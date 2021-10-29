طريقة الفطائر المقلية بدون خميرة سهلة جدا

تسأل الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل فطائر مقلية لذيذة الطعم بدون خميرة، حيث تعد من أكثر الوصفات المحببة لدى الجميع لمذاقها الطيب ولكونها صحية وخفيفة على المعدة، ونوضح لك وصفة مجربة ومضمونة لتحضير عجينة الفطائر المقلية بدون خميرة في البيت، بعد أن قدمنا خطوات تحضير معجنات سهلة وسريعة بدون فرن وتحديداً صنف طريقة المعجنات باللحم السهلة التحضير. الفطائر المقلية بدون خميرة الفطائر المقلية بدون خميرة مكونات الوصفة اثنين كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

واحد ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من الماء. مقادير ومكونات حشوة الفطائر ربع كيلو جرام من لحم مفروم ناعم.

ثمرة من البصل المفروم.

اثنين ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ثمرة من الفلفل الأخضر مفرومة ناعما.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار.

واحد ملعقة صغيرة من الملح.

وعدد واحد ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

زيت نباتي حسب الحاجة لقلي الفطائر. طريقة تحضير فطائر مقلية بدون خميرة قومي أولا بتحضير العجينة عن طريق وضع كل من الدقيق مضافا إليه الملح في وعاء مناسب للخبز.

ثم أضفي له اللبن الزبادي والماء والزيت والبيكنج بودر.

واعجنيها جيدا بواسطة اليدين حتى يصبح لديك عجينة متماسكة القوام لا تلتصق باليد.

اتركي العجينة في الوعاء مع تغطيتها بغطاء بلاستيكي أو فوطة نظيفة، وتترك جانبا لمدة ثلث ساعة حتى ترتاح.

قومي بتحضير حشوة الفطائر عن طريق تسخين الزيت في مقلاة موضوعة على نار متوسطة.

ثم أضيفي لها ثمرة البصل المقطعة حتى يذبل ثم يضاف كل من الفلفل الاخضر واللحم، ويقلب المزيج جيدا حتى يتغير لونه ويبدأ اللحم في النضج.

يضاف إلى خليط اللحم صلصة الطماطم والفلفل الأسود والفلفل الحار والملح والقرفة المطحونة.

وتقلب المكونات جيدا حتى تمتزج النكهات وتتداخل.

وقومي بتقطيع العجينة إلى قطع متناسبة الحجم وافرديها على منضدة أو رخامة باستخدام النشابة.

ثم أضيفي عليها ملعقة كبيرة من الحشو وقومي بثني الأطراف وغلقها باستخدام شوكة.

كررى الخطوة السابقة حتى تنتهي الكمية كلها. طريقة تحضير فطائر مقلية بدون خميرة في الخطوة التالية والأخيرة استخدمي زيت غزير ساخن لقلي الفطائر حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون، تقدم ساخنة أو باردة ويمكن تقديمها مع سلطة الزبادي. الوسوم

تسأل الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل فطائر مقلية لذيذة الطعم بدون خميرة، حيث تعد من أكثر الوصفات المحببة لدى الجميع لمذاقها الطيب ولكونها صحية وخفيفة على المعدة، ونوضح لك وصفة مجربة ومضمونة لتحضير عجينة الفطائر المقلية بدون خميرة في البيت، بعد أن قدمنا خطوات تحضير معجنات سهلة وسريعة بدون فرن وتحديداً صنف طريقة المعجنات باللحم السهلة التحضير. الفطائر المقلية بدون خميرة الفطائر المقلية بدون خميرة مكونات الوصفة اثنين كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

واحد ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من الماء. مقادير ومكونات حشوة الفطائر ربع كيلو جرام من لحم مفروم ناعم.

ثمرة من البصل المفروم.

اثنين ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ثمرة من الفلفل الأخضر مفرومة ناعما.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار.

واحد ملعقة صغيرة من الملح.

وعدد واحد ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

زيت نباتي حسب الحاجة لقلي الفطائر. طريقة تحضير فطائر مقلية بدون خميرة قومي أولا بتحضير العجينة عن طريق وضع كل من الدقيق مضافا إليه الملح في وعاء مناسب للخبز.

ثم أضفي له اللبن الزبادي والماء والزيت والبيكنج بودر.

واعجنيها جيدا بواسطة اليدين حتى يصبح لديك عجينة متماسكة القوام لا تلتصق باليد.

اتركي العجينة في الوعاء مع تغطيتها بغطاء بلاستيكي أو فوطة نظيفة، وتترك جانبا لمدة ثلث ساعة حتى ترتاح.

قومي بتحضير حشوة الفطائر عن طريق تسخين الزيت في مقلاة موضوعة على نار متوسطة.

ثم أضيفي لها ثمرة البصل المقطعة حتى يذبل ثم يضاف كل من الفلفل الاخضر واللحم، ويقلب المزيج جيدا حتى يتغير لونه ويبدأ اللحم في النضج.

يضاف إلى خليط اللحم صلصة الطماطم والفلفل الأسود والفلفل الحار والملح والقرفة المطحونة.

وتقلب المكونات جيدا حتى تمتزج النكهات وتتداخل.

وقومي بتقطيع العجينة إلى قطع متناسبة الحجم وافرديها على منضدة أو رخامة باستخدام النشابة.

ثم أضيفي عليها ملعقة كبيرة من الحشو وقومي بثني الأطراف وغلقها باستخدام شوكة.

كررى الخطوة السابقة حتى تنتهي الكمية كلها. طريقة تحضير فطائر مقلية بدون خميرة في الخطوة التالية والأخيرة استخدمي زيت غزير ساخن لقلي الفطائر حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون، تقدم ساخنة أو باردة ويمكن تقديمها مع سلطة الزبادي.

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