أفضل مقشر منزلي للبشرة الدهنية والمختلطة ويقضي علي الحبوب لوجه مشرق، يعد الحفاظ علي نضارة ونظافة الوجه من أهم متطلبات العناية بها.

وذلك لأن البشرة هي عنوان الجمال ولكن تتعرض لعوامل تتسبب في ظهور الحبوب والبثور مما يجعلها مصدر إزعاج.

ولهذا فإنها تبحث عن المنتجات التي تساعد في التخلص من مشاكل البشرة وخاصةً البشرة الدهنية أو المختلطة.

مما تلجأ لشراء تلك المنتجات مثل الغسول أو الصابون للحصول علي بشرة مثالية وأكثر نضارة وشباب.

ولكن تؤثر علي البشرة بشكل سلبي علي المدي البعيد كما تؤدي لتراكم الدهون وانسداد المسام لاحتوائها علي مواد كيميائية.

تقشير البشرة الدهنية والمختلطة وعلاج مشاكلها بمكونات منزلية فعالة

يعد تقشير البشرة من الخطوات الرئيسية التي تحرص علي القيام بها العديد من الفتيات والسيدات للحفاظ علي البشرة.

وهذا لأنه يعتبر جزء من روتين العناية بالبشرة حيث أن البشرة الدهنية والمختلطة من أكثر أنواع البشرة صعوبة.

وذلك لأنها تعاني من الدهون الزائدة والمسام الواسعة مما تتطلب رعاية فائقة وهذا حتي لا تتعرض للالتهابات.

ويوجد العديد من المواد الطبيعية التي تساعد في تقشير البشرة وليس لها أي آثار جانبية كما يزيل الجلد الميت.

مقشر طبيعي من القهوة للبشرة الدهنية والمختلطة

تعد القهوة من أفضل المكونات التي تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة وهذا لاحتوائها علي مضادات أكسدة.

والتي تعمل علي تنشيط الدورة الدموية مما تقلل من إفراز الزيوت وتساعد في غلق مسامات الوجه الواسعة.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

في وعاء صغير وظيف قومي بخلط الزبادي مع القهوة جيداً حتي تتجانس.

يتم تنظيف الوجه قبل استخدام المقشر لضمان الحصول علي أفضل نتيجة.

وبعد ذلك يوزع المقشر علي الوجه مع التدليك برفق في حركات دائرية لمدة دقيقتين.

علي الوجه مع التدليك برفق في حركات دائرية لمدة دقيقتين. ثم يتم فرك المقشر المنزلي ويغسل الوجه بالماء الفاتر ثم يرطب بكريم مرطب أو ماء الورد.

يتم تكرار استخدام مقشر منزلي مرتين في الأسبوع لبشرة مشرقة وخالية من أي عيوب.

مكونات مقشر منزليطريقة تحضير المقشر وكيفية التطبيق علي البشرة