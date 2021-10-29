طريقة تحضير الحواوشي في المنزل بأسهل الخطوات مثل المحلات

الحواوشي أكلة من بين الأكلات غير التقليدية المحببة لدى العديد من الأشخاص الكبار منهم والصغار، كما أنه من الممكن أن يتم تناوله خلال أي وجبة من وجبات اليوم، هذا بجانب أن الكثير من الأطفال يقومون بشرائه من الخارج، وفي العادة يكون غير صحي، حيث أنه من الممكن أن تكون المقادير به منتهية الصلاحية أو غير صحية، لكن تحضيره من المنزل يكون أكثر أماناً، لهذا يتم النصح دائماً بتحضير الحواوشي من المنزل، وهذا للحفاظ على صحة الإنسان والأبناء، كما أن مكونات الحواوشي لا تكون مكلفة، كذلك أن له عدة أسرار وتكات لكي يكون كمذاق الحواوشي الموجود في المحلات، وفينا بعد سنتناول أفضل طريقة لتحضير الحواوشي بكل سهولة. مقادير عمل الحواوشي لحمة مفرومة “نصف كيلو”

عشرة أرغفة بلدي.

بصل مقطع “طبق واحد فحسب”

فلفل أخضر “طبق واحد منه”

ثوم “ملعقة واحدة صغيرة”

ملح “ملعقة واحدة من ملعقة الشاي”

بهارات لحمة “ملعقة صغيرة”

فلفل أسود “ملعقة واحدة صغيرة”

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

طماطم “حبة واحدة فقط” طريقة عمل الوصفة في المنزل في البداية قومي بتحضير وعاء حتى تقومي بوضع كافة المقادير به التي بالسابق، وبعد ذلك استمري في العجن جيداً إلى أن يتكون معكِ عجينة متماسكة.

بعد ذلك قومي بوضع ذلك الخليط بالثلاجة حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة إلى أن يتم التماسك.

قومي بعدها بتحضير الخبز ومن ثم قومي بصنع فتحة بالجانب من الرفيق وبعدها ضعي اللحمة بالخبز إلى أن تمتلئ الجوانب ومن ثم قومي بالضغط عليها باستخدام اليد.

بعد ذلك كرري الخطوة السابقة مع باقي الكمية إلى أن تنتهي، ومن ثم قومي برص الخبز بالصينية التي تم دهنها بواسطة الزيت.

بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن ومن ثم قومي بإدخال الصينية به واتركيها إلى أن يحمر الخبز، ومن ثم أخرجي الحواوشي، وهكذا تكوني قد قمتِ بصنع الحواوشي بأسهل الطرق وأفضل الخطوات وكذلك أقلها تكلفة وبأسرع وقت ومذاقه أفضل من الجاهز، وبالمكونات الصحية وفي النهاية قومي بتقديمه لأسرتك وأطفالك وكذلك عائلتك. الوسوم

الحواوشي أكلة من بين الأكلات غير التقليدية المحببة لدى العديد من الأشخاص الكبار منهم والصغار، كما أنه من الممكن أن يتم تناوله خلال أي وجبة من وجبات اليوم، هذا بجانب أن الكثير من الأطفال يقومون بشرائه من الخارج، وفي العادة يكون غير صحي، حيث أنه من الممكن أن تكون المقادير به منتهية الصلاحية أو غير صحية، لكن تحضيره من المنزل يكون أكثر أماناً، لهذا يتم النصح دائماً بتحضير الحواوشي من المنزل، وهذا للحفاظ على صحة الإنسان والأبناء، كما أن مكونات الحواوشي لا تكون مكلفة، كذلك أن له عدة أسرار وتكات لكي يكون كمذاق الحواوشي الموجود في المحلات، وفينا بعد سنتناول أفضل طريقة لتحضير الحواوشي بكل سهولة. مقادير عمل الحواوشي لحمة مفرومة “نصف كيلو”

عشرة أرغفة بلدي.

بصل مقطع “طبق واحد فحسب”

فلفل أخضر “طبق واحد منه”

ثوم “ملعقة واحدة صغيرة”

ملح “ملعقة واحدة من ملعقة الشاي”

بهارات لحمة “ملعقة صغيرة”

فلفل أسود “ملعقة واحدة صغيرة”

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

طماطم “حبة واحدة فقط” طريقة عمل الوصفة في المنزل في البداية قومي بتحضير وعاء حتى تقومي بوضع كافة المقادير به التي بالسابق، وبعد ذلك استمري في العجن جيداً إلى أن يتكون معكِ عجينة متماسكة.

بعد ذلك قومي بوضع ذلك الخليط بالثلاجة حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة إلى أن يتم التماسك.

قومي بعدها بتحضير الخبز ومن ثم قومي بصنع فتحة بالجانب من الرفيق وبعدها ضعي اللحمة بالخبز إلى أن تمتلئ الجوانب ومن ثم قومي بالضغط عليها باستخدام اليد.

بعد ذلك كرري الخطوة السابقة مع باقي الكمية إلى أن تنتهي، ومن ثم قومي برص الخبز بالصينية التي تم دهنها بواسطة الزيت.

بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن ومن ثم قومي بإدخال الصينية به واتركيها إلى أن يحمر الخبز، ومن ثم أخرجي الحواوشي، وهكذا تكوني قد قمتِ بصنع الحواوشي بأسهل الطرق وأفضل الخطوات وكذلك أقلها تكلفة وبأسرع وقت ومذاقه أفضل من الجاهز، وبالمكونات الصحية وفي النهاية قومي بتقديمه لأسرتك وأطفالك وكذلك عائلتك.

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