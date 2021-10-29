طريقة عمل سناكس الدوريتوس البيتي اللذيذة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت

سناكس الدوريتوس البيتي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل سناكس الدوريتوس البيتي.

مكونات سناكس الدوريتوس البيتي

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

2 كوب من دقيق الذرة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب وربع من الماء الدافئ.

نكهة صناعية بالنكهة المرغوب فيها.

ملعقة صغيرة من كركم.

رشة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل سناكس الدوريتوس البيتي وطريقة تحضيرها كالتالي: