أسهل وأسرع طريقة عمل الكوسة بالبشاميل في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود

تعد الكوسة من الخضروات المميزة جدا وهي أيضا من الاكلات الشهية جدا وهي من الأطعمة التي يقبل عليها المصريون ويتنوعون في إعدادها بكذا شكل وطريقة مثل عملها بالطماطم وعملها علي شكل صينية بالبشاميل، فتقوم ربة المنزل بإعدادها بعدة طرق حتى تنال اعجاب الجميع.

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

نجد أن الكوسة من الخضروات المفيدة لجسم الإنسان لأنه يحتوي علي مجموعة من الفيتامينات، حيث تعمل على ترطيب العينين وأيضا تحافظ على البشرة وتحمي الجسم من التعرض للإصابة بالنقرس وتساعد أيضا في نمو الشعر، وتعمل على ضبط ضغط الدم وفيما يلي نستعرض طريقة تحضيرها:

نصف كيلو من الكوسة.

استخدام نصف كيلو لحم مفروم.

اثنين حبة من البصل.

ملعقتين كبيرتين من ال النباتي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

كيس بشاميل جاهز.

ثلاث ملاعق كبيرة من القشطة.

طريقة التحضير

نقوم بتجهيز تعصيج اللحم المفروم في مقلاة ونضيف بها قليل من الزيت النباتي ونضع بها بصلتين مفرومين ووضعهم على النار وبعد اخذ لون نضيف اللحم المفروم حتى يتم نضجها نتركها حتى يتم تجهيز خليط الكوسة بالبشاميل.

نجهز الكوسة وتقشيرها باستخدام السكين للتخلص من القشرة و قطعها إلى شرائح طويلة.

نضع الكوسة في مقلاة ونقوم بتحميرها علي الوجهين حتي تأخذ اللون الذهبي ونضيف عليهم ملعقة من ملح الطعام وملعقة صغير من الفلفل أسود ورشة حبهان مطحون ناعم ونخلطهم بشكل جيد مع بعض.

نقوم بتحضير البشاميل ناتي ببوله صغيرة ونضعها علي النار ونضيف قليل من الزبدة وننزل عليها بكيس البشاميل ونقلبهم جيدا ونضيف عليهم كوب من اللبن ونستمر في التقليب حتى تكون متماسكة لينة.

نحضر صينية ونضع بها قليل من الزبدة ونبدأ في وضع البشاميل وعليها نرص شرائح الكوسة ويتم تغطيتها بطبقة سميكة من البشاميل ونضع طبقة اخرى من شرائح الكوسة ونضع طبقة أخرى من البشاميل حتى ننتهي من الصينية.

نضع على وجهه صينية الكوسة بالبشاميل قطع من القشطة.

نسخن الفرن علي درجة حرارة عالية وتدخل الصينية في الفرن لمدة لا تتعدى 30 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

مكونات عمل الكوسة بالبشاميل