوار الطعام ومن أشهر الأطعمة التي نتناول المخلل بجواره هو الفول المدمس والأسماك وغيرها من الأطباق والأكلات المتنوعة، نتناول سويا طريقة عمل مخلل الليمون

نستخدم كيلو ليمون كبير في الحجم.

فصين من الثوم.

اثنين ثمرة من الفلفل الأحمر الحار.

ملعقتين صغيرتين من الكركم المطحون.

ملعقتين صغيرتين من الكمون المطحون.

نستخدم أربع أكواب من الماء لعمل محلول التخليل.

ربع كوب من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

نقوم بغسل الليمون بشكل جيد في اناء عميق ثم نتركه حتى يتم جفافه والتخلص بشكل نهائي من الماء.

نحضر إناء عميق ونضع به كمية من الماء ونقوم بغليها على نار متوسطة ونضع به كمية من الليمون.

نترك الليمون يغلي لمدة 15 دقيقة حتى يتم تسويته في الماء الساخن وبعد ذلك نخرجها من الماء.

نضع كمية الليمون في كمية مناسبة من الماء البارد او ماء مثلج ونتركه لمدة عشرة دقائق في الماء.

نقوم بتصفية الليمون من الماء حتي يخلو من وجود أي نوع من الماء به.

نقشر فصوص الثوم ونقوم بتقطيعه الى قطع صغيرة ثم نقطع الفلفل الأحمر على هيئة حلقات صغيرة.

نقوم بخلط فصوص الثوم المهروسة مع اضافة ملعقة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الكمون المطحون ثم نضيف ملعقة صغيرة من الكركم ونضعهم في طبق صغير ونقلبهم مع بعض بشكل جيد.

ناتي بوعاء صغير وتذوب ملعقتين كبيرتين من ملح الطعام ورشة من السكر صغيرة في قليل من الماء ونضربهم مع بعض.

نقوم بتقطيع الليمون من النصف ونضع بداخلها محلول التخليل حتي يتم إعطاء مذاق الملح.

نغلق برطمان مخلل الليمون بشكل جيد ونتركها لمدة أسبوع علي الأقل حتي يصبح جاهز للتقديم.

المقاديرطريقة التحضير