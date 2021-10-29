اصنعي لأطفالك في المنزل كيكة التوفي التركية الشهية بكل سهولة

تعتبر كيكة التوفي التركية ، من أنواع الكيك المميز بصوص رائع ومختلف التوفي الشهي، قومي بتقديمها لأطفالك سيحبونها كثيراً، ويمكن تقديمها في المناسبات السعيدة، لأنها تتميز بطعم للذيذ ورائع، فهي تعتبر من الحلويات المفضلة لدى الصغار والكبار، هي كيكة بسيطة وسهلة وغير مكلفة، من الحلويات التي لا يختلف أحد علي حبها، حيث أنها من الحلويات اللذيذة، التي تتمتع بشهرة و شعبية كبيرة، تعتبر من الكيك الذي يتمتع بمذاق طيب ورائع، وهي من أنواع الكيك المغذي والمفيد للأطفال، حيث تحتوي علي البيض والحليب الغني بالكالسيوم والمعادن، سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كيكة التوفي التركية في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل كيكة التوفي التركية

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذه الكعكة اللذيذة وهي كالاتي:-

كوب من الدقيق.

2 بيضة.

كوب من اللبن البودرة.

نصف كوب من السكر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

طريقة التحضير

من هنا سوف نقدم لكم خطوات تحضير كيكة التوفي التركية في المنزل بكل بساطة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضعه علي النار، ونضع به اللبن البودرة، ويتم تقليبه حتي يصفر لونه. بعد ذلك نرفعه من علي النار، ونضعه في طبق كبير، ويضاف إلية الزيت ويقلب جيداً. في الخلاط الكهربائي، يتم وضع البيض ويخفق جيداً، حتي نحصل علي قوام كثيف. ثم يضاف إلية السكر، والفانيليا بالتدريج، وتخلط المكونات جيداً. بعد ذلك نضع الدقيق، و بكينج بودر وتقلب المكونات، مع إضافة ربع كوب من الماء. ثم نضع المكونات علي خليط اللبن البودرة، والزيت مع التقليب، باستخدام معلقة خشبية. بعد كدة نحضر صينية، ويتم دهنها بالزيت وتبطن بالدقيق، ويصب خليط الكيك بها، ونضعها في فرن متوسط الحرارة. علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة لا تقل عن نصف ساعة، حتي تمام نضج الكيك. ثم نضع الكيك في طبق التقديم، ويصب عليها صوص التوفي، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص التوفي

هيا بنا نتعرف علي طريقة تحضير هذا الصوص اللذيذ وهي كما يلي:-