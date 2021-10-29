اصنعي بنفسك البسكوت البيتي بكمية كبيرة بطريقة جديد أحلى من الجاهز

البسكوت البيتي الهش ، من أجمل المخبوزات التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، ويتم تحضيرها في المنزل بكل بساطة، وهو من المخبوزات التي يتم صنعها في الأعياد والأفراح، لأنه يتميز بقوامه الهش ومذاقه الشهي وقوامه الدائب الذي يميزه عن باقي أنواع الحلويات، وكثير من الأطفال يرغبون في تناوله بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البسكوت البيتي المقرمش وسر نجاحه بالمنزل مثل المخابز بخطوات بسيطة وسهلة. مكونات البسكوت البيتي الهش مكونات البسكوت البيتي الهش سوف نتعرف على بعض المكونات التي تساعدنا لعمل بسكوت هش وخفيف وهى كما يلي:- كيلو من الدقيق الفاخر. 2 كوب من السكر. كيلو من السمنة. 10 بيضات. نصف لتر من الحليب. 2 ملعقة كبيرة من النشادر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكوت البيتي بكل بساطة مثل الجاهز تماماً وهى كالتالي:- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق السكر، والسمنة، والبيض، والفانيليا جيداً مع بعض.

نقوم بتفريخ الخليط في وعاء كبير الحجم، ثم نضيف الحليب ونقلب حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة الدقيق، والنشادر، والبيكنج بودر للخليط السائل ونقلب برفق حتى تتكون لديكي عجينة طرية.

ثم نغطي العجين بكيس من النايلون حتى لا يجف ونتركه حتى ترتاح.

نضع العجين في كيس الحلواني أو الماكينة ونقوم بتقطيعه على حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

نرص قطع البسكوت على صينية كبيرة وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، من الفرن ثم نرصها على طبق التقديم ونقدمه بجانب الشاي أو الحليب بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل البسكوت البيتي بالمنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل بسكويت هش وسريع بكل سهولة وهى كما يلي:- كثرة العجين يجعل قوام العجين صلب ويصعب تشكيله. يفضل أن تكون جميع المقادير بدرجة حرارة الغرفة. يجب أن تكون الزبدة طرية وعدم إذابتها على النار حتى لا تفقد قيمتها. يفضل وضع البسكوت أثناء الخبز على الرف الأوسط حتى لا يحترق ويصبح قاسي. للحفاظ على قرمشة البسكويت قومي بوضعه في برطمان محكمة الغلق. تسخين الفرن من الأمور الضرورية لنجاح البسكويت بالمنزل. الوسوم

البسكوت البيتي الهش ، من أجمل المخبوزات التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، ويتم تحضيرها في المنزل بكل بساطة، وهو من المخبوزات التي يتم صنعها في الأعياد والأفراح، لأنه يتميز بقوامه الهش ومذاقه الشهي وقوامه الدائب الذي يميزه عن باقي أنواع الحلويات، وكثير من الأطفال يرغبون في تناوله بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البسكوت البيتي المقرمش وسر نجاحه بالمنزل مثل المخابز بخطوات بسيطة وسهلة. مكونات البسكوت البيتي الهش مكونات البسكوت البيتي الهش سوف نتعرف على بعض المكونات التي تساعدنا لعمل بسكوت هش وخفيف وهى كما يلي:- كيلو من الدقيق الفاخر. 2 كوب من السكر. كيلو من السمنة. 10 بيضات. نصف لتر من الحليب. 2 ملعقة كبيرة من النشادر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكوت البيتي بكل بساطة مثل الجاهز تماماً وهى كالتالي:- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق السكر، والسمنة، والبيض، والفانيليا جيداً مع بعض.

نقوم بتفريخ الخليط في وعاء كبير الحجم، ثم نضيف الحليب ونقلب حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة الدقيق، والنشادر، والبيكنج بودر للخليط السائل ونقلب برفق حتى تتكون لديكي عجينة طرية.

ثم نغطي العجين بكيس من النايلون حتى لا يجف ونتركه حتى ترتاح.

نضع العجين في كيس الحلواني أو الماكينة ونقوم بتقطيعه على حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

نرص قطع البسكوت على صينية كبيرة وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، من الفرن ثم نرصها على طبق التقديم ونقدمه بجانب الشاي أو الحليب بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل البسكوت البيتي بالمنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل بسكويت هش وسريع بكل سهولة وهى كما يلي:- كثرة العجين يجعل قوام العجين صلب ويصعب تشكيله. يفضل أن تكون جميع المقادير بدرجة حرارة الغرفة. يجب أن تكون الزبدة طرية وعدم إذابتها على النار حتى لا تفقد قيمتها. يفضل وضع البسكوت أثناء الخبز على الرف الأوسط حتى لا يحترق ويصبح قاسي. للحفاظ على قرمشة البسكويت قومي بوضعه في برطمان محكمة الغلق. تسخين الفرن من الأمور الضرورية لنجاح البسكويت بالمنزل.

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