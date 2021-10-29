كيكة المربى بطعم رائع ولذيذ وبأبسط المكونات المتوفرة بالمنزل

تعد كيكة المربى ، هي من أجمل أنواع الكيك الذي يتم تحضيره فهو كيك هش وطري جداً، يتم حشوه بالمربي اللذيذة أو أي نوع من المربي حسب الرغبة، يعطي شكل جميل وطعم لذيذ يمكن تقديمه في أعياد الميلاد أو الحفلات، يمكن إعداده بالمنزل وتناوله في وجبة الفطور فهو كيك لذيذ جداً مع الشاي، ويعد الكيك من أشهي الحلويات التي يمكن تقديمها للضيوف أو للأسرة بشكل يومي فهو يمتاز بطريقة سهلة جداً في التحضير، ويوجد أنواع عديدة ومتنوعة من الكيك مثل كيك الزبادي وكيك القهوة وكيك القرفة والزبادي وغيرها أنواع عديدة ومختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة المربى بطريقة بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كيكة المربى بالمنزل

يتم تحضير الكيكة بالمنزل من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب ونصف من الدقيق.

3 بيضات .

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الزبدة.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب من السكر.

للحشو

4 ملاعق مربى.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة المربى اللذيذة بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بوضع كوب من الزبدة ثم نضيف إليه كوب من السكر و ثلاث حبات من البيض. ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا، ثم نخفق المكونات بالمضرب الكهربائي، حتي يتضاعف حجمه نخفق لمدة حوالي دقيقتين. ثم نضيف نصف كوب من الحليب وملعقة صغيرة عصير ليمون ونستمر في خلط المكونات حتي تتجانس. نقوم بخلط الدقيق مع ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر، ثم نقوم بنخل خليط الدقيق ونضيفه إلي المكونات السابقة، ثم نخفق المكونات على سرعة بطيئة حتي يختفي الدقيق تماماً. نضع نصف كمية الخليط في قالب ذو فتحة في المنتصف(مدهون بطبقة من الزيت ورشة من الدقيق)، ثم نساوي الوجه بالملعقة. ثم نضيف حوالي أربع ملاعق من المربي في المنتصف بعيداً عن الأطراف، ثم نضيف كمية خليط الكيك المتبقية فوق طبقة المربى. نساوي الوجه ببطيء باستخدام الملعقة حتي يصبح متساوي.

طريقة التسوية

يتم تسوية الكيك باتباع الآتي:ـ

ندخل قالب الكيك فرن ساخن على درجة حرارة 170 درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف.

يأخذ الكيك حوالي مدة 40 دقيقة حتي ينضج تماماً.

نخرجه من الفرن ويترك حتي يبرد تماماً ثم نقوم بتقطيعه ويقدم بالهنا والشفا.

نصائح عند عمل الكيك

هناك بعض النصائح يفضل اتباعها عند عمل الكيك وهي كما يلي:-

يجب أن تكون المكونات المستخدمة لعمل الكيك بدرجة حرارة الغرفة.

يفضل نخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، قبل الاستخدام وخلط المكونات جيدا.

يجب عدم فتح باب الفرن على الكيك أثناء التسوية، حتي تمر حوالي ربع ساعة.

يفضل خفق الزبدة مع السكر والبيض جيدا، حتي يتحول لون الخليط للون الأبيض ويصبح الخليط ذو قوام كريمي.

يجب خفق المكونات جيدا بعد كل إضافة مكون من المكونات، للحصول على قوام هش للكيك.

يفضل إضافة الدقيق تدريجياً والتقليب باستخدام الملعقة والاستغناء عن المضرب الكهربائي.

يجب أن يكون الفرن مسخن مسبقاً قبل دخول الكيك إلي الفرن.

طريقة عمل مربى الفراولة

يتم تحضير مربى الفراولة بالمنزل باتباع الخطوات الأتية:-