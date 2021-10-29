طريقة عمل كبسة الدجاج في المنزل

كبسه الدجاج من الوجبات المتكاملة غذائية حيث أنها تحتوي على جميع المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهي مفيدة للكبار والصغار ، فهذه الاكله يتفنن في طيها ستات البيوت، وتطهير في المطاعم المشهوره، وسوف نقدم لكم طريقه عمل كبسه الدجاج باسهل الطرق بطريقه المطاعم المشهوره.

طريقه طهي الكبسه بالدجاج

طريقه عمل الكبسه السعودي بالدجاج بطريقه سهله جدا مثل المحلات، فعليك باتباع الخطوات، بمكونات موجوده في البيت، والمكونات كالتالي.

دجاجه واحده مقطعه حسب أفراد الأسرة. ثلاثه اكواب من الارز البسمتي. 2 حبه بصل متوسطه الحجم مفرومه. 3 فصوص ثوم مهروس. 2 حبه طماطم مهروسه. 2 ملعقه كبيره من معجون الطماطم. قرن فلفل اخضر حار أو حلو حسب الرغبه. نصف كوب من الزبيب. ربع كوب من الفول السوداني المقشر و مكسرات حسب الرغبه. 2 ملعقه كبيره من الزيت النباتي. ملعقه كبيره من السمن. ملح حسب الحاجة. 2 عود قرفه خشب. ملعقه صغيره من الكركم. نصف ملعقه صغيره من الباربكه. ربع ملعقه صغيره من قرنفل مطحون. 2 ملعقه كبيره من بهارات الكبسه. ملعقه صغيره من القرفه المطحونة. وحده ليمون اسود مجفف. 4 حبات من الحبهان. ثلاثه ورق لورا. ثلاث اكواب من المرقة أو الماء الساخن.

قومي بتحضير وعاء مناسب وضعي به ملعقه كبيره من السمن، ثم ضعي فوقها الدجاج المقطع وقومي بالتقليب الدجاج في السمن ثم البصل المبشور والثوم المهروس مع التقليب و ضعي الفلفل الاسود والكمون مع التقليب إلي أن تتحول الدجاج الي اللون الذهبي.

ثم ضيفي الطماطم المهروسة ومعجون الطماطم وقرن الفلفل الحار مع باقي البهارات والملح مع التقليب لبضع دقائق.

ضعي كوبيتن من الماء الساخن فوق المزيج واتركيه حتي يتم نضج الدجاج.

بعد أن يتم تسوية الدجاج قومي بنشل الدجاج وتصفيته من المرقة وضعيه في صنيه ثم ضعيه في فرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية إلي أن يصبح لونها ذهبي ثم أطفئ الفرن.

قومي بغسل الارز البسمتي ثم ضعيه في الوعاء الذي تم فيه تسويه الدجاج في عصارة الدجاج مع التقليب جيداً، ثم ضعي الماء الساخن فوق الأرز مع التقليب المستمر، ثم ضعي ورق اللورا والحبهان واعواد القرفه والليمون المجفف.

قومي بتغطية الوعاء حتي يتم الغليان، ثم قومي بتهدئة النار حتي يتم السوي.

قومي بغرف الارز في طبق التقديم ثم ضعي فوقه الزبيب والمكسرات والدجاج.

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