حيلة ذكية لتنظيف الكبدة من الزفارة نهائياً من غير ما يتغير لونها وريحتها وطعمها

الكبدة من أكثر المأكولات التي يتم تناولها، وذلك يرجع لكثرة الفيتامينات بها، والحديد الذي يساعد في التخلص من أمراض الأنيميا وفقر الدم، ويتم تناولها وتحضرها لأكثر من طريقة وكل الطرق تصبح لذيذة وشهية، ولكن قد يقع الكثير في حيرة كيفية تنظيفها بشكل صحيح حتى يتم التخلص من رائحة الزفارة التي قد تكون بها قبل طهيها، ولذلك سنتعرف من خلال خطوات بسيطة عن ذلك من خلال متابعة المقال.

طريقة تنظيف الكبدة والتخلص من الزفارة

الكبدة متعددة الأنواع ولذلك سنتعرف على كيفية تنظيف الكبدة من الزفارة لكل نوع منها وهي كالآتي:

تنظيف الكبدة الطازجة البلدي من الزفارة

الكثير منا يقع في خطأ في الاضطرار إلى غسل الكبدة، ولكن هذه عادة خاطئة، وينصح دائمًا جميع خبراء الطبعد بعدم فعل ذلك تجنبًا الأمراض، ولكن من الممكن تعرض الكبدة للماء بشكل سريع جدًا، أما عن خطوات تنظيفها فهي:

تقطيع الكبدة بالشكل المرغوب فيه في البداية

ضعي الكبدة في مصفاة ورشي عليها الملح وايضًا الليمون، والخل.

قلبي الكبدة قم أضيفي كمون عليها.

فرديها على المصنفات واتركيها لمدة خمس دقائق.

لابد من مراعاة عدم تركها في هذا الخليط فترة طويلة حتى لا يتسبب ذلك فى أن تتهرى، فهي عبارة عن بعض الأنسجة والدم المتجمع فيمكن أن يتفكك.

طريقة تنظيف الكبدة المجمدة أو المستوردة من الزفارة

أما عن تنظيف الكبدة المستوردة فهي تحتاج للتنظيف الدقيق وذلك لأنها تكون أكثر زفارة من الكبدة الطازجة ولذلك فإن خطوات تنظيفها هي:

لابد من غسلها سريعًا بالماء.

بعد ذلك قومي بنقعها بالخل والليمون والملح والكمون.

ولكن لابد من طهيها بهذه الخلطة.

افضل طريقة لتناول الكبدة المستوردة هي التحمير.

طريقة تنظيف الكبدة من الزفارة باللبن

من الافضل بدلًا من استخدام المياة أن يتم نقع الكبدة في الحليب مع إضافة كل من الليمون والملح والخل مع الحليب أيضًا وتركة لمدة نصف ساعة، فمن خلال الحليب والبهارات يتم إزالة كل الزفارة أو أي رائحة بها، بدون أي أضرار على الصحة، وبعد الانتهاء يتم طهيها باي طريقة