اعملي بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة وبمقادير بسيطة أحلى من الجاهز، بلح الشام يعتبر من أشهر أطباق الحلويات في الدول العربية، لأنه يتميز بمذاق هش ومقرمش، وله رائحة مذهلة، تجذب جميع الأشخاص لتناوله، ويمكن تحضيره بكل بساطة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل بلح الشام بدون قمع.

تعتمد مكونات بلح الشام على الطحين والبيض والفانيلا، وتعتبر مكوناته متواجدة في البيت، وأما لخطوات تحضيره تتسم بالسهولة ولا يحتاج إلى وقت، وسوف نقدم لكم مكوناته وخطوات تحضيره بالتفصيل من خلال السطور القادمة.

طريقة عمل بلح الشام بدون قمع

المكونات

كوب كبير من الماء.

3 حبات من البيض.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

50 جرام من زيت الذرة.

كوب كبير من الطحين.

زيت غزير للقلي.

امزجي الماء مع زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار لمدة 8 دقائق، ثم ضيفي إليهم الطحين، ثم استمري في تقليبهم حتى يصبح لديك خليط متجانس. اتركي خليط زيت الذرة جانبا حتى يهدأ تماما، ثم اخفقي خليط الطحين مع حبات البيض، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط يشبه العجينة. ضعي زيت القلي في وعاء حراري على درجة حرارة مرتفعة، ثم اتركيه حتى يسخن جيدا، ثم قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة بواسطة الملعقة، ثم ضعيها في الزيت، ثم اتركيهم حتى ينضج بلح الشام. وزعي بلح الشام في القطر، ثم اتركيه لمدة خمس دقائق، حتى يصبح بلح الشام بدون قمع جاهز للتقديم .

طريقة تحضير بلح الشام بدون قمعطريقة عمل بلح الشام اللذيذ

المكونات

200 جرام من الطحين.

4 ملاعق صغيرة من النشا.

3 حبات من البيض.

ربع لتر من الماء العادي.

ثلاث ملاعق صغيرة من السميد.

رشة من الملح.

30 جرام من الزبدة.

رشة من السكر.

قطر.

اخلطي الزبدة مع السكر، ومقدار الماء في وعاء حراري، ثم ضيفي إليهم الملح، ثم ضعيهم على النار حتى يصل الخليط إلى مرحلة الغليان. ضيفي مقدار الطحين إلى خليط الزبدة، ثم استمري في تقليب الخليط حتى يتكون خليط متجانس، ثم ضعيه جانبا حتى يهدأ قليلا. وزعي السميد ومقدار النشا فوق الخليط، ثم قومي بعجن الخليط بواسطة أصابع اليد،. بعد ذلك ضيفي حبات البيض إلى الخليط، ثم استمري في العجن، حتى يصبح لديك عجينة ناعمة. قومي بتشكيل بلح الشام بواسطة كيس الحلواني، ثم ضعيه في زيت ساخن، حتى ينضج بلح الشام.

طريقة تحضير بلح الشام اللذيذطريقة عمل القطر

المكونات

كوب كبير من الماء.

10 جرام من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 كوب كبير من السكر.

امزجي السكر مع مقدار الماء جيدا، ثم ضعيهم في وعاء حراري على نار متوسطة، ثم اتركيهم لمدة 7 دقائق. ضيفي الفانيلا وعصير الليمون إلى خليط السكر، ثم قلبيهم واتركيهم لمدة ربع ساعة، حتى يصبح القطر جاهز للاستخدام.

طريقة تحضير القطرطريقة عمل بلح الشام المقرمش بدون بيض

المكونات

كأس وربع كبير من الطحين.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت.

كأس وربع كبير من الماء.

رشة قليلة من الملح.

رشة قليلة من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كمية مناسبة من القطر.

ضعي الماء والزيت في إناء على النار، واتركيهم حتى يغلي، ثم ضيفي الطحين والملح والفانيليا والسكر والنشا. ثم قومي بالتقليب المستمر حتى يتكون خليط متماسك. بعد ذلك ضعي العجينة في وعاء وقومي بالخفق بواسطة المضرب حتى تتخلصي من التكتلات. ثم ضعي العجينة في كيس الحلويات.

طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بدون بيض