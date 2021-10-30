وداعاً للمكياج بعد اليوم .. بملعقة نشا اصنعي اقوي كريم اساس طبيعي بالمنزل عالي التغطية بدون أي مواد كيميائية

كريم الأساس من أكثر مستحضرات التجميل شيوعًا وأكثرها استخدامًا وذلك نظرًا لما له من استخدامات متعددة فهو يوحد لون البشرة ويخفي أي عيوب موجود بها، ولكن الاستخدام المتكرر لكريم الأساس يضر بالبشرة ويتسبب في غلق المسام وظهور الحبوب في البشرة وذلك نظرًا لما يحتويه الكريم من مواد مضرة، ولكن يمكن تحضير كريم الأساس باستخدام النشا في البيت وبمكونات طبيعية لا تسبب أي ضرر على البشرة، وهذا ما سنتناوله خلال هذا المقال من طريقة استخدام النشا لعمل كريم أساس طبيعي.

كيفية استخدام النشا لتحضير كريم أساس

النشا من المواد المفيدة للبشرة، فهي تحتوي على فيتامينات تغذي البشرة وتقلل من افراز الدهون لأصحاب البشرة الدهنية وتقلل من التعرض لترهلات الجلد وظهور التجاعيد، فضلًا عن انها من أفضل المواد التي تعمل على تفتيح البشرة، لذلك فيمكن استخدامها لعمل كريم أساس طبيعي وذلك من خلال الخطوات الاتية: –

يتم خلط معلقة من نشا الذرة ربع معلقة من الكاكاو الخام وتقلب جيدًا.

يضاف الي هذا الخليط كمية من الكركم ويتم حساب الكمية بناء على لون البشرة حيث يتم تعديل لون الكريم بحيث يكون مناسب لاستخدامه على البشرة.

تضاف معلقة من جل الصبار، ومعلقة من ماء الزهر ونفس الكمية من زيت اللوز الحلو.

تخلط المكونات جيدًا ويتم الاحتفاظ بها في علبة معقمة ووضعها في الثلاجة واستخدامه.

يمكن استخدام الكريم بشكل يومي دون القلق من ان يضر البشرة او يسبب أي مشاكل بها

أهمية استخدام كريم أساس النشا للبشرة

للكريم العديد من الفوائد فلا تقتصر أهميته على توحيد لون البشرة بشكل مؤقت مثل كريمات الأساس العادية فهو يعمل علي: –