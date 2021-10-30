كيفية عمل خبز البالون التركى سريع للساندوتشات

يعتبر خبز البالون من أنواع الخبز الهش الخفيف، وتمت صناعته أساساً فى المطبخ التركي واشتهر كثيراً فى الآونة الأخيرة فى الكثير من البلدان، وذلك لأنه يتكون من مكونات بسيطة جداً ولا يخلو منها أى منزل وغير مكلفة فى نفس الوقت، كما أن طريقة عمله سهلة جداً وسريعة ولاتستغرق منكى وقت كبير فى تحضيره ويمكن عمله فى أى وقت لسرعة تحضيره ولا يحتاج إلى فرن، حيث إنه يقلي فى الزيت وبدون أن يتشرب نقطة زيت، والجميع يحبونه هذا النوع من الخبز لشكله المنفوخ الجميل ويعتبر من الأنواع السهلة فى عمل الساندويتشات، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير خبز البالون التركي بالتفصيل. مقادير خبز البالون التركى مقادير خبز البالون التركى يتكون خبز البالون التركي من مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٤ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٢ كوب من اللبن السائل الدافئ.

٢ ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

1/4 كوب من الزيت. للتغطية كوب من اللبن.

كوب من السمسم. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل خبز البالون التركي سهلة جداً وبسيطة ويمكنك صناعتها بنفسك فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نحضر وعاء عميق ونضع به اللبن السائل الدافئ ونضيف عليه الخميرة الفورية والسكر ونقلبهم جيداً. نغطيهم ونتركهم جانباً لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نحضر وعاء آخر للعجن أو فى وعاء العجان نضع الدقيق وعليه رشة الملح و١/٤ كوب من الزيت. ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة و بتمط زى اللبان. نضعها فى بولة مدهونة بالزيت ونغطيها بكيس من البلاستيك الشفاف. ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل. بعد أن تختمر ندوس عليها ونفس الخمور ثم نقسمها إلى كور متساوية فى الحجم ونتركها حتى تختمر مرة أخرى لمدة ٣٠ دقيقة. ثم نأخذ كل كرة ونحضر طبق به اللبن وطبق آخر نضع به السمسم ونغمس الكرة فى اللبن ثم نغمسها فى السمسم من جميع الجهات. نقوم بفرد كرة العجين على سطح مرشوش بالدقيق بسمك ١/٢ سم تقريباً. نحضر سكين حادة ونقطعها إلى أربعة أقسام، وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها. نقوم بإحضار طاسة مناسبة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت حتى يسخن. بعد ذلك نضع الخبز ونرش عليه الزيت الساخن من فوق حتى ينفخ ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبى الجميل. ثم نخرجه على مناديل المطبخ ويقدم وبالف صحة وعافية. الوسوم

يعتبر خبز البالون من أنواع الخبز الهش الخفيف، وتمت صناعته أساساً فى المطبخ التركي واشتهر كثيراً فى الآونة الأخيرة فى الكثير من البلدان، وذلك لأنه يتكون من مكونات بسيطة جداً ولا يخلو منها أى منزل وغير مكلفة فى نفس الوقت، كما أن طريقة عمله سهلة جداً وسريعة ولاتستغرق منكى وقت كبير فى تحضيره ويمكن عمله فى أى وقت لسرعة تحضيره ولا يحتاج إلى فرن، حيث إنه يقلي فى الزيت وبدون أن يتشرب نقطة زيت، والجميع يحبونه هذا النوع من الخبز لشكله المنفوخ الجميل ويعتبر من الأنواع السهلة فى عمل الساندويتشات، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير خبز البالون التركي بالتفصيل. مقادير خبز البالون التركى مقادير خبز البالون التركى يتكون خبز البالون التركي من مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٤ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٢ كوب من اللبن السائل الدافئ.

٢ ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

1/4 كوب من الزيت. للتغطية كوب من اللبن.

كوب من السمسم. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل خبز البالون التركي سهلة جداً وبسيطة ويمكنك صناعتها بنفسك فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نحضر وعاء عميق ونضع به اللبن السائل الدافئ ونضيف عليه الخميرة الفورية والسكر ونقلبهم جيداً. نغطيهم ونتركهم جانباً لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نحضر وعاء آخر للعجن أو فى وعاء العجان نضع الدقيق وعليه رشة الملح و١/٤ كوب من الزيت. ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة و بتمط زى اللبان. نضعها فى بولة مدهونة بالزيت ونغطيها بكيس من البلاستيك الشفاف. ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل. بعد أن تختمر ندوس عليها ونفس الخمور ثم نقسمها إلى كور متساوية فى الحجم ونتركها حتى تختمر مرة أخرى لمدة ٣٠ دقيقة. ثم نأخذ كل كرة ونحضر طبق به اللبن وطبق آخر نضع به السمسم ونغمس الكرة فى اللبن ثم نغمسها فى السمسم من جميع الجهات. نقوم بفرد كرة العجين على سطح مرشوش بالدقيق بسمك ١/٢ سم تقريباً. نحضر سكين حادة ونقطعها إلى أربعة أقسام، وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها. نقوم بإحضار طاسة مناسبة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت حتى يسخن. بعد ذلك نضع الخبز ونرش عليه الزيت الساخن من فوق حتى ينفخ ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبى الجميل. ثم نخرجه على مناديل المطبخ ويقدم وبالف صحة وعافية.

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