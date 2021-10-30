اصنعي بنفسك فطائر الطاسة السائلة في 10 دقائق لتحضير وجبة عشاء سريعة

فطائر الطاسة السريعة ، من أجمل أنواع الفطائر التي تحضر في المنزل بكل سهولة بدل من شراء الأطعمة الأخرى التي لا نضمن سلامتها، فهي تتميز بطعمها وشكلها الجميلة الذي يميزها عن غيرها من الأكلات العربية والمصرية، وهى تقدم دائما على وجبة العشاء لأنه خفيفة ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية، تسبب زيادة الوزن والبدانة المفرطة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر الطاسة السائلة بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة. مكونات فطائر الطاسة السائلة مكونات فطائر الطاسة السائلة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الفطائر بكل سهولة وهى كما يلي:- حبة من البطاطس المقطع مكعبات صغيرة. بيضة واحدة. مقدار ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. مقدار ملعقة صغيرة من السكر. ربع ملعقة من الفلفل الأسود. 2 كوب من الحليب السائل. ربع كوب من الزيت. ملعقة صغيرة من الزعتر. ملعقتين من البقدونس المفروم. 4 أكوب من الدقيق. ثلاث ملاعق من صلصة الطماطم. طبق كبير من الجبنة الرومي. فلفل ألوان مشكل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الطاسة السائلة بكل سهولة وهي كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البطاطس المقطعة، والبيض، وملح وفلفل وبهارات، والحليب، والسكر ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يصبح ثقيل القوام.

نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير، ونضيف إليه الدقيق والزعتر، والفلفل الأخضر مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام العجين المناسب.

نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضعها على النار وندهنها بقليل من الزيت، ثم نصب الخليط داخلها ونتركها حتى تجف.

ثم ندهن وجه الفطيرة بالصلصلة نرشها بالجبنة الرمي المبشورة، ثم نغلق الطرف الأخر على بعض ونقلبها من حين لأخر حتى تتحمر.

نخرجها من الطاسة بعد أن تتحمر، ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها.

نخرج الفطائر من الطاسة ونضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل فطائر الطاسة السائلة بالمنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل وجبات سريعة بكل سهولة وهى كما يلي:- يجب أن تكون المقلاة تيفال غير لاصقة. يفضل أن يكون خليط العجين ثقيل القوام. تسخين الطاسة من أهم الأمور الضرورية حتى لا يلتصق العجين بها. يفضل خفق الخضروات والتوابل في الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط ناعم. ترك الفطائر بالطاسة حتى تجف قبل قلبه على الوجه الآخر. الوسوم

فطائر الطاسة السريعة ، من أجمل أنواع الفطائر التي تحضر في المنزل بكل سهولة بدل من شراء الأطعمة الأخرى التي لا نضمن سلامتها، فهي تتميز بطعمها وشكلها الجميلة الذي يميزها عن غيرها من الأكلات العربية والمصرية، وهى تقدم دائما على وجبة العشاء لأنه خفيفة ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية، تسبب زيادة الوزن والبدانة المفرطة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر الطاسة السائلة بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة. مكونات فطائر الطاسة السائلة مكونات فطائر الطاسة السائلة سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الفطائر بكل سهولة وهى كما يلي:- حبة من البطاطس المقطع مكعبات صغيرة. بيضة واحدة. مقدار ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. مقدار ملعقة صغيرة من السكر. ربع ملعقة من الفلفل الأسود. 2 كوب من الحليب السائل. ربع كوب من الزيت. ملعقة صغيرة من الزعتر. ملعقتين من البقدونس المفروم. 4 أكوب من الدقيق. ثلاث ملاعق من صلصة الطماطم. طبق كبير من الجبنة الرومي. فلفل ألوان مشكل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الطاسة السائلة بكل سهولة وهي كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البطاطس المقطعة، والبيض، وملح وفلفل وبهارات، والحليب، والسكر ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يصبح ثقيل القوام.

نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير، ونضيف إليه الدقيق والزعتر، والفلفل الأخضر مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام العجين المناسب.

نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضعها على النار وندهنها بقليل من الزيت، ثم نصب الخليط داخلها ونتركها حتى تجف.

ثم ندهن وجه الفطيرة بالصلصلة نرشها بالجبنة الرمي المبشورة، ثم نغلق الطرف الأخر على بعض ونقلبها من حين لأخر حتى تتحمر.

نخرجها من الطاسة بعد أن تتحمر، ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها.

نخرج الفطائر من الطاسة ونضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل فطائر الطاسة السائلة بالمنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل وجبات سريعة بكل سهولة وهى كما يلي:- يجب أن تكون المقلاة تيفال غير لاصقة. يفضل أن يكون خليط العجين ثقيل القوام. تسخين الطاسة من أهم الأمور الضرورية حتى لا يلتصق العجين بها. يفضل خفق الخضروات والتوابل في الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط ناعم. ترك الفطائر بالطاسة حتى تجف قبل قلبه على الوجه الآخر.

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