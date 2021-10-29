خلطة مذهلة ستجعل الشعر الأبيض اسود في 2 دقيقة علاج شيب الشعر

وصفات لحل مشاكل الشعر الابيض، كلما ابعتي سيدتي الوصفات الطبيعية كلما ساعدتني على حل مشاكل الشعر بالكامل ومشاكل البشرة بكل جوانبها.

اليوم نقدم لكم احد المشاكل وحلولها وهي مشكلة الشعر الابيض الذي يكون من الصعب التخلص منه للأبد، لكن الوصفات الطبيعية أثبتت جارتها في التصدي لتلك المشكلة.

أوراق قطيفة هي من النباتات المعالجة للشعر الأبيض.

كيف يتم استخدام أوراق قطيفة في التخلص من الشعر الابيض؟ اغسلي فروة رأسك بالكامل بالشامبو، استخرج من أوراق القطيفة عصيرها، ودلكي به بَفروة الشعر حتى الجذور، اشطفي فروة شعرك بعد مرور فترة من الزمن.

تعمل تلك الوصفة الرهيبة على محاربة تساقط الشعر ولها دور فعال في وقف ظهور الشعر الأبيض.

وصفة بذور السمسم لعلاج الشيب:

تعد بذور السمسم الأسود حلا سريعا للتخلص من الشعر الأبيض الذي يظهر في عمر صغير.

وتتمثل فائدة بذور السمسم الأسود في تحفيز الخلايا الصبغية على إنتاج الملايين، بالإضافة إلى ذلك فإنها تحتوي على البروتين والحديد ومادة الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم ومادة النحاس بنسب كبيرة وكل هذه العناصر تؤهلها لعلاج الشعر من الشيب المبكر.

طريقة الاستخدام:

يتم الاستفادة من بذور السمسم السوداء، بتناول مقدار ملعقة صغيرة يوميا من تلك البذور لفترة تصل إلى 3 أشهر على الأقل.

أيضا استخدمي سيدتي زيت السمسم على فروة رأسك بشكل منتظم.

ستلاحظ أفضل النتائج في التخلص من الشعر الأبيض ولكن يجب أن يتم تنفيذ الخطوات بشكل جيد، ويجب أن تتحلى بالصبر لتحصلي إلى النتيجة المرجوة.

وصفة البصل للتخلص من الشيب:

هل البصل يمنع ظهور الشعر الأبيض؟

نعم بالفعل تم تحديد البصل كأحد الوصفات التي تعطي نتائج مبهرة في التخلص من الشيب.

قومي بفرم البصل في الخلاط الكهربائي.

استخراج عصير البصل وقومي بتصفية.

استخدمي عصير البصل على فروة الشعر مع التدليك الجيد له.

اتركيه فترة من الزمن تصل إلى نصف ساعة، اشطفي شعرك جيدا، تابعي استخدام وصفة البصل وستحصلين على النتيجة المرجوة.

وصفة البنجر لصبغ الشعر الابيض باللون الأحمر

وصفة البنجر لتغطية الشعر الابيض هي من الوصفات المذهلة التي تعمل على اخفاء الشيب الظاهر على الشعر سواء شيب مبكر او التقدم بالعمر، فقط عن طريق نقع كمية مناسبة من البنجر بعد تقشيره وتقطيعه وتركه في كمية مناسبة من الماء ليلة كاملة ثم تصفيته واخذ الماء الناتج عنه وتوزيعه على كامل الشعر وتركه لمدة ساعتين على الأقل قبل شطفه بالماء البارد تكرر تلك الوصفة عند اللزوم.