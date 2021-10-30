طريقة تحضير همبرجر الدجاج في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وبطعم خطير ومميز

الكثير من الناس يحب الدجاج، وبفضله عن اللحم ولذلك يطلب العديد من الناس تناول الهمبرجر الدجاج، فهو له طعم مميز، وشهي ولذلك أصبح يحبه الكثير من الناس، ومن أهم الأكلات خاصتًا الاطفال فهم دائمًا ما يفضلون الأكلات السريعة، واليوم سنعرض لكل محبين الهمبرجر الدجاج طريقة تحضيره في المنزل بشكل كامل وبتكلفة أقل من شرائها من المطاعم وذلك من خلال متابعتنا.

طريقة تحضير همبرجر الدجاج

مكونات همبورجر الدجاج تعتبر مكونات محدودة جدًا لذلك فهو يدخل من ضمن الوجبات الاقتصادية، بالإضافة لإمكانية حفظه لفترة داخل الفريزر، وإخراجه وقت الحاجة فقط، وسوف نتعرف من خلال السطور التالية عن خطوات تحضير وهي كالأتي:

قطعتين من صدور الدجاج المفروم.

فصين من الثوم المفروم.

ملعقة واحدة من المسطردة.

كوب من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب من الدقيق الأبيض.

خمس ملاعق من الزيت.

رشة ملح مناسبة للكمية.

شرائح من الطماطم.

شرائح من الخس.

شرائح جبنة شيدر.

خبز همبرجر.

كاتشب.

مايونيز.

استخدمي المفرمة أو الكبة في فرم الدجاج جيدًا حتى يصبح ناعم كالعجين.

ضعيه في طبق غويط متوسط الحجم.

أضيفي إليه الثوم الذي تم فرمه ناعمًا.

وايضًا أضيفي إليه المسطردة.

اخلطي المكونات جيدًا، واعجنيها جيدًا.

اضيفي الملح واستمري في الخلط.

اضيفي الفلفل الاسود.

بعد التأكد أن المكونات متجانسة جيدًا.

ابدئي في تشكيلها أقراص حسب الحجم المناسب لكي.

الان احضري الدقيق والبقسماط، والبيضة.

ضعي كلًا منهما في طبق.

الان اغمسي القرص في الدقيق حتى يغطى تمامًا،ثم ضعيه في البيض ثم يغطى بالبقسماط.

استمري في عمل الاقراص كلها الذي تم تجهيزها.

ادخلي كل الكمية في الفريزر مدة ساعة.

ثم أخرجيه وحضري مقلايه غويطه.

ضعي بداخلها الزيت بكمية وفيرة.

اتركي الزيت حتى يسخن.

ضعي أقراص الهامبرجر في الزيت.

يترك على نار هادئه حتى يصبح لونه ذهبي اللون.

يقلب على الجانب الآخر ويترك أيضًا حتى يتغير لونه.

الان اصبح جاهز يمكن وضعه على ورق مطبخ ليتخلص من الزيت.

الان افتحي خبز الهامبورجر إلى قسمين.

ضعي شريحة من الطماطم

ثم ضعي الخس، ثم ضعي قرص الهمبرجر.

ثم الجبنة مباشرًة والكاتشب والمايونيز، والف هنا وشفا.

مكونات عمل همبرجر الفراخطريقة التحضير