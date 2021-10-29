الباكورة الهندية بدقيق الحمص وأسهل طريقة لعمل الباكورة

وجبة الباكورة الهندية من أشهر الوجبات الهندية المعروفة، والتي يدخل ضمن مكوناتها الأساسية كلا من دقيق الحمص والخضار الطازج، مما يتيح إمكانية إعدادها في كل مرة بشكل مختلف عن طريق تنويع واستخدام الخضروات المتوفرة في منزلك كل مرة، وتشبه في طريقة إعدادها كثيرا كلا من الطعمية أو الفلافل السورية، كل ما يفرقها عنها هو استخدام دقيق الحمص مباشرة في تحضيرها، بدلا من طريقة نقع الحمص وضربه في الخلاط، وذلك عن طريق استخدام دقيق الحمص مع الخضروات والتوابل، كما تشتهر الباكورة الهندية باستخدامها للعديد من البهارات والتوابل كعادة الأكلات الهندية، مثل الكركم والكاري، وغيرهم من التوابل، مما يجعل مذاقها شهي ومحبوب. مقادير الباكورة الهندية بدقيق الحمص عدد كوب واحد من دقيق الحمص. كوب الا ربع من الماء. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

عدد ملعقة صغيرة من الماسالا.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ثمرة من البطاطا الحلوة.

كوب من البوكلي المقطع قطع صغيرة.

عدد 2 ثمرة من البصل إحداهما من نوع البصل الاحمر، وآخرين من البصل الأخضر.

عدد 2 كوب من الزيت يستخدم للقلي. مقادير صلصة جوز الهند نصف كوب من حليب جوز الهند كامل الدسم.

كوب الا ربع من بذر عباد الشمس.

عصير ليمونة طازجة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كزبرة خضراء مفرومة.

كوب ماء. طريقة عمل الباكورة الهندية اولا لعمل صلصة جوز الهند، نضيف جميع مكونات صلصة جوز الهند في الخلاط الكهربائي، حتى نحصل على قوام ناعم، ويمكن إضافة القليل من الماء، للحصول على قوام أكثر نعومة.

ثم نقوم باعداد الباكورة النباتية عن طريق تقشير البطاطا الحلوة وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة، ونقوم بسلقها جيدا، ونقوم بفرم قطع البروكلي، حتي يصبح ناعم، ونقوم بتقشير البصل الأخضر والأحمر ويقطع إلى شرائح خفيفة.

نخلط كلا من دقيق الحمص مع الملح والفلفل الأسود المطحون و الماسالا والكاري، ثم نصب الماء فوقهم بشكل تدريجي، مع الاستمرار في الخفق، حتى يصبح قوام الخليط ناعم.

ومن ثم نضيف الي هذا الخليط الخضار، وتقبلهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نحضر المقلاة ونقوم بتسخين زيت القلي.

نشكل قطع صغيرة باستخدام الملعقة ونقوم بقليها في الزيت الساخن.

نقلبها على الجهتين حتى تأخذ الباكورة ذات لون بني مقرمشة.

بعد ذلك تصبح الباكورة جاهزة، ونقوم برش صوص جوز الهند فوقها مع الكزبرة الخضراء. مقادير الباكورة الهندية بدقيق الحمصمقادير صلصة جوز الهندطريقة عمل الباكورة الهندية الوسوم

وجبة الباكورة الهندية من أشهر الوجبات الهندية المعروفة، والتي يدخل ضمن مكوناتها الأساسية كلا من دقيق الحمص والخضار الطازج، مما يتيح إمكانية إعدادها في كل مرة بشكل مختلف عن طريق تنويع واستخدام الخضروات المتوفرة في منزلك كل مرة، وتشبه في طريقة إعدادها كثيرا كلا من الطعمية أو الفلافل السورية، كل ما يفرقها عنها هو استخدام دقيق الحمص مباشرة في تحضيرها، بدلا من طريقة نقع الحمص وضربه في الخلاط، وذلك عن طريق استخدام دقيق الحمص مع الخضروات والتوابل، كما تشتهر الباكورة الهندية باستخدامها للعديد من البهارات والتوابل كعادة الأكلات الهندية، مثل الكركم والكاري، وغيرهم من التوابل، مما يجعل مذاقها شهي ومحبوب. مقادير الباكورة الهندية بدقيق الحمص عدد كوب واحد من دقيق الحمص. كوب الا ربع من الماء. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

عدد ملعقة صغيرة من الماسالا.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ثمرة من البطاطا الحلوة.

كوب من البوكلي المقطع قطع صغيرة.

عدد 2 ثمرة من البصل إحداهما من نوع البصل الاحمر، وآخرين من البصل الأخضر.

عدد 2 كوب من الزيت يستخدم للقلي. مقادير صلصة جوز الهند نصف كوب من حليب جوز الهند كامل الدسم.

كوب الا ربع من بذر عباد الشمس.

عصير ليمونة طازجة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كزبرة خضراء مفرومة.

كوب ماء. طريقة عمل الباكورة الهندية اولا لعمل صلصة جوز الهند، نضيف جميع مكونات صلصة جوز الهند في الخلاط الكهربائي، حتى نحصل على قوام ناعم، ويمكن إضافة القليل من الماء، للحصول على قوام أكثر نعومة.

ثم نقوم باعداد الباكورة النباتية عن طريق تقشير البطاطا الحلوة وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة، ونقوم بسلقها جيدا، ونقوم بفرم قطع البروكلي، حتي يصبح ناعم، ونقوم بتقشير البصل الأخضر والأحمر ويقطع إلى شرائح خفيفة.

نخلط كلا من دقيق الحمص مع الملح والفلفل الأسود المطحون و الماسالا والكاري، ثم نصب الماء فوقهم بشكل تدريجي، مع الاستمرار في الخفق، حتى يصبح قوام الخليط ناعم.

ومن ثم نضيف الي هذا الخليط الخضار، وتقبلهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نحضر المقلاة ونقوم بتسخين زيت القلي.

نشكل قطع صغيرة باستخدام الملعقة ونقوم بقليها في الزيت الساخن.

نقلبها على الجهتين حتى تأخذ الباكورة ذات لون بني مقرمشة.

بعد ذلك تصبح الباكورة جاهزة، ونقوم برش صوص جوز الهند فوقها مع الكزبرة الخضراء. مقادير الباكورة الهندية بدقيق الحمصمقادير صلصة جوز الهندطريقة عمل الباكورة الهندية

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