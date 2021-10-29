“زي المحلات” طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي في البيت بمقادير التحضير وأخف من الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي حيث أنها من الحلويات اللذيذة جدًا، وأكثرها شهره يحبها الكثير منا وتعتبر من الحلويات الأساسية في شهر رمضان الكريم، فلا تخلو الموائد من تواجدها، ولكن يتم دائمًا شرائها من المحلات فقد تظن الكثير من الأمهات أنها صعبة التجهيز في المنزل، ولذلك فسوف نسهل عليهم الأمر ونعرض طريقة عمل البسبوسة الطرية اللذيذة في البيت وذلك بخطوات بسيطة جدًا وذلك من خلال متابعة المقال.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

البسبوسة من الحلويات السهلة في تجهيزها في المنزل وتصبح بنفس جودة وطعم الجاهزة من المحلات، إذا اتبعتي الخطوات المحددة لطريقة تحضيرها وهي كالأتي

كوبين من الدقيق السميد الناعم.

نصف كوب من السمن البلدي أو النباتي.

ربع كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

علبة من الزبادي الطبيعي.

ربع ملعقة من البيكنج باودر.

ربع كوب من اللوز المحمص.

مكونات تحضير البسبوسة

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جهزي في البداية الشربات الخاص بالبسبوسة.

وهو عبارة عن كوب من السكر مذاب في كوب ونصف من المياه.

قلبهم جيدًا وارفعيها على النار متوسطة.

بعد أن يتم الغليان أضيفي قطرات من عصير الليمون، والفانيليا، واتركيه خمسة دقائق حتى يصبح كثيف شيئًا بسيط وذلك لأن شربات البسبوسة لا بد أن يكون خفيف.

ارفعي الشربات من النار واتركية جانبًا حتى يتم تجهيز البسبوسة.

الان جهزي البسبوسة وذلك من خلال تحضير اناء عميق.

اضيفي بداخله دقيق السميد مع البيكنج باودر، مع إضافة السمن والسكر.

اخلطي المكونات جيدًا مع بعض حتى تتجانس بشكل كامل.

اضيفي الان الزبادي اعجني به المكونات جيدًا استمري في العجن حتى تتكون عجينة البسبوسة الطرية.

احضري صينية مناسبة الحجم وأضيفي بداخلها خليط البسبوسة كله.

باستخدام يديك إفردي العجينة بالتساوي في الصينية.

قطعي البسبوسة جيدًا بالسكينة.

وزعي على كل قطعة حبة من اللوز.

ادخلي البسبوسة الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

اتركيها لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبي من كل الجهات.

اخرجي الصينية الآن من الفرن وصبي عليها الشربات سريعًا قبل أن تبرد والشربات ايضًا لابد أن يكون ساخن أو دافئ.

الان اصبحت جاهزة قومي بإدخالها الثلاجة لمدة نص ساعة حتى تبرد، ويمكن تناولها ساخنة حسب الرغبة.

خطوات عمل البسبوسة زي المحلات