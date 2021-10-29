طريقة عمل كيكة البراونيز في المنزل بأقل الإمكانيات

طريقة عمل كيكة البراونيز, يعشق الكثير من الأشخاص في الدول العربية المختلفة كيكة البراونيز ويبحث علي كيفية عمل الكيكة بدون تعب أو مكونات غالية الثمن, حيث يمكنك الآن عمل كيكة البراونيز في البيت ببعض المكونات المتوفر في المحلات لتقديم احلي واشهي كيكة للأطفالك ولزوجك, وفي هذا المقال سوف نعرض لكم كيفية صنع كيكة البراونيز وصنع بعض المكونات الأخري.

مكونات كيكة البراونيز

المكونات الأساسية لصنع كيكة البراونيز مكونات متوفرة في الكثير من الأسواق والمحلات وبأرخص الأسعار, ومكونات البراونيز هي.

إحضار زبدة بمقدار مائة جرام.

سكر بمقدار كوب ونصف.

عدد اثنين بيض.

إحضار شيكولاتة المفضلة لك بمقدار نصف كوب ويتم إزابتها في البداية.

دقيق.

بيكنج بودر وفانيلا بمقدار لكل منهما ملعقة صغيرة.

كاكاو بمقدار ربع كوب.

إحضار لوز أو مكسرات إذا رغبت.

يتم إشعال الفرن علي درجة مائة وثمانين درجة مئوية.

ثم بإحضار قالب مخصص لصنع الكيكة.

يتم دهن القالب بالزبدة التي قمتي بإحضارها.

يتم بعد ذلك رش الدقيق علي القالب بعد دهن الزبدة, مع مراعاة إزالة الدقيق الزائد من القالب.

يتم إحضار قالب آخري ويتم وضع به زبدة وسكر ويتم خفقهما بالمضرب الكهربائي حتي تتكون عجينة متماسكة.

يتم إضافة بعد ذلك البيض ثم يتم اضافه بعدها الشكولاتة وضرب المكون السابق حتي يمتزج جيداً مع الخليط الأسبق ويكون كتلة واحدة.

ثم بعد ذلك يتم إضافة كلا من الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والفانيليا ويتم خفق المكونات الجديدة هذه مع المكون القديم حتي تصبح متماسكة ولزجه.

يتم صبي الخليط السابق في القالب الذي قمنا بدهنه بالدقيق والزبدة ثم يتم وضعها في الفرن الذي قمنا بضبطه علي درجة مائة وثمانين درجة مئوية.

مكونات صوص الكراميل

إحضار نصل كوب من الماء.

إحضار كوب من السكر.

قم بشراء أي نوع من أنواع الكريمة أو كريمة الطبخ.

مقدار ملعقة صغيرة من الكراميل.

خطوات التحضير

يتم وضع السكر والماء في وعاء علي النار ويترك حتي يغلي.

بعد تحول اللون إلي بني يتم اضافه الكريمة والفانيليا.

يتم تركه علي النار حتي يمتزج.

خطوات عمل كيكه البراونيزطريقة عمل صوص الكراميل