طريقة عمل البشاميل الحلو بالخطوات الكاملة وأسرار الحصول على نتيجة كريمية لذيذة

طريقة عمل البشاميل الحلو هذا ما يشغل محرك البحث في كثير من الأحيان، حيث أن تحضير البشاميل لا يقتصر على استخدامه في الأصناف الحادقة فقط، بالإضافة إلى ذلك يمكن تحضيره بطريقة مختلفة لاستخدامه في أنواع عديدة من الحلوى، سوف نقوم في هذا المقال بتوضيح خطوات تحضيره واستخدامه بالتفاصيل الكاملة، علاوة على ذلك وكيفية استخدامه في أكثر من صنف حلوى، إذا كنتي من محبي تحضير الحلوى في المنزل تابعي معنا.

مكونات التحضير

قبل أن نتعرف على طريقة عمل البشاميل الحلو بالخطوات الكاملة، قومي بتحضير مجموعة من المكونات السهلة والمتوفرة في كل منزل على سبيل المثال :

أولاً لتر من اللبن أي ما يقرب من 4 كوب من اللبن.

أيضاً حوالي 3 ملاعق كبيرة من الزبدة أو السمن حسب الرغبة.

سكر أبيض حسب الرغبة حوالي 6 ملاعق من السكر الأبيض.

بالإضافة إلى ذلك كوب من كريمة الحلويات السائلة.

أيضاً علبة صغيرة من القشدة الجاهزة لتعزيز الطعم ولكي يصبح كريمي.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

طريقة عمل البشاميل الحلو

بعد أن تعرفنا على المكونات التي يلزم تحضيرها، إليك طريقة عمل البشاميل الحلو خطوة بخطوة كالتالي :

أولاً في وعاء على النار قومي بوضح 3 ملاعق كبيرة من الزبدة أو السمن. عندما تذوب الزبدة قومي بإضافة حوالي 4 ملاعق من الدقيق الأبيض مع التقليب جيداً حتى يختفي الدقيق ويستوي قليلاً. ثم بعد ذلك قومي بإضافة لتر من الحليب مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى لا يحتوى الخليط على كتل. بالإضافة إلى ذلك قومي بإضافة كوب من الكريمة السائلة والقشدة مع استمرار التقليب. ثم قومي بإضافة ملعقة من الفانيلا السائلة والسكر الأبيض حسب الرغبة. يتم الاستمرار في التقليب حتى يبدأ الخليط في الوصول إلى قوام ثقيل ومناسب. عندما تحصلين على القوام الكريمي المطلوب قومي برفعه من على النار حتى يبرد. يمكنك استخدام البشاميل الحلو في تحضير أنواع حلوى عديدة على سبيل المثال القرع العسلي أو حلوى اليقطين وأيضاً البطاطا بالبشاميل وغيرهم.

وفي النهاية نكون قد تحدثنا بالتفاصيل الكاملة عن طريقة عمل البشاميل الحلو، يمكنك استخدامه في أكثر من نوع حلوى وابهري ضيوفك وعائلتك.