أسهل طريقة لعمل بسكويت الزبدة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

بسكويت الزبدة ، يعتبر من الحلويات اللذيذة التي يحبها الكثير والتي تذوب في الفم والتي يعشقون الكثير من الصغار والكبار، حيث يتم تناوله على وجبة الإفطار، وتبحث دائماً السيدات على طرق سهلة بسطة لعمل البسكوت دون أي صعوبة أو خطر، ويمكن عمله في المناسبات او الافراح أو المدارس، ويقبل عليه الكثير من الاشخاص في المخابز لأنه يتميز بطعمه الشهي والخفيف، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بسكويت الزبدة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل بسكويت الزبدة

يتكون بسكوت الزبده من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهش وهي كالآتي:-

225 جرام من الزبدة.

كوب إلا ربع من السكر الأسمر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

حبة بيض واحدة.

رشة صغيرة من الملح.

2 كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من السكر الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت الزبدة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير وعاء كبير ونضع به الزبدة والسكر الاسمر ونخفق المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نضيف بعد ذلك الفانيليا والبيض الي الخليط السابق ونخفق المكونات جيداً ثم نضيف الدقيق والملح ونخفق. نقوم بتخفيف السرعة ونتركه الخليط حتي يمتزج جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام هش. نقسم العجينة الي ثلاث أقسام ونلفها في كيس بلاستيكي ونضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة. ثم نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة مئوية حتي تسخن جيداً. نفرد العجينة على سطح مستوي ونرش عليها القليل من السكر على الوجه من جميع الجهات. نقسم العجينة الي دوائر صغيرة الحجم وتحضير عيدان خشب والتشكيل حسب الرغبة. ثم بعد ذلك تحضير صينية ونغلفها باستخدام ورق الزبدة ونرص عليها دوائر البسكوت. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة ثلث ساعة حتي تنضج. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نضعه في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد البسكويت للاطفال

يعتبر من الحلويات السريعة التي يتم تقديمها للاطفال دون الخوف عليهم لأنها لا تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعة، حيث أنه يحتوي على فيتامين د والكالسيوم الذي يحتاجه الطفل حتي يكتمل نموه، ويحتوي على عناصر غذائية مختلفة منها النشويات والبروتينات والسكريات، ويتم تقديمه كوجبة رئيسة على وجبة الإفطار مع كوب الحليب بالشاي حتي تكتمل عناصره الغذائية حيث أنه يتكون من عناصر غذائية مفيدة للجسم.

نصائح هامه عند عمل البسكويت

هناك بعض الاسرار لنجاح البسكويت وهي كالتالي:-