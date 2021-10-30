سحر كريم لبان الدكر والنشا المعجزة لتبييض وشد البشرة والتخلص من التجاعيد هتصغري 20 سنة

نجد أن معظم الأشخاص يعانون من مشاكل عديدة بالبشرة وذلك لأنها تتأثر بالعوامل الكثيرة التي تجعل بها بقع داكنة تظهر بها علامات الترهل وأيضا يظهر بها مشاكل التجاعيد والشيخوخة، ويبحثون هؤلاء الأشخاص عن العديد من السبل التي من خلالها يقضون بها على هذه المشكلات، يلجأون بمستحضرات التجميل وأنها غير صحية على الاطلاق بل تؤثر علي البشرة وتزيد من مشاكلها.

خلطة لبان الذكر والنشا لشد البشرة

يبحثون معظم الأشخاص عن الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل بشكل فعال للبشرة، ومن أهم هذه الوصفات هو لبان الدكر الذي يحتوي على عناصر طبيعية ومنها الكولاجين التي يقضي بدورة على ترهلات البشرة وتفتيحها بشكل امن وطبيعي وفيما يلي نستعرض طريقة الخلطة:

المقادير

استخدام كوب واحد من الماء المغلي.

كوب واحد من لبان الذكر.

ملعقتين كبيرتين من الكريم المرطب.

ملعقة صغيرة من النشا.

ناتي ببوله صغيرة وتنقع بها نصف كوب من لبان الدكر مع كوب من الماء المغلي.

نترك لبان الدكر في الماء لمدة لا تتجاوز عن ثلاث أيام مع تغطية البولة.

نقوم بتصفية ماء لبان الدكر ونضيف عليه ملعقة من الكريم المرطب ونقلبهم جيدا ثم نضيف ملعقة من النشا و ندمجهم مع بعض حتى يعطى قوام كريمي ناعم.

نضع خلطة لبان الدكر والنشا على البشرة وتفردها بشكل جيد وكامل عليها.

نترك الخليط علي البشرة لمدة عشرة دقائق حتى يبدا ان يجف ونفركه من على البشرة.

نغسل البشرة بالماء الفاتر واستخدام غسول المناسب للبشرة.

قد نستخدم خلطة لبان الدكر بدون النشا ويصبح كريم للبشرة ونضعها بشكل مستمر على البشرة المترهلة حتى تقضي على مشكلة الترهلات وندلك البشرة بحركات دائرية لمدة خمس دقائق وذلك يعمل على تنشيط الدورة الدموية في البشرة ويرجع ليها نضارتها.

نستخدم خلطة لبان الدكر بشكل مستمر حتى يعطي بياض ناصع للبشرة وتركيب عالي ويشد الترهلات الموجودة بالبشرة في خلال شهر.

يمكننا اتباع لتلك الخلطة على الاقل في الأسبوع مرتين لتحصل على أفضل النتائج المبهرة له فتظهر بشرة نضرة خالية من جميع المشكلات الترهل وخالية من العيوب.

طريقة التحضير

نجد أن العناية بالبشرة والجسم هما محور اهتمام أي امرأة أن جمالها يكمن في بشرتها، وتريد دائما أن تتمتع ببشرة نضرة خالية من أي مشاكل أو عيوب، فنجد أن عيوب البشرة كثيرة منها وجود التجاعيد بها والترهل وأيضا وجود الاستمرار الناتج عن تعرضها لأشعة الشمس، فتلجأ كل فتاة أن تقوم بالبحث عن وسيلة للتخلص من هذا المشكلات.