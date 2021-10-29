كريم الكركم والنشا السحري لتفتيح وتبييض الوجه وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم

تفتيح المناطق الداكنة في الجسم، كريم الكركم والنشا لتفتيح وتبييض الوجه والجسم يعد من أشهر الوصفات التي تستخدمها الكثير من الفتيات المقبلات علي الزواج، لما له من أثر ساحر وقوي في تبييض البشرة وتوحيد لونها وأزاله التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة، فالكركم يحتوي علي مادة الكركمين التي تزيل الكلف والبقع من الوجه من أجل الحصول علي بشرة صافية وأكثر إشراقا في 7 أيام فقط. تفتيح المناطق الداكنة في الجسم تفتيح المناطق الداكنة في الجسم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني كريم الكركم لتفتيح وتبيض الوجه والجسم . كريم الكركم والنشا لتفتيح وتبييض الوجه والجسم لتحضير كريم الكركم والنشا نحتاج إلى عدة مكونات وهي 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من كريم الكركم والنشا لتفتيح وتبييض الوجه والجسم الكركم وملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من النشا. ثم نحضر إناء نضع به جميع المكونات ثم نقلب جيدا حتي تمتزج المكونات معا، نضع الماسك علي الوجه باليد أو بالفرشاة المخصصة.

باليد أو بالفرشاة المخصصة. بعد مرور ساعة ونصف نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نجففه باستخدام المنشفة الخاصة بالوجه وضع مرطب مناسب لنوع البشرة ونكرر الماسك 8 مرات شهريا. كريم الكركم لتفتيح البشرة ونضارتها يمكن الحصول علي نتيجة رائعة إذا تم خلط الفازلين مع الكركم للحصول علي بشرة فاتحة وناعمة ومشدودة.

فالفازلين مع الكركم يعمل علي التخلص من الرؤوس السوداء، ويمكن تحضيره عن طريق ملعقة كبيرة من الكركم وملعقة من ماء الورد بالإضافة إلى ملعقة من الفازلين.

نخلط الكركم والفازلين في طبق ونقلب حتي تتجانس المكونات معا ثم نضيف ماء الورد حتي يكون قوامها لين.

نغسل الوجه ونطبق الماسك عليه لمدة نصف ساعة ولا ننسي أن نضعه أيضا علي الرقبة وندلك الوجه والرقبة بحركات دائرية.

بعد مرور نصف ساعة نغسل الوجه جيدا للتخلص من الماسك الملتصق به وإذا تبقي بعض آثار الماسك يمكنك مسح الوجه بمنشفة منقوعة في ماء الورد. كريم الكركم لتفتيح البشرة ونضارتها وصفة الكركم للبشرة الجافة وصفة الكركم للبشرة الجافة هذه الوصفة تستخدم لتفتيح وترطيب البشرة الجافة مكونات وصفة الكركم لتفتيح الوجه 5 ملاعق كبيرة من الحليب .

5 ملاعق كبيرة من الكركم . طريقة تحضير وصفة الكركم للبشرة نحضر وعاء ونخلط الكركم والحليب مع بعضهم حتى يصبح خليط كريمي متجانسي .

نغسل الوجه جيداً قبل وضع الخليط على الوجه ثم نوزع الخليط على الوجه كله .

ثم نتركه حتى يجف تماماً، ثم نفرك الوجه بالكريم في حركات دائرية .

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر . مكونات وصفة الكركم لتفتيح الوجهطريقة تحضير وصفة الكركم للبشرة الوسوم

تفتيح المناطق الداكنة في الجسم، كريم الكركم والنشا لتفتيح وتبييض الوجه والجسم يعد من أشهر الوصفات التي تستخدمها الكثير من الفتيات المقبلات علي الزواج، لما له من أثر ساحر وقوي في تبييض البشرة وتوحيد لونها وأزاله التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة، فالكركم يحتوي علي مادة الكركمين التي تزيل الكلف والبقع من الوجه من أجل الحصول علي بشرة صافية وأكثر إشراقا في 7 أيام فقط. تفتيح المناطق الداكنة في الجسم تفتيح المناطق الداكنة في الجسم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني كريم الكركم لتفتيح وتبيض الوجه والجسم . كريم الكركم والنشا لتفتيح وتبييض الوجه والجسم لتحضير كريم الكركم والنشا نحتاج إلى عدة مكونات وهي 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من كريم الكركم والنشا لتفتيح وتبييض الوجه والجسم الكركم وملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من النشا. ثم نحضر إناء نضع به جميع المكونات ثم نقلب جيدا حتي تمتزج المكونات معا، نضع الماسك علي الوجه باليد أو بالفرشاة المخصصة.

باليد أو بالفرشاة المخصصة. بعد مرور ساعة ونصف نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نجففه باستخدام المنشفة الخاصة بالوجه وضع مرطب مناسب لنوع البشرة ونكرر الماسك 8 مرات شهريا. كريم الكركم لتفتيح البشرة ونضارتها يمكن الحصول علي نتيجة رائعة إذا تم خلط الفازلين مع الكركم للحصول علي بشرة فاتحة وناعمة ومشدودة.

فالفازلين مع الكركم يعمل علي التخلص من الرؤوس السوداء، ويمكن تحضيره عن طريق ملعقة كبيرة من الكركم وملعقة من ماء الورد بالإضافة إلى ملعقة من الفازلين.

نخلط الكركم والفازلين في طبق ونقلب حتي تتجانس المكونات معا ثم نضيف ماء الورد حتي يكون قوامها لين.

نغسل الوجه ونطبق الماسك عليه لمدة نصف ساعة ولا ننسي أن نضعه أيضا علي الرقبة وندلك الوجه والرقبة بحركات دائرية.

بعد مرور نصف ساعة نغسل الوجه جيدا للتخلص من الماسك الملتصق به وإذا تبقي بعض آثار الماسك يمكنك مسح الوجه بمنشفة منقوعة في ماء الورد. كريم الكركم لتفتيح البشرة ونضارتها وصفة الكركم للبشرة الجافة وصفة الكركم للبشرة الجافة هذه الوصفة تستخدم لتفتيح وترطيب البشرة الجافة مكونات وصفة الكركم لتفتيح الوجه 5 ملاعق كبيرة من الحليب .

5 ملاعق كبيرة من الكركم . طريقة تحضير وصفة الكركم للبشرة نحضر وعاء ونخلط الكركم والحليب مع بعضهم حتى يصبح خليط كريمي متجانسي .

نغسل الوجه جيداً قبل وضع الخليط على الوجه ثم نوزع الخليط على الوجه كله .

ثم نتركه حتى يجف تماماً، ثم نفرك الوجه بالكريم في حركات دائرية .

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر . مكونات وصفة الكركم لتفتيح الوجهطريقة تحضير وصفة الكركم للبشرة

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