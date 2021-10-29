طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة والبسكويت أسرع كيك بارد بدون فرن وبمكونات بسيطة جداً، وصفة اليوم هي أبسط وأسهل كيكة شوكولاتة يمكنك تحضيرها سواء للمبتدئات أو المحترفات في المطبخ، وهي تخص بشكل كبير محبي كيك الشوكولاتة والحلويات الباردة من الأطفال والكبار. إليكم كيكة شوكولاته باردة بدون فرن وبمكونات بسيطة جداً ومتوفرة بكل منزل، يمكنك تجهيزها بسرعة وتقديمها لأفراد عائلتك كتحلية باردة مميزة.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة والبسكويت

المقادير التالية للطبقات الثلاثة التي تتكون منها الكيك تكفي لصينية مقاس 24 وهي كالتالي:

لطبقة البسكويت يتم تجهيز 250 جرام من البسكويت + نصف كوب زبدة سائلة بمقدار 113 جرام.

لطبقة الشوكولاتة يتم تجهيز لتر حليب + 375 جرام شوكولاتة + 3 ملاعق كبيرة نشا + كوب سكر + ملعقة كبيرة ممتلئة بودرة جيلاتين بمقدار 11 جرام.

للتزيين يتم تجهيز سكر بودرة، كاكاو، صوص شوكولاتة بيضاء أو داكنة، توت أو فراولة، أو سبرينكلز أو فارماسيل.

نحضر البسكويت ونطحنه في المطحنة الكهربائية أو محضر الطعام ثم نضعه في وعاء بعد ذلك، ثم نضيف إليه الزبدة تدريجياً مع التقليب جيداً حتى نحصل على قوام يسهل تشكيله نوعاً ما، ثم نحضر قالب قابل للفتح ويفضل أن يكون غير قابل للالتصاق مقاس 24، ثم نفرغ خليط البسكويت ويتم توزيعه والضغط عليه جيداً ثم ندخل القالب الثلاجة لمدة ربع ساعة وحتى نحضر طبقة الشوكولاتة، حيث نحضر إناء مناسب ونضع فيه النشا، بودرة الجيلاتين، السكر بالإضافة إلى الحليب تدريجياً مع التقليب حتى يذوب السكر والجيلاتين وأيضاً النشا نوعاً ما.

أسرع كيك بارد بدون فرن

نرفع الإناء على نار هادئة ونضيف قطع الشوكولاتة بعد ذلك، مع التقليب المستمر حتى يتم الحصول على قوام متجانس وعند ملاحظة أن القوام ثقل نطفئ النار، ومباشرة نسكب خليط الشوكولاتة على طبقة البسكويت، وندخل القالب للثلاجة مرة أخرى حتى يتماسك تماماً لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات. بعد ذلك يتم فتح القالب بلطف ويتم التزيين حسب الرغبة، يمكنك إضافة قطع من الفراولة والتوت أو مبشور شوكولاتة أو كاكاو أو غيرها من أفكار التزيين، ثم يتم التقطيع على شكل مثلث ويقدم بعد ذلك.