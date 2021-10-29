طريقة عمل المقلوبة الفلسطينية بمجموعة من المكونات الوفيرة سوف تنال إعجابكم

المقلوبة الفلسطينية الممتازة ذات الروائح الجميلة الجذابة، تختلف طريقة عمل هذه الأكلة من بلد لأخرى على حسب الطريقة ولكن دائماً تنال إعجاب الجميع في جميع الحالات، في الحقيقة تتطلب كثير من المكونات ولكنها متوفرة بكثرة في جميع الأماكن، وتشتهر العديد من البلدان بعمل هذه الأكلة اللذيذة الشيقة مثل المملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين وغيرهم، ويمكن إعدادها باللحمة أو الدجاج أو الباذنجان وأنواع كثيرة متعددة، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا الكرام من خلال هذا المقال مكونات عمل المقلوبة الفلسطينية وطريقة تحضيرها بالتفصيل.

مكونات عمل المقلوبة الفلسطينية

تتعدد مكونات عمل المقلوبة الفلسطينية ولكن كلها متوفرة بكثرة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:

٤ صدور من الدجاج مخلية.

حبة متوسطة من البصل.

ملعقة صغيرة من القرنفل الصحيح.

حبة كبيرة من الفلفل الرومي.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من الكاري.

٥ حبات من الفلفل الأسود الصحيح.

٢ فص من الحبهان.

مكعبات من مرق الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.

٢ حبة متوسطة من البطاطس.

٢ فص ثوم.

عود من القرفة.

٥ حبات من الفلفل الحار.

كمية مناسبة من الزيت.

ملح على حسب الرغبة.

٢ كوب من أرز بسمتي.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف بكل بساطة على طريقة عمل هذه الأكلة خطوة بخطوة وهي كما يلي: