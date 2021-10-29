طريقة عمل المقلوبة الفلسطينية بمجموعة من المكونات الوفيرة سوف تنال إعجابكم

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المقلوبة الفلسطينية الممتازة ذات الروائح الجميلة الجذابة، تختلف طريقة عمل هذه الأكلة من بلد لأخرى على حسب الطريقة ولكن دائماً تنال إعجاب الجميع في جميع الحالات، في الحقيقة تتطلب كثير من المكونات ولكنها متوفرة بكثرة في جميع الأماكن، وتشتهر العديد من البلدان بعمل هذه الأكلة اللذيذة الشيقة مثل المملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين وغيرهم، ويمكن إعدادها باللحمة أو الدجاج أو الباذنجان وأنواع كثيرة متعددة، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا الكرام من خلال هذا المقال مكونات عمل المقلوبة الفلسطينية وطريقة تحضيرها بالتفصيل.مكونات عمل المقلوبة الفلسطينية
تتعدد مكونات عمل المقلوبة الفلسطينية ولكن كلها متوفرة بكثرة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:
- ٤ صدور من الدجاج مخلية.
- حبة متوسطة من البصل.
- ملعقة صغيرة من القرنفل الصحيح.
- حبة كبيرة من الفلفل الرومي.
- كوب ونصف من الماء.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- ٥ حبات من الفلفل الأسود الصحيح.
- ٢ فص من الحبهان.
- مكعبات من مرق الدجاج.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.
- ٢ حبة متوسطة من البطاطس.
- ٢ فص ثوم.
- عود من القرفة.
- ٥ حبات من الفلفل الحار.
- كمية مناسبة من الزيت.
- ملح على حسب الرغبة.
- ٢ كوب من أرز بسمتي.
سوف نتعرف بكل بساطة على طريقة عمل هذه الأكلة خطوة بخطوة وهي كما يلي:
- في البداية نقوم بنقع كمية الأرز التي سوف نستخدمها في الماء ونتركه جانباً لحين الاستخدام.
- ثم نغسل صدور الدجاج جيداً بالماء ونقطعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- نخلط الفلفل الأسود والملح والكاري مع بعض ثم نتبل بها صدور الدجاج المقطعة.
- ثم نقوم بتقليبه في إناء على النار باستمرار حتى يصبح لونه ذهبياً.
- نقطع حبات البطاطس إلى مكعبات ونقلبها في زيت على النار ونتركها جانباً بعد أن يصبح لونها ذهبي.
- ثم نستخدم نفس المقلاة ونضع بها البصل المقطع والفلفل الحار المقطع والحبهان والفلفل الأسود الصحيح والقرفة والقرنفل، ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يذبل البصل.
- بعد ذلك نضيف عليهم الثوم المقطع بشكل طولي لمدة دقيقتين، ونضع بعده شرائح الفلفل الرومي ونقلبه ليذبل.
- نضع مكعبات البطاطس والدجاج إلى المكونات السابقة ونقلبهم معاً.
- نقطع مرق الدجاج قطع صغيرة في طبق ونضع عليها الكاري والملح ونسكب عليهم الماء المغلي ونقلب لتذوب المرقة.
- بعد ذلك نضع الخضروات والدجاج في قاع حلة ثم نصفي الأرز ونضيفه عليهم بدون تقليب.
- نسكب خليط مرق الدجاج عليهم حتى يغمر الماء الأرز نغطي الحلة.
- ونتركها حتى تغلى على نار هادئة بدون تقليب قبل مرور ٢٠ دقيقة حتى تمام النضج.
- أخيراً نضع طبق التقديم على الحلة بعد أن تبرد ونسكب به المكونات مع ترك الحلة من أعلى قليلاً.
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المقلوبة الفلسطينية الممتازة ذات الروائح الجميلة الجذابة، تختلف طريقة عمل هذه الأكلة من بلد لأخرى على حسب الطريقة ولكن دائماً تنال إعجاب الجميع في جميع الحالات، في الحقيقة تتطلب كثير من المكونات ولكنها متوفرة بكثرة في جميع الأماكن، وتشتهر العديد من البلدان بعمل هذه الأكلة اللذيذة الشيقة مثل المملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين وغيرهم، ويمكن إعدادها باللحمة أو الدجاج أو الباذنجان وأنواع كثيرة متعددة، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا الكرام من خلال هذا المقال مكونات عمل المقلوبة الفلسطينية وطريقة تحضيرها بالتفصيل.مكونات عمل المقلوبة الفلسطينية
تتعدد مكونات عمل المقلوبة الفلسطينية ولكن كلها متوفرة بكثرة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:
- ٤ صدور من الدجاج مخلية.
- حبة متوسطة من البصل.
- ملعقة صغيرة من القرنفل الصحيح.
- حبة كبيرة من الفلفل الرومي.
- كوب ونصف من الماء.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- ٥ حبات من الفلفل الأسود الصحيح.
- ٢ فص من الحبهان.
- مكعبات من مرق الدجاج.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.
- ٢ حبة متوسطة من البطاطس.
- ٢ فص ثوم.
- عود من القرفة.
- ٥ حبات من الفلفل الحار.
- كمية مناسبة من الزيت.
- ملح على حسب الرغبة.
- ٢ كوب من أرز بسمتي.
سوف نتعرف بكل بساطة على طريقة عمل هذه الأكلة خطوة بخطوة وهي كما يلي:
- في البداية نقوم بنقع كمية الأرز التي سوف نستخدمها في الماء ونتركه جانباً لحين الاستخدام.
- ثم نغسل صدور الدجاج جيداً بالماء ونقطعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- نخلط الفلفل الأسود والملح والكاري مع بعض ثم نتبل بها صدور الدجاج المقطعة.
- ثم نقوم بتقليبه في إناء على النار باستمرار حتى يصبح لونه ذهبياً.
- نقطع حبات البطاطس إلى مكعبات ونقلبها في زيت على النار ونتركها جانباً بعد أن يصبح لونها ذهبي.
- ثم نستخدم نفس المقلاة ونضع بها البصل المقطع والفلفل الحار المقطع والحبهان والفلفل الأسود الصحيح والقرفة والقرنفل، ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يذبل البصل.
- بعد ذلك نضيف عليهم الثوم المقطع بشكل طولي لمدة دقيقتين، ونضع بعده شرائح الفلفل الرومي ونقلبه ليذبل.
- نضع مكعبات البطاطس والدجاج إلى المكونات السابقة ونقلبهم معاً.
- نقطع مرق الدجاج قطع صغيرة في طبق ونضع عليها الكاري والملح ونسكب عليهم الماء المغلي ونقلب لتذوب المرقة.
- بعد ذلك نضع الخضروات والدجاج في قاع حلة ثم نصفي الأرز ونضيفه عليهم بدون تقليب.
- نسكب خليط مرق الدجاج عليهم حتى يغمر الماء الأرز نغطي الحلة.
- ونتركها حتى تغلى على نار هادئة بدون تقليب قبل مرور ٢٠ دقيقة حتى تمام النضج.
- أخيراً نضع طبق التقديم على الحلة بعد أن تبرد ونسكب به المكونات مع ترك الحلة من أعلى قليلاً.
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