طريقة عمل سناكس الدوريتوس البيتي اللذيذة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت

- 1/2
- 2/2
سناكس الدوريتوس البيتي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل سناكس الدوريتوس البيتي.مكونات سناكس الدوريتوس البيتي
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- 2 كوب من دقيق الذرة.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- كوب وربع من الماء الدافئ.
- نكهة صناعية بالنكهة المرغوب فيها.
- ملعقة صغيرة من كركم.
- رشة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل سناكس الدوريتوس البيتي وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بعجن كلا من الدقيق والماء والكركم والزيت والملح والبابريكا مع بعضهم البعض جيدا حتي تتجانس جميع المكونات.
- كما يجب أن يكون قوام العجينة غير ملتصق باليد، ثم نترك العجينة لترتاح لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بعد ذلك بفرد العجينة ونفردها بسمك رقيق كالدوريتوس الجاهزة.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة التي قمنا بفردها لمثلثات بالحجم المرغوب فيه.
- ثم نقوم بتسخين الزيت ونضع مثلثات الدوريتوس في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي.
- وبعدما تتم تسوية الدوريتوس نقوم بإخراجها من الزيت ونضع عليها النكهة بالطعم المرغوب فيه ونتركها حتي تبرد.
- وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن إعداد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل صوص الجبنة الرومي.
- وكذلك صوص الشوكولاتة البيضاء كما يمكن إعداد الحليب المحلي المكثف بمكونات بسيطة ومتوفرة بكل بيت وبالهناء والشفاء.
الوسوم
سناكس الدوريتوس البيتي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل سناكس الدوريتوس البيتي.مكونات سناكس الدوريتوس البيتي
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- 2 كوب من دقيق الذرة.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- كوب وربع من الماء الدافئ.
- نكهة صناعية بالنكهة المرغوب فيها.
- ملعقة صغيرة من كركم.
- رشة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل سناكس الدوريتوس البيتي وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بعجن كلا من الدقيق والماء والكركم والزيت والملح والبابريكا مع بعضهم البعض جيدا حتي تتجانس جميع المكونات.
- كما يجب أن يكون قوام العجينة غير ملتصق باليد، ثم نترك العجينة لترتاح لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بعد ذلك بفرد العجينة ونفردها بسمك رقيق كالدوريتوس الجاهزة.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة التي قمنا بفردها لمثلثات بالحجم المرغوب فيه.
- ثم نقوم بتسخين الزيت ونضع مثلثات الدوريتوس في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي.
- وبعدما تتم تسوية الدوريتوس نقوم بإخراجها من الزيت ونضع عليها النكهة بالطعم المرغوب فيه ونتركها حتي تبرد.
- وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن إعداد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل صوص الجبنة الرومي.
- وكذلك صوص الشوكولاتة البيضاء كما يمكن إعداد الحليب المحلي المكثف بمكونات بسيطة ومتوفرة بكل بيت وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل سناكس الدوريتوس البيتي اللذيذة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.