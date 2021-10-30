أصنعي في منزلك الحلاوة الطحينية بخطوات سهلة ومكونات بسيطة وغير مكلفة نهائيا

الحلاوة الطحينة من أهم أشهر الحلويات التي يحبها الكثير من اولادنا، ولذلك تعتبر من أهم الوجبات الأساسية أثناء يومهم الدراسي، كما أنها مفيدة جدًا، وتمد الجسم بالطاقة والنشاط طول اليوم لذلك تهتم كل أم من تواجدها بشكل مستمر في البيت، ودائمًا تقوم بشرائها من الخارج على الرغم من سهولة تحضيرها في البيت، وتكون أكثر امانًا من الجاهزة وكل ذلك يتم بخطوات بسيطة ومحددة وسوف نتعرف عليها الآن من خلال مقالنا هذا.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت

الحلاوة الطحينية تعتبر أغلب مكوناتها هي الطحينة والتي تتكون من السمسم المحمص، والمعروف بفائدته العالية جدًا للجسم، والآن يمكن تجهيزها في البيت بدون اي مجهود أو تكاليف كما هو الحال من شرائها من المحلات، وطريقة التجهيز كالتالي:

كوب من السمسم الأبيض.

ربع كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من الزيت الذرة أو عباد الشمس الخفيف.

نصف كوب من السكر البودرة.

كيسين من الفانيليا.

نصف كوب مكسرات مشكلة او سودانى مجروش.

خمس ملاعق كبار من لبن البودرة.

يفضل عمل الطحينة في البيت حتى تكون كل مكونات الحلاوة مضمونة ومن صنع يديك، ولكن إذا كنتي ترغبين أن تشتريها من الخارج يمكن ذلك واستكمال باقي المكونات بشكل طبيعي.

احضري المطحنة الكهربائية، ضعي بداخلها السمسم.

اطحني السمسم جيدًا حتى يصبح ناعم .

انقلي السمسم المطحون إلى الخلاط.

أضيفي إليه الدقيق والزيت، ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح ذات قوام كثيف وهو قوام الطحينية المعروف.

الآن بعد الانتهاء من عمل الطحينة البيضاء، أضيفي بداخل الخلاط أيضًا اللبن البودرة.

ثم أعيدي الخلط.

ثم أضيفي السكر مع الفانليا.

استعملي الخلط بشكل يدوي حتى تحصلي على عجينة لينة ولكنها سميكة.

احضري الآن صينية صغيرة الحجم ذات حواف مرتفعة.

ضعي بها ورق زبدة.

صبي الخليط بداخلها.

ساوي الخليط بشكل أفضل في الصينية.

اضيفي إليه كل كمية المكسرات أو السوداني.

الان تدخل هذه الصينية الثلاجة وتترك لمدة يوم كامل حتى تتماسك بشكل أفضل.

اخرجيها عند الحاجة وتقطع بالسكين.

الآن يمكن لكل أفراد أسرتك تناول سندويتشات الحلاوة الشهية اللذيذة.

مكونات عمل الحلاوة الطحينيةطريقة التحضير