اصنعي بنفسك كريم البقدونس والفازلين الرهيب لتبييض الوجه والقضاء على التجاعيد

يعتبر كريم البقدونس والفازلين من مستحضرات التجميل الطبيعية القوية التي تجعل البشرة نضرة وجميلة، وتعمل على إزالة الاسمرار في وقت قصير، وهو كريم رهيب يحتوي على العديد من المواد الطبيعية التي تجعل البشرة مشدودة وناصعة البياض، كما يمنح الكريم البشرة ملمس ناعم ، ويجعلها صافية وخالية من البثور وحب الشباب، لأنه بخلاصة البقدونس الذي يساعد على امتصاص الدهون الزائدة من البشرة ويزيد من جمالها، فنجد أغلب السيدات والفتيات يبحثون عن كريمات طبيعية لحل مشاكل البشرة التي تسبب لهم الكثير من الإزعاج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البقدونس والفازلين الطبيعي الرائع في شدة البشرة ومحاربة التجاعيد من أول مرة. مكونات كريم البقدونس والفازلين مكونات كريم البقدونس والفازلين سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف كوب من مغلي البقدونس.

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس والفازلين الرهيب في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد وهى كما يأتي:- نحضر إناء ونضع به البقدونس المغلي وماء الورد، وملعقة النشا، ثم نقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا تماماً. نضع الوعاء على حمام ماء من البخار، ثم نقلب المكونات جيداً حتى يصبح القوام ثقيل، ثم نرفع الوعاء من على البخار ونضعه جانباً حتى يبرد. نحضر وعاء أخر نضع به الفازلين، وزبدة الشيا، ونقلبهم مع بعض، ثم نضعهم على البخار ونقلب حتى يذوب الخليط تماماً. نقوم بإضافة خليط زبدة الشيا، على خليط البقدونس، ونضيف إليهم باقي الزيوت ونقلبهم برفق حتى تختلط جميع المكونات وتصبح مثل الكريم تماماً. نقوم بوضع الكريم في علبة نظيفة، ونقوم باستخدامه يومياً على الوجه، حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة. فوائد كريم البقدونس والفازلين للبشرة يحتوي هذا الكريم على بعض الفوائد الهامة لصحة البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يجعل البشرة جميلة ومشرقة ويعطيها النضارة والحيوية.

يعمل على إزالة التجاعيد وعلامات تقدم العمر التي تسبب الإزعاج لكثير من السيدات.

يستخدم في امتصاص الدهون الزائدة من البشرة ويغلق المسام الواسعة.

يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من التشققات ويجعل ملمسها ناعم. الوسوم

يعتبر كريم البقدونس والفازلين من مستحضرات التجميل الطبيعية القوية التي تجعل البشرة نضرة وجميلة، وتعمل على إزالة الاسمرار في وقت قصير، وهو كريم رهيب يحتوي على العديد من المواد الطبيعية التي تجعل البشرة مشدودة وناصعة البياض، كما يمنح الكريم البشرة ملمس ناعم ، ويجعلها صافية وخالية من البثور وحب الشباب، لأنه بخلاصة البقدونس الذي يساعد على امتصاص الدهون الزائدة من البشرة ويزيد من جمالها، فنجد أغلب السيدات والفتيات يبحثون عن كريمات طبيعية لحل مشاكل البشرة التي تسبب لهم الكثير من الإزعاج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البقدونس والفازلين الطبيعي الرائع في شدة البشرة ومحاربة التجاعيد من أول مرة. مكونات كريم البقدونس والفازلين مكونات كريم البقدونس والفازلين سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف كوب من مغلي البقدونس.

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس والفازلين الرهيب في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد وهى كما يأتي:- نحضر إناء ونضع به البقدونس المغلي وماء الورد، وملعقة النشا، ثم نقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا تماماً. نضع الوعاء على حمام ماء من البخار، ثم نقلب المكونات جيداً حتى يصبح القوام ثقيل، ثم نرفع الوعاء من على البخار ونضعه جانباً حتى يبرد. نحضر وعاء أخر نضع به الفازلين، وزبدة الشيا، ونقلبهم مع بعض، ثم نضعهم على البخار ونقلب حتى يذوب الخليط تماماً. نقوم بإضافة خليط زبدة الشيا، على خليط البقدونس، ونضيف إليهم باقي الزيوت ونقلبهم برفق حتى تختلط جميع المكونات وتصبح مثل الكريم تماماً. نقوم بوضع الكريم في علبة نظيفة، ونقوم باستخدامه يومياً على الوجه، حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة. فوائد كريم البقدونس والفازلين للبشرة يحتوي هذا الكريم على بعض الفوائد الهامة لصحة البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يجعل البشرة جميلة ومشرقة ويعطيها النضارة والحيوية.

يعمل على إزالة التجاعيد وعلامات تقدم العمر التي تسبب الإزعاج لكثير من السيدات.

يستخدم في امتصاص الدهون الزائدة من البشرة ويغلق المسام الواسعة.

يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من التشققات ويجعل ملمسها ناعم.

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